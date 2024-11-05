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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Пафос
 
Позже
Астана
Прогнозы 45
Пафос 46.7% (21)
X 31.1% (14)
Астана 22.2% (10)
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Пафос
Ничья
Астана
1.49
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8.10
7.90
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррея Жоау 2 1
Жажа Коэльо 1 0.5
Наме Мустафа 1 0.5
Сильва Хонатан 0 0
Шуньич Иван 0 0
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казуколовас Кипрас 1 0.5
Вороговский Ян 0 0

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Хонатан 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Наме Мустафа 1 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каримов Рамазан 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0
Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Астана
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тобол - Астана 1:0 Астана - Атырау 3:2 Астана - Актобе 2:0 ТНС - Астана 2:0
Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1 Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3

Результаты матчей

Пафос
Астана

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пафос
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
17.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
22.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
23.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
11.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
12.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
20.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пафос - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Пафос 46.7% (21)
    X 31.1% (14)
    Астана 22.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пафос
    Ничья
    Астана
    1.49
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    8.10
    7.90
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    Прогнозы на матч Пафос - Астана

    Исход игры
    Пафос
    46.7% (21)
    Ничья
    31.1% (14)
    Астана
    22.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (15)
    Меньше
    64.29% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (11)
    2:1 Пафос
    20% (9)
    1:0 Пафос
    17.8% (8)
    1:2 Астана
    11.1% (5)
    2:0 Пафос
    6.7% (3)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
    0:1 Астана
    4.4% (2)
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