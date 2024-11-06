Тур: 4. Стадион: Тупрас.
0'
30' Желтая карточкаПенья Серхио
45' Желтая карточкаМасуаку Артур
69' Желтая карточкаГабриэль Паулиста
1:0
76' ГолМучи Эрнест
2:0
85' ГолКиличсой Семих
90' Желтая карточкаЯнссон Понтус
90' Желтая карточкаКиличсой Семих
2:1
90' ГолРикс Сёрен
90'+6
Ход матча
30'
45'
76'
1:0
84'
85'
2:0
90'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
73
Н'Дур
Шер
23
Мучи
Эрнест
27
Силва
Рафа
18
Мариу
Жоау
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Бешикташ
Мальмё
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|1
|0.25
|Масуаку Артур
|1
|0.25
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.25
|Киличсой Семих
|1
|0.25
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Силва Рафа
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|2
|0.5
|Рикс Сёрен
|1
|0.25
|Кристиансен Андерс
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Онана Жан
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
|Хекимоглу Эрхан
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пенья Серхио
|2
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мальмё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5
Мальмё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 2:2 Мальмё - Гётеборг 2:1 Мальмё - Олимпиакос 0:1 Вестерос - Мальмё 1:1
Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2
Результаты матчей
Бешикташ
Мальмё
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ 2:1 Мальмё
Исход игры
Бешикташ
89.9% (107)
Ничья
5.9% (7)
Мальмё
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.89% (74)
Меньше
32.11% (35)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
53.8% (64)
2:0 Бешикташ
12.6% (15)
1:0 Бешикташ
11.8% (14)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Бешикташ
4.2% (5)
1:2 Мальмё
1.7% (2)
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