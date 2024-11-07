Тур: 3. Стадион: Альфамега.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
7
Бруно
V
26
Шуньич
Иван
10
Жайро
- Основной состав
- Вратарь
-
7 БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 ЖайроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Осей БарнсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррея Жоау
|2
|0.67
|Жажа Коэльо
|1
|0.33
|Наме Мустафа
|1
|0.33
|Сильва Хонатан
|0
|0
|Шуньич Иван
|0
|0
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казуколовас Кипрас
|1
|0.33
|Вороговский Ян
|0
|0
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каримов Рамазан
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0
Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Астана
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тобол - Астана 1:0 Астана - Атырау 3:2 Астана - Актобе 2:0 ТНС - Астана 2:0
Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1 Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3
Результаты матчей
Пафос
Астана
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пафос
Астана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|15.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|18.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|20.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|25.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|28.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пафос 0:0 Астана
Исход игры
Пафос
55.2% (64)
Ничья
21.6% (25)
Астана
23.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (40)
Меньше
62.26% (66)
Обе команды забьют
Да
56.6% (60)
Нет
43.4% (46)
Популярный счёт
2:1 Пафос
21.6% (25)
1:0 Пафос
19% (22)
1:1 Ничья
17.2% (20)
2:0 Пафос
13.8% (16)
1:2 Астана
10.3% (12)
0:1 Астана
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:3 Астана
1.7% (2)
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