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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Ницца
2:2
Конец матча
Твенте
0'
0:1
8' Гол
Даан Ротс
24' Желтая карточка
Камара Иссиага
49' Желтая карточка
Данте Бонфим
0:2
60' Гол
Ламмерс Сэм
1:2
66' Гол
Бога Жереми
70' Красная карточка
Диоп Софьян
80' Желтая карточка
Ван Рой Барт
84' Желтая карточка
Бомбито Мойзе
2:2
88' Гол
Шо Мохамед-Али
90' Вторая желтая карточка
Ван Рой Барт
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Даан Ротс
(Регер Юри)
24'
Камара Иссиага
 
46'
Шо Мохамед-Али
Мукоко Юссуфа
 
46'
Клосс Жонатан
Камара Иссиага
 
46'
 
Ван Берген Митчелл
Лтайеф Сайфалла
49'
Данте Бонфим
 
57'
 
Влап Михел
Кьёлё Матиас
60'
0:2
Ламмерс Сэм
(Салах-Эддин Анасс)
65'
Гессан Эванн
Н'Домбеле Тангай
 
65'
Бога Жереми
Лаборд Гаэтан
 
65'
Буанани Бадредин
Данте Бонфим
 
66'
Бога Жереми
(Диоп Софьян)
1:2
70'
Диоп Софьян
 
75'
 
Кюйперс Бас
Даан Ротс
75'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Ламмерс Сэм
75'
 
Садилек Михал
Бесселинк Гийс
80'
 
Ван Рой Барт
84'
Бомбито Мойзе
 
88'
Шо Мохамед-Али
(Клосс Жонатан)
2:2
90'
 
Ван Рой Барт

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
Ницца 78.3% (90)
X 16.5% (19)
Твенте 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
64
Бомбито
Мойзе
55
Ндайишимийе
Юссуф
4
Данте
Бонфим
20
Лоше
Том
26
Бар
Мельвен
36
Камара
Иссиага
22
Н'Домбеле
Тангай
15
Мукоко
Юссуфа
10
Диоп
Софьян
24
Лаборд
Гаэтан
22
Тытонь
Пшемыслав
28
Ван
Рой
Барт
3
Лагербильке
Густав
17
Ван
Хоренбек
Алек
34
Салах-Эддин
Анасс
41
Бесселинк
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
8
Регер
Юри
30
Лтайеф
Сайфалла
10
Ламмерс
Сэм
Ницца
3-4-2-1
Твенте
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бога Жереми 2 0.5
Росарио Пабло 1 0.25
Шо Мохамед-Али 1 0.25
Клосс Жонатан 0 0
Диоп Софьян 0 0
Мукоко Юссуфа 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 2 0.5
Влап Михел 1 0.25
Даан Ротс 1 0.25
Регер Юри 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бомбито Мойзе 3 0
Росарио Пабло 1 1
Диоп Софьян 0 1
Данте Бонфим 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Лоше Том 1 0
Камара Иссиага 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Влап Михел 2 0
Макс Брюнс 2 0
Уннерсталл Ларс 0 1
Тытонь Пшемыслав 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Меес Хилгерс 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1
Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2
Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2
Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2

Результаты матчей

Ницца
Твенте

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ницца
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Аякс
 3:0 4 3 1 0 11 - 1 10
4.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Порту
 0:1 4 1 1 2 7 - 7 4
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Виктория Пльзень
 1:1 4 0 4 0 6 - 6 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
36.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Аякс
 3:0 2 2 0 0 7 - 0 6
7.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:1 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
18.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
20.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Реал Сосьедад
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аякс
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Порту
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Аякс Годс Мика 3 (1)
Аякс Тейлор Кеннет 3
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Issiaga Camara получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Регер Юри сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Даан Ротс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ницца 78.3% (90)
    X 16.5% (19)
    Твенте 5.2% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ницца 2:2 Твенте онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 2:2 Твенте

    Исход игры
    Ницца
    78.3% (90)
    Ничья
    16.5% (19)
    Твенте
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    40.9% (47)
    1:0 Ницца
    23.5% (27)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    2:0 Ницца
    7% (8)
    1:2 Твенте
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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