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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 8'
Карабах
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 123
Будё-Глимт 79.7% (98)
X 10.6% (13)
Карабах 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Будё-Глимт
Ничья
Карабах
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
2
Нильсен
Вилладс
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
77
Синкернагель
Филип
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
99
Кохальски
Матеуш
30
Гусейнов
Аббас
55
Гусейнов
Бадави
81
Медина
Кевин
27
Байрамов
Турал
66
Андраде
Патрик
8
Янкович
Марко
21
Кащук
Алексей
10
Зубир
Абделла
11
Аддай
Эммануэль
18
Жуниньо
VI
Будё-Глимт
4-3-3
Карабах
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуге Йенс 2 0.67
Хог Каспер Ваарст 1 0.33
Эвьен Хэкон 1 0.33
Нильсен Вилладс 1 0.33
Салтнес Ульрик 0 0
Берг Патрик 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 1 0.33
Зубир Абделла 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубвик Исак 1 1
Синкернагель Филип 1 0
Берг Патрик 1 0
Фет Сондре 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 1
Ромао Жулио 0 1
Бензия Яссин 1 0
Янкович Марко 1 0
Гусейнов Аббас 1 0
Медина Кевин 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
0
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мольде - Будё-Глимт 3:3 Будё-Глимт - Русенборг 2:3 Брага - Будё-Глимт 1:2 Тромсё - Будё-Глимт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0
Карабах
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Туран Товуз - Карабах 0:0 Карабах - Шамахы 3:0 Карабах - Аякс 0:3 Кяпаз - Карабах 0:5
Сумгаит - Карабах 0:1 Карабах - Мальмё 1:2 Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Карабах

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Тоттенхэм
 0:1 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Атлетик Б
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Будё-Глимт
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
10.
Рейнджерс
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
11.
Олимпиакос
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
12.
ФКСБ
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
13.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
15.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Славия Прага
 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
17.
Рома
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
18.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
19.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
21.
Эльфсборг
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
22.
Брага
 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
23.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
24.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
26.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
30.
Ницца
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
31.
Лудогорец
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
32.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
33.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
34.
Карабах
 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Тоттенхэм
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетик Б
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Олимпиакос
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
ФКСБ
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Рома
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Эльфсборг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
15.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Рейнджерс
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Ницца
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Твенте
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
31.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
32.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Рейнджерс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Славия Прага
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
7.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Тоттенхэм
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Олимпиакос
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 0:0 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Атлетик Б
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
18.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
19.
Твенте
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Галатасарай
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
23.
Рома
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Брага
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
25.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Карабах
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Эльфсборг
 0:0 2 0 0 2 5 - 7 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Филип Синкернагель подал угловой хозяев поля с правого фланга, и отбились в этой ситуации гости без опасного момента.
  • Угловой
    8'
    Филип Синкернагель прошёл в контратаке по правой зоне у "Будё-Глимт" и отдал передачу в центр Йенсу Хёуге, чей удар снова Кевин Медина заблокировал на угловой.
  • Угловой
    6'
    Эугуст Миккельсен открылся справа от чужих ворот под заброс партнёра и пробил с острого угла, а от ноги Кевина Медины мяч отскочил на угловой.
  • 5'
    Жуниньо попытался протащить мяч к чужой штрафной площади, но потерял его, и эта атака "Карабаха" накрылась.
  • Фол, нарушение
    4'
    Кевин Медина из "Карабаха" нарушил правила в середине поля, уронив Эугуста Миккельсена. 
  • 3'
    Если "Будё-Глимт" имеет в турнирной таблице по итогам трёх туров общего этапа семь очков, то у "Карабаха" сейчас ноль баллов.
  • 2'
    У гостей выполняется подача с левого фланга, но не приводит она к опасности у ворот хозяев, ибо мяч чётко ловит Никита Хайкин.
  • 1'
    "Будё-Глимт" играет в жёлтой форме, а у "Карабаха" чёрная экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Карабах

Исход игры
Будё-Глимт
79.5% (97)
Ничья
10.7% (13)
Карабах
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
43.4% (53)
2:0 Будё-Глимт
13.1% (16)
1:0 Будё-Глимт
10.7% (13)
1:1 Ничья
6.6% (8)
3:1 Будё-Глимт
6.6% (8)
1:2 Карабах
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 Карабах
1.6% (2)
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