Тур: 4. Стадион: Альянц Ривьера.
0'
0:1
8' ГолДаан Ротс
24' Желтая карточкаКамара Иссиага
49' Желтая карточкаДанте Бонфим
0:2
60' ГолЛаммерс Сэм
1:2
66' ГолБога Жереми
70' Красная карточкаДиоп Софьян
80' Желтая карточкаВан Рой Барт
84' Желтая карточкаБомбито Мойзе
2:2
88' ГолШо Мохамед-Али
90' Вторая желтая карточкаВан Рой Барт
90'+6
Ход матча
24'
49'
60'
0:2
66'
1:2
70'
75'
80'
84'
88'
2:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лоше
Том
26
Бар
Мельвен
10
Диоп
Софьян
28
Ван
Рой
Барт
11
Даан
Ротс
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лоше ТомЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Вратарь
-
2 Абди АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гессан ЭваннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Нанджу Йаэль
-
Главный тренер: Эз Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Карссис СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кюстер ХарриПолузащитник
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бога Жереми
|2
|0.5
|Росарио Пабло
|1
|0.25
|Шо Мохамед-Али
|1
|0.25
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Диоп Софьян
|0
|0
|Мукоко Юссуфа
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|2
|0.5
|Влап Михел
|1
|0.25
|Даан Ротс
|1
|0.25
|Регер Юри
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Росарио Пабло
|1
|1
|Диоп Софьян
|0
|1
|Данте Бонфим
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
|Камара Иссиага
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Макс Брюнс
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|0
|1
|Тытонь Пшемыслав
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
1
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1
Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2
Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2
Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2
Результаты матчей
Ницца
Твенте
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ницца
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|16.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|36.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Аякс
|Годс Мика
|3 (1)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 2:2 Твенте
Исход игры
Ницца
78.3% (90)
Ничья
16.5% (19)
Твенте
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.9% (47)
1:0 Ницца
23.5% (27)
1:1 Ничья
13% (15)
2:0 Ницца
7% (8)
1:2 Твенте
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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