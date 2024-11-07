Первый тайм

9' Бруно подхватил мяч на фланге и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь Жайро нарушил правила в борьбе с защитником.

8' Зацепился за мяч в чужой штрафной Танкович и сбросил поперек на Родригеша, но тому пробить помешали защитники.

7' Диагональ исполнял в штрафную соперника Куат на ход Каримову, но на выходе первым на мяче оказался Ивушич.

6' После навеса с угла поля на дальней штанге пробивал головой Драгомир, но каким-то чудом смог отбить с линии ворот Сейсен.

5' С левого фланга прострелил Танкович в штрафную на Жайро, который пробил в касание, но мяч от ноги Марочкина на угловой отправился.

4' В центре поля получил по ногам Шуньич в борьбе против Астанова. Штрафной удар исполнять будут киприоты.