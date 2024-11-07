Тур: 3. Стадион: Таллахт.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
5
Грэйс
Ли
19
Поом
Маркус
21
Бернс
Дарра
24
Кенни
Джонни
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
18
Холден
Рори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
-
21 Бернс ДарраПолузащитник
- Нападающий
-
24 Кенни ДжонниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Стейси ЛиВратарь
-
41 Нунан АлексВратарь
- Защитник
-
10 Бурк ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Холден РориПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Эдвардс ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Бэйкер ЭшлиЗащитник
-
31 Вуллэм БенЗащитник
-
33 Дофоро НатанЗащитник
-
39 Джонс ТомЗащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Брэдли СионНападающий
-
28 Уилсон АдамНападающий
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурк Грэм
|1
|0.33
|Уоттс Дилан
|1
|0.33
|Кенни Джонни
|1
|0.33
|Хонохан Джошуа
|1
|0.33
|Бирн Джек
|0
|0
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холден Рори
|1
|0.33
|Макманус Деклан
|1 (1)
|0.33
|Уильямс Джордан III
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фарруджиа Нил
|1
|1
|Лопес Роберто
|1
|0
|Тауэлл Ричард
|1
|0
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Даниэль
|1
|0
|Крэйг Харрисон
|1
|0
Результаты матчей
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 2:1 Дандолк - Шемрок Роверс 0:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1
Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
ТНС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Барри Таун - ТНС 1:4 Коннас Куэй - ТНС 1:2 Аберистуит - ТНС 2:4 ТНС - Астана 2:0
ТНС - Флинт Таун Юнайтед 5:0 ТНС - Кардифф МЮ 3:0 ТНС - Каернарфон Таун 1:2 Фиорентина - ТНС 2:0 Ньютаун - ТНС 1:6 ТНС - Бала Таун 2:3 Пенибонт - ТНС 2:1 ТНС - Барри Таун 4:0 Хаверфордуэст Каунти - ТНС 0:1 ТНС - Аберистуит 2:0 ТНС - Паневежис 0:0 Паневежис - ТНС 0:3 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2
Результаты матчей
Шемрок Роверс
ТНС
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Шемрок Роверс
ТНС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|15.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|18.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|20.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|25.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|28.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:0 ТНС
Исход игры
Шемрок Роверс
81.5% (88)
Ничья
16.7% (18)
ТНС
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (50)
Меньше
52.38% (55)
Обе команды забьют
Да
60.95% (64)
Нет
39.05% (41)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
40.7% (44)
1:0 Шемрок Роверс
29.6% (32)
1:1 Ничья
13% (14)
2:0 Шемрок Роверс
8.3% (9)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:2 ТНС
1.9% (2)
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