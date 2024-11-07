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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Пафос
0:0
Первый тайм: 10'
Астана
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 115
Пафос 55.7% (64)
X 21.7% (25)
Астана 22.6% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Пафос
Ничья
Астана
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ивушич
Ивица
7
Бруно
V
23
Люккассен
Деррик
5
Гольдар
Давид
19
Сильва
Хонатан
30
Драгомир
Влад
26
Шуньич
Иван
8
Кина
Домингуш
88
Родригеш
Педру
10
Жайро
22
Танкович
Муамер
74
Сейсен
Мухаммеджан
15
Бейсебеков
Абзал
22
Марочкин
Александр
4
Быстров
Марат
27
Досмагамбетов
Тимур
72
Басманов
Станислав
8
Куат
Исламбек
19
Осей
Барнс
21
Астанов
Эльхан
11
Аханону
Ннамди
81
Каримов
Рамазан
Пафос
4-3-3
Астана
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррея Жоау 2 0.67
Жажа Коэльо 1 0.33
Наме Мустафа 1 0.33
Сильва Хонатан 0 0
Шуньич Иван 0 0
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казуколовас Кипрас 1 0.33
Вороговский Ян 0 0

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Хонатан 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Наме Мустафа 1 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каримов Рамазан 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0
Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Астана
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тобол - Астана 1:0 Астана - Атырау 3:2 Астана - Актобе 2:0 ТНС - Астана 2:0
Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1 Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3

Результаты матчей

Пафос
Астана

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пафос
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Рапид Вена
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Лугано
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Шемрок Роверс
 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
12.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Пафос
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Омония Никосия
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
15.
Олимпия Любляна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
ТНС
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Гент
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
18.
Астана
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
19.
ХИК
 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
20.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
23.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
30.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Динамо Минск
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Петрокуб
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Легия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Гент
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ХИК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лугано
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Омония Никосия
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Олимпия Любляна
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ТНС
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
Астана
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Бачка-Топола
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Шемрок Роверс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Пафос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
25.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Петрокуб
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Легия
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Пафос
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Омония Никосия
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Олимпия Любляна
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
ТНС
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Астана
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Динамо Минск
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Гент
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
ХИК
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Бруно подхватил мяч на фланге и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь Жайро нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 8'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Танкович и сбросил поперек на Родригеша, но тому пробить помешали защитники.
  • 7'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Куат на ход Каримову, но на выходе первым на мяче оказался Ивушич.
  • Опасный момент
    6'
    После навеса с угла поля на дальней штанге пробивал головой Драгомир, но каким-то чудом смог отбить с линии ворот Сейсен.
  • Угловой
    5'
    С левого фланга прострелил Танкович в штрафную на Жайро, который пробил в касание, но мяч от ноги Марочкина на угловой отправился.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Шуньич в борьбе против Астанова. Штрафной удар исполнять будут киприоты.
  • 3'
    После скидки от Жайро пробил с разворота с линии штрафной Танкович, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пафос 0:0 Астана

Исход игры
Пафос
55.2% (64)
Ничья
21.6% (25)
Астана
23.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (40)
Меньше
62.26% (66)
Обе команды забьют
Да
56.6% (60)
Нет
43.4% (46)
Популярный счёт
2:1 Пафос
21.6% (25)
1:0 Пафос
19% (22)
1:1 Ничья
17.2% (20)
2:0 Пафос
13.8% (16)
1:2 Астана
10.3% (12)
0:1 Астана
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:3 Астана
1.7% (2)
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