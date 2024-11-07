Первый тайм

10' Десять минут прошло. Владение мячом 90 на 10 в процентах в пользу "Рапида".

9' Долгая подготовка и подача Бельо, но не удалось его партнёрам до мяча добраться. Вынос от Мудрака.

7' Смаленя должен был выбивать мяч подальше, но вместо этого направил его за лицевую. Угловой для "Рапида".

6' С мячом на левом фланге Болла, отдал на Ро, тот на правый край перевод затеял, но Бельо не сумел уйти от оппонента.

5' Заброс от центра поля на Бургшталлера, который залез в положении вне игры.

4' Придавили соперника гости. Всем составом клуб из Вены на чужой половине поля. Передача на правый край на Сангаре, тот в центр отыграл.