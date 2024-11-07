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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Шемрок Роверс
0:0
Первый тайм: 9'
ТНС
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 109
Шемрок Роверс 81.7% (89)
X 16.5% (18)
ТНС 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шемрок Роверс
Ничья
ТНС
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1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
2
Хонохан
Джошуа
7
Уоттс
Дилан
8
Макинефф
Аарон
19
Поом
Маркус
21
Бернс
Дарра
23
Фарруджиа
Нил
24
Кенни
Джонни
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
22
Дэвис
Дэниэл
6
Боденхэм
Джек
10
Рэдмонд
Даниэл
8
Броббелл
Райан
21
Смит
Лео
14
Уильямс
Даниэль
18
Холден
Рори
9
Макманус
Деклан
17
Уильямс
Джордан
III
Шемрок Роверс
3-5-2
ТНС
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурк Грэм 1 0.33
Уоттс Дилан 1 0.33
Кенни Джонни 1 0.33
Хонохан Джошуа 1 0.33
Бирн Джек 0 0
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холден Рори 1 0.33
Макманус Деклан 1 (1) 0.33
Уильямс Джордан III 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фарруджиа Нил 1 1
Лопес Роберто 1 0
Тауэлл Ричард 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Даниэль 1 0
Крэйг Харрисон 1 0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 2:1 Дандолк - Шемрок Роверс 0:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1
Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
ТНС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Барри Таун - ТНС 1:4 Коннас Куэй - ТНС 1:2 Аберистуит - ТНС 2:4 ТНС - Астана 2:0
ТНС - Флинт Таун Юнайтед 5:0 ТНС - Кардифф МЮ 3:0 ТНС - Каернарфон Таун 1:2 Фиорентина - ТНС 2:0 Ньютаун - ТНС 1:6 ТНС - Бала Таун 2:3 Пенибонт - ТНС 2:1 ТНС - Барри Таун 4:0 Хаверфордуэст Каунти - ТНС 0:1 ТНС - Аберистуит 2:0 ТНС - Паневежис 0:0 Паневежис - ТНС 0:3 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2

Результаты матчей

Шемрок Роверс
ТНС

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шемрок Роверс
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Рапид Вена
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Лугано
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Шемрок Роверс
 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
12.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Пафос
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Омония Никосия
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
15.
Олимпия Любляна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
ТНС
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Гент
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
18.
Астана
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
19.
ХИК
 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
20.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
23.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
30.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Динамо Минск
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Петрокуб
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Легия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Гент
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ХИК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лугано
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Омония Никосия
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Олимпия Любляна
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ТНС
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
Астана
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Бачка-Топола
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Шемрок Роверс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Пафос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
25.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Петрокуб
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Легия
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Пафос
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Омония Никосия
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Олимпия Любляна
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
ТНС
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Астана
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Динамо Минск
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Гент
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
ХИК
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 109
Шемрок Роверс 81.7% (89)
X 16.5% (18)
ТНС 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:0 ТНС

Исход игры
Шемрок Роверс
81.5% (88)
Ничья
16.7% (18)
ТНС
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (50)
Меньше
52.38% (55)
Обе команды забьют
Да
60.95% (64)
Нет
39.05% (41)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
40.7% (44)
1:0 Шемрок Роверс
29.6% (32)
1:1 Ничья
13% (14)
2:0 Шемрок Роверс
8.3% (9)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:2 ТНС
1.9% (2)
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Шемрок Роверс
ТНС
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