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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бандич Антони
Петрокуб
0:0
Первый тайм: 10'
Рапид Вена
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 110
Петрокуб 6.4% (7)
X 7.3% (8)
Рапид Вена 86.4% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Петрокуб
Ничья
Рапид Вена
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Смаленя
Силвиу
90
Жардан
Ион
4
Мудрак
Виктор
21
Потырнике
Максим
66
Борш
Ион
11
Плэтикэ
Сергиу
39
Лунгу
Теодор
20
Дуанла
Дональо
37
Пушкаш
Дан
9
Амброс
Владимир
23
Лупан
Михай
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
17
Сангаре
Мамаду
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Бургшталлер
Гвидо
Петрокуб
4-4-2
Рапид Вена
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лунгу Теодор 1 (1) 0.33
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шауб Луис 2 0.67
Бельо Дион Дрене 1 0.33
Бургшталлер Гвидо 0 0

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жардан Ион 2 0
Лунгу Теодор 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Зайдль Маттиас 1 0

Результаты матчей

Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Петрокуб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спарта Селемет - Петрокуб 1:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Дачия-Буюканы - Петрокуб 0:0 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0
Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0
Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1

Результаты матчей

Петрокуб
Рапид Вена

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Петрокуб
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Рапид Вена
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Лугано
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Шемрок Роверс
 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
12.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Пафос
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Омония Никосия
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
15.
Олимпия Любляна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
ТНС
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Гент
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
18.
Астана
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
19.
ХИК
 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
20.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
23.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
30.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Динамо Минск
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Петрокуб
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Легия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Гент
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ХИК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лугано
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Омония Никосия
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Олимпия Любляна
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ТНС
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
Астана
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Бачка-Топола
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Шемрок Роверс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Пафос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
25.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Петрокуб
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Легия
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Пафос
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Омония Никосия
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Олимпия Любляна
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
ТНС
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Астана
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Динамо Минск
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Гент
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
ХИК
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Десять минут прошло. Владение мячом 90 на 10 в процентах в пользу "Рапида". 
  • Угловой
    9'
    Долгая подготовка и подача Бельо, но не удалось его партнёрам до мяча добраться. Вынос от Мудрака. 
  • 7'
    Смаленя должен был выбивать мяч подальше, но вместо этого направил его за лицевую. Угловой для "Рапида".
  • 6'
    С мячом на левом фланге Болла, отдал на Ро, тот на правый край перевод затеял, но Бельо не сумел уйти от оппонента. 
  • Офсайд
    5'
    Заброс от центра поля на Бургшталлера, который залез в положении вне игры.
  • 4'
    Придавили соперника гости. Всем составом клуб из Вены на чужой половине поля. Передача на правый край на Сангаре, тот в центр отыграл. 
  • 3'
    Амброс нарушил правила в центре поля, быстро стандарт разыграл Шауб, но с передачей затянул его партнёр. 
  • 2'
    С мячом на своей половине поля гости, которые сегодня бесспорные фавориты матча. В случае успеха "Петрокуба" вы сможете увеличить свой капитал в 12 раз. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался с минуты молчания в честь трагедии в Валенсии. 
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Петрокуб 0:0 Рапид Вена

Исход игры
Петрокуб
6.4% (7)
Ничья
7.3% (8)
Рапид Вена
86.2% (94)
Тотал 2.5
Больше
59.05% (62)
Меньше
40.95% (43)
Обе команды забьют
Да
60.95% (64)
Нет
39.05% (41)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
41.3% (45)
0:2 Рапид Вена
21.1% (23)
0:1 Рапид Вена
12.8% (14)
1:3 Рапид Вена
6.4% (7)
1:1 Ничья
4.6% (5)
2:1 Петрокуб
4.6% (5)
0:3 Рапид Вена
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Петрокуб
Рапид Вена
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