Тур: 4. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
1:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
11
Акгюн
Юнус
10
Мертенс
Дрис
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
14
Грэй
Арчи
42
Лэнкшир
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
-
11 Акгюн ЮнусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шен БатуханВратарь
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
14 Грэй АрчиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Лэнкшир УиллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акгюн Юнус
|3
|1
|Икарди Мауро
|2
|0.67
|Мертенс Дрис
|1
|0.33
|Йылмаз Барыш
|1
|0.33
|Демирбай Керем
|0
|0
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Габриэл Барбоза
|0
|0
|Осимхен Виктор
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Пап Матар
|2
|0.67
|Джонсон Бреннан
|2
|0.67
|Соланке Доминик
|1
|0.33
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.33
|Хын Мин Сон
|0
|0
|Мэддисон Джеймс
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрэгушин Раду
|0
|1
|Биссума Ив
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
0
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0
РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3
Результаты матчей
Галатасарай
Тоттенхэм
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|18.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|19.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|25.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|28.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|29.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|30.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|31.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|32.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|33.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|34.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|21.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|30.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|19.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|20.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Тоттенхэм
Исход игры
Галатасарай
20.9% (28)
Ничья
28.4% (38)
Тоттенхэм
50.7% (68)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
88.18% (97)
Нет
11.82% (13)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
29.1% (39)
1:1 Ничья
17.2% (23)
2:1 Галатасарай
11.2% (15)
2:2 Ничья
9% (12)
0:1 Тоттенхэм
3.7% (5)
1:3 Тоттенхэм
3% (4)
0:2 Тоттенхэм
2.2% (3)
1:0 Галатасарай
2.2% (3)
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