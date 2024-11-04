  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Будё-Глимт
 
Позже
Карабах
Прогнозы 46
Будё-Глимт 71.7% (33)
X 15.2% (7)
Карабах 13% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Карабах
1.58
Реклама, bettery.ru
4.60
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуге Йенс 2 0.67
Хог Каспер Ваарст 1 0.33
Эвьен Хэкон 1 0.33
Нильсен Вилладс 1 0.33
Салтнес Ульрик 0 0
Берг Патрик 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 1 0.33
Зубир Абделла 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубвик Исак 1 1
Синкернагель Филип 1 0
Берг Патрик 1 0
Фет Сондре 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 1
Ромао Жулио 0 1
Бензия Яссин 1 0
Янкович Марко 1 0
Гусейнов Аббас 1 0
Медина Кевин 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
0
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мольде - Будё-Глимт 3:3 Будё-Глимт - Русенборг 2:3 Брага - Будё-Глимт 1:2 Тромсё - Будё-Глимт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0
Карабах
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Туран Товуз - Карабах 0:0 Карабах - Шамахы 3:0 Карабах - Аякс 0:3 Кяпаз - Карабах 0:5
Сумгаит - Карабах 0:1 Карабах - Мальмё 1:2 Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Карабах

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
16.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
21.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
22.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
23.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
25.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
26.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
Лудогорец
 3 0 1 2 0 - 4 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
17.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
29.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
30.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
17.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
27.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Будё-Глимт 71.7% (33)
    X 15.2% (7)
    Карабах 13% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Карабах
    1.58
    Реклама, bettery.ru
    4.60
    Реклама, betcity.ru
    5.80
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Будё-Глимт - Карабах онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Карабах

    Исход игры
    Будё-Глимт
    71.7% (33)
    Ничья
    15.2% (7)
    Карабах
    13% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    37% (17)
    2:0 Будё-Глимт
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    1:0 Будё-Глимт
    8.7% (4)
    1:2 Карабах
    4.3% (2)
    3:1 Будё-Глимт
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Будё-Глимт
    Карабах
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный