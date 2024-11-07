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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Олимпиакос
1:1
Конец матча
Рейнджерс
0'
1:0
56' Гол
Эль-Кааби Аюб
1:1
64' Гол
Дессерс Сириль
66' Желтая карточка
Карму Давид
69' Желтая карточка
Джефте
87' Желтая карточка
Игаман Хамза
88' Желтая карточка
Костулас Харалампос
90' Желтая карточка
Раскин Николас
90'+6

Ход матча

46'
Вельде Кристоффер
Апостолопулос Апостолос
 
52'
 
Касанвирджо Нерайшо
Стерлинг Дюжон
56'
Эль-Кааби Аюб
(Шикинью Франциску)
1:0
64'
1:1
Дессерс Сириль
(Черны Вацлав)
66'
Карму Давид
 
69'
 
Джефте
77'
Пирола Лоренцо
Коштинья
 
77'
Оливейра Сержиу
Шикинью Франциску
 
84'
 
Игаман Хамза
Дессерс Сириль
85'
 
Тавернье Джеймс
Джефте
85'
 
Маккосленд Росс
Черны Вацлав
86'
Костулас Харалампос
Музакитис Христос
 
87'
 
Игаман Хамза
88'
Костулас Харалампос
 
90'
 
Раскин Николас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 115
Олимпиакос 70.4% (81)
X 20% (23)
Рейнджерс 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Цолакис
Костас
20
Коштинья
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
65
Апостолопулос
Апостолос
96
Музакитис
Христос
32
Эссе
Сантьяго
23
Марсело
Родиней
22
Шикинью
Франциску
10
Желсон
Мартиньш
9
Эль-Кааби
Аюб
1
Батлэнд
Джек
21
Стерлинг
Дюжон
5
Сауттар
Джон
4
Проппер
Робин
22
Джефте
8
Баррон
Коннор
43
Раскин
Николас
18
Черны
Вацлав
10
Диоманде
Мохаммед
14
Байрами
Недим
9
Дессерс
Сириль
Олимпиакос
4-2-3-1
Рейнджерс
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Рейнджерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 4 1
Эссе Сантьяго 1 0.25
Марсело Родиней 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 2 0.5
Лоуренс Том 2 0.5
Дессерс Сириль 1 0.25
Байрами Недим 1 0.25
Маккосленд Росс 1 0.25
Игаман Хамза 1 0.25
Баррон Коннор 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 2 0
Эссе Сантьяго 2 0
Гарсия Дани 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Марсело Родиней 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Цолакис Костас 1 0
Костулас Харалампос 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррон Коннор 2 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джефте 1 0
Батлэнд Джек 1 0
Сауттар Джон 1 0
Черны Вацлав 1 0
Раскин Николас 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Игаман Хамза 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
4
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рейнджерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
3
60%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Пансерраикос 2:1 Каллитея - Олимпиакос 0:1 Астерас - Олимпиакос 1:0 Мальмё - Олимпиакос 0:1
Олимпиакос - Левадиакос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Брага 3:0 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Лион - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Тернана - Олимпиакос 0:4 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аль-Кадисия 2:2
Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мотеруэлл - Рейнджерс 1:2 Абердин - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Сент-Миррен 2:1 Рейнджерс - ФКСБ 4:0
Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Рейнджерс - Хиберниан 1:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1 Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Бирмингем - Рейнджерс 2:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Рейнджерс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Аякс
 3:0 4 3 1 0 11 - 1 10
4.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Порту
 0:1 4 1 1 2 7 - 7 4
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Виктория Пльзень
 1:1 4 0 4 0 6 - 6 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
36.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Аякс
 3:0 2 2 0 0 7 - 0 6
7.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:1 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
18.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
20.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Реал Сосьедад
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аякс
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Порту
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Аякс Годс Мика 3 (1)
Аякс Тейлор Кеннет 3
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskakis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Олимпиакос 70.4% (81)
    X 20% (23)
    Рейнджерс 9.6% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 1:1 Рейнджерс

    Исход игры
    Олимпиакос
    70.4% (81)
    Ничья
    20% (23)
    Рейнджерс
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    40% (46)
    1:0 Олимпиакос
    19.1% (22)
    1:1 Ничья
    13.9% (16)
    1:2 Рейнджерс
    7% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Олимпиакос
    4.3% (5)
    3:1 Олимпиакос
    2.6% (3)
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