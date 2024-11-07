Тур: 3. Стадион: Зимбру. Главный судья: Бандич Антони
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
90
Жардан
Ион
66
Борш
Ион
39
Лунгу
Теодор
37
Пушкаш
Дан
23
Лупан
Михай
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Борш ИонЗащитник
- Полузащитник
-
39 Лунгу ТеодорПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Пушкаш ДанПолузащитник
- Нападающий
-
23 Лупан МихайНападающий
- Запасные игроки
-
31 Додон ВикторВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Андрей
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гэйл ТььерриПолузащитник
-
27 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
Бомбардиры внутри турнира
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лунгу Теодор
|1 (1)
|0.33
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шауб Луис
|2
|0.67
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.33
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
Карточки
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жардан Ион
|2
|0
|Лунгу Теодор
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Результаты матчей
Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Петрокуб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спарта Селемет - Петрокуб 1:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Дачия-Буюканы - Петрокуб 0:0 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0
Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0
Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1
Результаты матчей
Петрокуб
Рапид Вена
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Петрокуб
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|15.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|18.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|20.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|25.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|28.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Петрокуб 0:0 Рапид Вена
Исход игры
Петрокуб
6.4% (7)
Ничья
7.3% (8)
Рапид Вена
86.2% (94)
Тотал 2.5
Больше
59.05% (62)
Меньше
40.95% (43)
Обе команды забьют
Да
60.95% (64)
Нет
39.05% (41)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
41.3% (45)
0:2 Рапид Вена
21.1% (23)
0:1 Рапид Вена
12.8% (14)
1:3 Рапид Вена
6.4% (7)
1:1 Ничья
4.6% (5)
2:1 Петрокуб
4.6% (5)
0:3 Рапид Вена
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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