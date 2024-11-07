Тур: 3. Стадион: Арена Болт.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коку
Озан
30
Паллас
Ноа
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
23
Пинту
Диогу
18
Брест
Марко
24
Бултам
Реда
19
Дурдов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Боама МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Пинту ДиогуПолузащитник
-
18 Брест МаркоПолузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дурдов ИванНападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
- Защитник
-
33 Говеа ХордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 ТалиссонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Флоруч РаульНападающий
-
Главный тренер: Санчес Виктор
История личных встреч
ХИК
Олимпия Любляна
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меллер Лиэм
|1
|0.5
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|2
|1
|Лукас Педро
|1
|0.5
|Ристич Марко
|0
|0
|Брест Марко
|0
|0
|Флоруч Рауль
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бултам Реда
|1
|0
|Victor Sanchez I
|1
|0
|Суалеэ Давид
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Лукас Педро
|1
|0
|Агба Питер
|1
|0
|Талиссон
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Динамо Минск 1:0 КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0
ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Домжале 3:0 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Нафта - Олимпия Любляна 0:1
Олимпия Любляна - Копер 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Приморье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0 Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1
Результаты матчей
ХИК
Олимпия Любляна
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ХИК
Олимпия Любляна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|15.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|18.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|20.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|25.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|28.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ХИК 0:0 Олимпия Любляна
Исход игры
ХИК
41.8% (46)
Ничья
29.1% (32)
Олимпия Любляна
29.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (29)
1:0 ХИК
20% (22)
0:1 Олимпия Любляна
15.5% (17)
2:1 ХИК
15.5% (17)
1:2 Олимпия Любляна
10.9% (12)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:0 ХИК
1.8% (2)
3:1 ХИК
1.8% (2)
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