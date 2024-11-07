Первый тайм

8' Филип Синкернагель подал угловой хозяев поля с правого фланга, и отбились в этой ситуации гости без опасного момента.

8' Филип Синкернагель прошёл в контратаке по правой зоне у "Будё-Глимт" и отдал передачу в центр Йенсу Хёуге, чей удар снова Кевин Медина заблокировал на угловой.

6' Эугуст Миккельсен открылся справа от чужих ворот под заброс партнёра и пробил с острого угла, а от ноги Кевина Медины мяч отскочил на угловой.

5' Жуниньо попытался протащить мяч к чужой штрафной площади, но потерял его, и эта атака "Карабаха" накрылась.

4' Кевин Медина из "Карабаха" нарушил правила в середине поля, уронив Эугуста Миккельсена.

3' Если "Будё-Глимт" имеет в турнирной таблице по итогам трёх туров общего этапа семь очков, то у "Карабаха" сейчас ноль баллов.