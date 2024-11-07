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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ХИК
0:0
Первый тайм: 9'
Олимпия Любляна
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 110
ХИК 41.8% (46)
X 29.1% (32)
Олимпия Любляна 29.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ХИК
Ничья
Олимпия Любляна
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нейхейс
Теймен
3
Антцулас
Георгиос
4
Тойвио
Йоона
5
О'Шоунесси
Даниэль
28
Илитолва
Миска
23
Коку
Озан
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
7
Хостикка
Сантери
69
Видовшек
Матевж
8
Ласицкас
Юстас
21
Педреньо
Мануэль
14
Ратник
Марцел
3
Суалеэ
Давид
6
Агба
Питер
23
Пинту
Диогу
18
Брест
Марко
24
Бултам
Реда
9
Коич
Дино
19
Дурдов
Иван
ХИК
3-4-3
Олимпия Любляна
4-2-3-1

История личных встреч

ХИК
Олимпия Любляна

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:4
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меллер Лиэм 1 0.5
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 2 1
Лукас Педро 1 0.5
Ристич Марко 0 0
Брест Марко 0 0
Флоруч Рауль 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антцулас Георгиос 1 0
Меллер Лиэм 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бултам Реда 1 0
Victor Sanchez I 1 0
Суалеэ Давид 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Лукас Педро 1 0
Агба Питер 1 0
Талиссон 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Динамо Минск 1:0 КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0
ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Домжале 3:0 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Нафта - Олимпия Любляна 0:1
Олимпия Любляна - Копер 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Приморье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0 Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1

Результаты матчей

ХИК
Олимпия Любляна

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ХИК
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Рапид Вена
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Лугано
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Шемрок Роверс
 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
12.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Пафос
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Омония Никосия
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
15.
Олимпия Любляна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
ТНС
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Гент
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
18.
Астана
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
19.
ХИК
 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
20.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
23.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
30.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Динамо Минск
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Петрокуб
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Легия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Гент
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ХИК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лугано
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Омония Никосия
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Олимпия Любляна
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ТНС
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
Астана
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Бачка-Топола
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Шемрок Роверс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Пафос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
25.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Петрокуб
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Легия
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Пафос
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Омония Никосия
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Олимпия Любляна
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
ТНС
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Астана
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Динамо Минск
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Гент
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
ХИК
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
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    2.02 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 110
ХИК 41.8% (46)
X 29.1% (32)
Олимпия Любляна 29.1% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Олимпия Любляна
4.10
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3.45
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3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ХИК 0:0 Олимпия Любляна онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ХИК 0:0 Олимпия Любляна

Исход игры
ХИК
41.8% (46)
Ничья
29.1% (32)
Олимпия Любляна
29.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (29)
1:0 ХИК
20% (22)
0:1 Олимпия Любляна
15.5% (17)
2:1 ХИК
15.5% (17)
1:2 Олимпия Любляна
10.9% (12)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:0 ХИК
1.8% (2)
3:1 ХИК
1.8% (2)
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ХИК
Олимпия Любляна
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