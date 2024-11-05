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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Петрокуб
 
Позже
Рапид Вена
Прогнозы 41
Петрокуб 7.3% (3)
X 14.6% (6)
Рапид Вена 78% (32)
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Петрокуб
Ничья
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Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лунгу Теодор 1 (1) 0.5
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шауб Луис 2 1
Бельо Дион Дрене 1 0.5
Бургшталлер Гвидо 0 0

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жардан Ион 2 0
Лунгу Теодор 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Зайдль Маттиас 1 0

Результаты матчей

Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Петрокуб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спарта Селемет - Петрокуб 1:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Дачия-Буюканы - Петрокуб 0:0 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0
Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0
Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1

Результаты матчей

Петрокуб
Рапид Вена

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Петрокуб
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
17.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
22.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
23.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
11.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
12.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
20.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Петрокуб - Рапид Вена от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 41
    Петрокуб 7.3% (3)
    X 14.6% (6)
    Рапид Вена 78% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Петрокуб
    Ничья
    Рапид Вена
    13.50
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    Прогнозы на матч Петрокуб - Рапид Вена

    Исход игры
    Петрокуб
    7.1% (3)
    Ничья
    14.3% (6)
    Рапид Вена
    78.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рапид Вена
    45.2% (19)
    0:2 Рапид Вена
    14.3% (6)
    0:1 Рапид Вена
    11.9% (5)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    2:1 Петрокуб
    4.8% (2)
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    Петрокуб
    Рапид Вена
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