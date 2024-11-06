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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Бешикташ
2:1
Конец матча
Мальмё
0'
30' Желтая карточка
Пенья Серхио
45' Желтая карточка
Масуаку Артур
69' Желтая карточка
Габриэль Паулиста
1:0
76' Гол
Мучи Эрнест
2:0
85' Гол
Киличсой Семих
90' Желтая карточка
Янссон Понтус
90' Желтая карточка
Киличсой Семих
2:1
90' Гол
Рикс Сёрен
90'+6

Ход матча

30'
 
Пенья Серхио
45'
Масуаку Артур
 
69'
Габриэль Паулиста
 
72'
Али Мохамед Альмоатасембеллах
Мариу Жоау
 
72'
Рашица Милот
Н'Дур Шер
 
72'
 
Али Таха Абди
Болин Уго
73'
 
Берг Оливер
Телин Исаак
76'
Мучи Эрнест
(Свенссон Юнас)
1:0
84'
Учан Салих
Силва Рафа
 
84'
Топчу Эмир Хан
Габриэль Паулиста
 
85'
Киличсой Семих
(Топчу Эмир Хан)
2:0
86'
 
Рикс Сёрен
Ботхейм Эрик
86'
 
Розенгрен Отто
Пенья Серхио
90'
 
Янссон Понтус
90'
Киличсой Семих
 
90'
2:1
Рикс Сёрен
(Кристиансен Андерс)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 119
Бешикташ 89.9% (107)
X 5.9% (7)
Мальмё 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
73
Н'Дур
Шер
83
Фернандеш
Жедсон
23
Мучи
Эрнест
27
Силва
Рафа
18
Мариу
Жоау
9
Киличсой
Семих
1
Фридрих
Рикардо
19
Рослер
Колин
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
38
Болин
Уго
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
20
Ботхейм
Эрик
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
Бешикташ
4-2-3-1
Мальмё
3-4-2-1

История личных встреч

Бешикташ
Мальмё

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 1 0.25
Масуаку Артур 1 0.25
Фернандеш Жедсон 1 0.25
Киличсой Семих 1 0.25
Свенссон Юнас 0 0
Силва Рафа 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 2 0.5
Рикс Сёрен 1 0.25
Кристиансен Андерс 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 2 0
Киличсой Семих 2 0
Онана Жан 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Хекимоглу Эрхан 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пенья Серхио 2 0
Янссон Понтус 1 0
Берг Оливер 1 0
Рослер Колин 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
Болин Уго 1 0
Лукили Закария 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мальмё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5
Мальмё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 2:2 Мальмё - Гётеборг 2:1 Мальмё - Олимпиакос 0:1 Вестерос - Мальмё 1:1
Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2

Результаты матчей

Бешикташ
Мальмё

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
15.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
17.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
20.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
22.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
23.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
24.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
26.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
27.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
Лудогорец
 3 0 1 2 0 - 4 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
17.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
17.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
27.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Масуаку Артур получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Пенья Серхио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tupras Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Бешикташ 89.9% (107)
    X 5.9% (7)
    Мальмё 4.2% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 2:1 Мальмё

    Исход игры
    Бешикташ
    89.9% (107)
    Ничья
    5.9% (7)
    Мальмё
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.89% (74)
    Меньше
    32.11% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    72.48% (79)
    Нет
    27.52% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    53.8% (64)
    2:0 Бешикташ
    12.6% (15)
    1:0 Бешикташ
    11.8% (14)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Бешикташ
    4.2% (5)
    1:2 Мальмё
    1.7% (2)
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