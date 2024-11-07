Тур: 4. Стадион: Караискакис.
1:1
Конец матча
0'
1:0
56' ГолЭль-Кааби Аюб
1:1
64' ГолДессерс Сириль
66' Желтая карточкаКарму Давид
69' Желтая карточкаДжефте
87' Желтая карточкаИгаман Хамза
88' Желтая карточкаКостулас Харалампос
90' Желтая карточкаРаскин Николас
90'+6
Ход матча
56'
64'
1:1
66'
69'
87'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
20
Коштинья
16
Карму
Давид
22
Джефте
18
Черны
Вацлав
- Основной состав
- Вратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ДжефтеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Келли ЛиамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Райс БэйлиПолузащитник
-
29 Игаман ХамзаНападающий
-
50 Лавлейс ЗакНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Олимпиакос
Рейнджерс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|4
|1
|Эссе Сантьяго
|1
|0.25
|Марсело Родиней
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|2
|0.5
|Лоуренс Том
|2
|0.5
|Дессерс Сириль
|1
|0.25
|Байрами Недим
|1
|0.25
|Маккосленд Росс
|1
|0.25
|Игаман Хамза
|1
|0.25
|Баррон Коннор
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|2
|0
|Эссе Сантьяго
|2
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Цолакис Костас
|1
|0
|Костулас Харалампос
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррон Коннор
|2
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Джефте
|1
|0
|Батлэнд Джек
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Игаман Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
4
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рейнджерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
3
60%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Пансерраикос 2:1 Каллитея - Олимпиакос 0:1 Астерас - Олимпиакос 1:0 Мальмё - Олимпиакос 0:1
Олимпиакос - Левадиакос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Брага 3:0 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Лион - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Тернана - Олимпиакос 0:4 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аль-Кадисия 2:2
Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мотеруэлл - Рейнджерс 1:2 Абердин - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Сент-Миррен 2:1 Рейнджерс - ФКСБ 4:0
Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Рейнджерс - Хиберниан 1:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1 Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Бирмингем - Рейнджерс 2:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Рейнджерс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Рейнджерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|16.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|36.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Аякс
|Годс Мика
|3 (1)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос 1:1 Рейнджерс
Исход игры
Олимпиакос
70.4% (81)
Ничья
20% (23)
Рейнджерс
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.72% (64)
Меньше
41.28% (45)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
40% (46)
1:0 Олимпиакос
19.1% (22)
1:1 Ничья
13.9% (16)
1:2 Рейнджерс
7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:0 Олимпиакос
4.3% (5)
3:1 Олимпиакос
2.6% (3)
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