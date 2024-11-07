Первый тайм

8' Йылаз справа сделал пас в штрафную площадь на Икарди, которому не удалось переиграть Дрэгушина.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АКГЮН!!! Подачу Меддисона справа со штрафного попытался нейтрализовать Грэй. Мяч выбит на Акгюна, который с двадцати метров с лёта точно пробил в правый верхний угол ворот. Форстер немного запоздал с прыжком и до сферы не дотянулся.

6' Мэддисон на фланге зацепил ногу Мертенса.

5' Мертенс справа прошёл вперёд, но его подачу в штрафную площадь английские защитники перехватили.

4' Удар Лэнкшира из офсайда справа заблокировал Санчес.

3' "Тоттенхэм" попытался провести позиционную атаку, а хозяева попробовали длинный заброс вперёд. Успеха не добились ни те, ни другие.