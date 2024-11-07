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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ХИК
0:2
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
31' Желтая карточка
Брест Марко
51' Желтая карточка
Илитолва Миска
0:1
57' Гол
Брест Марко
63' Желтая карточка
Ласицкас Юстас
0:2
68' Гол
Агба Питер
79' Желтая карточка
Банде Хассане
85' Желтая карточка
Лайонс-Фостер Бруклин
89' Желтая карточка
Тойвио Йоона
90'+8

Ход матча

31'
 
Брест Марко
46'
 
Мухамедбегович Ахмет
Коич Дино
51'
Илитолва Миска
 
57'
0:1
Брест Марко
(Ласицкас Юстас)
63'
 
Ласицкас Юстас
68'
0:2
Агба Питер
(Брест Марко)
71'
Банде Хассане
Илитолва Миска
 
71'
Планж Люк
Хостикка Сантери
 
72'
Лайонс-Фостер Бруклин
Антцулас Георгиос
 
72'
Лингман Лукас
Коку Озан
 
75'
 
Талиссон
Пинту Диогу
75'
 
Говеа Хорди
Брест Марко
79'
Банде Хассане
 
80'
 
Бланко Алехандро
Бултам Реда
84'
Танака Атому
Меллер Лиэм
 
85'
Лайонс-Фостер Бруклин
 
89'
 
Ристич Марко
Дурдов Иван
89'
Тойвио Йоона
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 110
ХИК 41.8% (46)
X 29.1% (32)
Олимпия Любляна 29.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нейхейс
Теймен
3
Антцулас
Георгиос
4
Тойвио
Йоона
5
О'Шоунесси
Даниэль
28
Илитолва
Миска
23
Коку
Озан
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
7
Хостикка
Сантери
69
Видовшек
Матевж
8
Ласицкас
Юстас
21
Педреньо
Мануэль
14
Ратник
Марцел
3
Суалеэ
Давид
6
Агба
Питер
23
Пинту
Диогу
18
Брест
Марко
24
Бултам
Реда
9
Коич
Дино
19
Дурдов
Иван
ХИК
3-4-3
Олимпия Любляна
4-2-3-1

История личных встреч

ХИК
Олимпия Любляна

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:4
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меллер Лиэм 1 0.33
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 2 0.67
Брест Марко 1 0.33
Лукас Педро 1 0.33
Агба Питер 1 0.33
Ристич Марко 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
Флоруч Рауль 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 0
Антцулас Георгиос 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Илитолва Миска 1 0
Меллер Лиэм 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласицкас Юстас 1 0
Бултам Реда 1 0
Victor Sanchez I 1 0
Суалеэ Давид 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Лукас Педро 1 0
Брест Марко 1 0
Агба Питер 1 0
Талиссон 1 0

Результаты матчей

ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Олимпия Любляна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Динамо Минск 1:0 КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0
ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Домжале 3:0 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Нафта - Олимпия Любляна 0:1
Олимпия Любляна - Копер 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Приморье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0 Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1

Результаты матчей

ХИК
Олимпия Любляна

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ХИК
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хартс
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Хайденхайм
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
9.
Фиорентина
 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
12.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Серкль Брюгге
 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
17.
Целе
 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
18.
АПОЭЛ
 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
19.
Панатинаикос
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
20.
Мольде
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Ноа Ереван
 0:6 3 1 0 2 2 - 7 3
23.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
25.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
26.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
27.
Истанбул Башакшехир
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
28.
Бетис
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
29.
ЛАСК
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
30.
Юргорден
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
31.
Копенгаген
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 1:1 3 0 1 2 5 - 11 1
33.
Ларн
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Млада-Болеслав
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Хартс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фиорентина
 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 0:0 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
16.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ноа Ереван
 0:6 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
21.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
АПОЭЛ
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бетис
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
ЛАСК
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Ларн
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Юргорден
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Панатинаикос
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 1:1 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Панатинаикос
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Челси
 6:0 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 0:2 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хартс
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
14.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 2 1 0 1 2 - 5 3
16.
Серкль Брюгге
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Целе
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Юргорден
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Копенгаген
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
АПОЭЛ
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Санкт-Галлен
 1:1 2 0 1 1 3 - 7 1
22.
Мольде
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
23.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Ноа Ереван
 0:6 2 0 0 2 0 - 7 0
25.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Бетис
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
ЛАСК
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Ларн
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Челси Фелиш Жоау 3
Челси Мудрик Михаил 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бачка-Топола Радин Милан 3
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Лугано Боттани Маттиа 1 1
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Брест Марко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    ХИК 41.8% (46)
    X 29.1% (32)
    Олимпия Любляна 29.1% (32)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 0:2 Олимпия Любляна

    Исход игры
    ХИК
    41.8% (46)
    Ничья
    29.1% (32)
    Олимпия Любляна
    29.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.78% (34)
    Меньше
    68.22% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.4% (29)
    1:0 ХИК
    20% (22)
    0:1 Олимпия Любляна
    15.5% (17)
    2:1 ХИК
    15.5% (17)
    1:2 Олимпия Любляна
    10.9% (12)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 ХИК
    1.8% (2)
    3:1 ХИК
    1.8% (2)
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