  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Галатасарай
1:0
Первый тайм: 8'
Тоттенхэм
0'
1:0
6' Гол
Акгюн Юнус

Ход матча

6'
Акгюн Юнус
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 134
Галатасарай 20.9% (28)
X 28.4% (38)
Тоттенхэм 50.7% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Галатасарай
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
11
Акгюн
Юнус
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
10
Мертенс
Дрис
45
Осимхен
Виктор
9
Икарди
Мауро
20
Форстер
Фрейзер
23
Порро
Педро
6
Дрэгушин
Раду
33
Дэвис
Бен
14
Грэй
Арчи
10
Мэддисон
Джеймс
8
Биссума
Ив
15
Бергвалль
Лукас
22
Джонсон
Бреннан
42
Лэнкшир
Уилл
7
Хын
Мин
Сон
Галатасарай
3-4-1-2
Тоттенхэм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акгюн Юнус 3 1
Икарди Мауро 2 0.67
Мертенс Дрис 1 0.33
Йылмаз Барыш 1 0.33
Демирбай Керем 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Габриэл Барбоза 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Пап Матар 2 0.67
Джонсон Бреннан 2 0.67
Соланке Доминик 1 0.33
Ришарлисон 1 (1) 0.33
Хын Мин Сон 0 0
Мэддисон Джеймс 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгушин Раду 0 1
Биссума Ив 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
0
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0
РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3

Результаты матчей

Галатасарай
Тоттенхэм

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Тоттенхэм
 0:1 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Атлетик Б
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Будё-Глимт
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
10.
Рейнджерс
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
11.
Олимпиакос
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
12.
ФКСБ
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
13.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
15.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Славия Прага
 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
17.
Рома
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
18.
Твенте
 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
19.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
20.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
22.
Эльфсборг
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Брага
 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
24.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
30.
Лудогорец
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
31.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
32.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
33.
Ницца
 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
34.
Карабах
 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Тоттенхэм
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетик Б
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Олимпиакос
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
ФКСБ
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Рома
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Эльфсборг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
15.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Рейнджерс
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Твенте
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
28.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Ницца
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
31.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
32.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Рейнджерс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Славия Прага
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
7.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Твенте
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпиакос
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
ФКСБ
 0:0 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Атлетик Б
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Галатасарай
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
23.
Рома
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Брага
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
25.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Карабах
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Эльфсборг
 0:0 2 0 0 2 5 - 7 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Йылаз справа сделал пас в штрафную площадь на Икарди, которому не удалось переиграть Дрэгушина.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    АКГЮН!!! Подачу Меддисона справа со штрафного попытался нейтрализовать Грэй. Мяч выбит на Акгюна, который с двадцати метров с лёта точно пробил в правый верхний угол ворот. Форстер немного запоздал с прыжком и до сферы не дотянулся.
  • Фол, нарушение
    6'
    Мэддисон на фланге зацепил ногу Мертенса.
  • 5'
    Мертенс справа прошёл вперёд, но его подачу в штрафную площадь английские защитники перехватили.
  • Офсайд
    4'
    Удар Лэнкшира из офсайда справа заблокировал Санчес.
  • 3'
    "Тоттенхэм" попытался провести позиционную атаку, а хозяева попробовали длинный заброс вперёд. Успеха не добились ни те, ни другие.
  • 2'
    "Галатасарай" играет в оранжево-красных футболках и белых трусах, "Тоттенхэм" - в голубой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рэмс Глобал Стадионе"!
  • Первый тайм
  • 6'
    Г О О О О Л - Акгюн Юнус бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Тоттенхэм

Исход игры
Галатасарай
20.9% (28)
Ничья
28.4% (38)
Тоттенхэм
50.7% (68)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
88.18% (97)
Нет
11.82% (13)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
29.1% (39)
1:1 Ничья
17.2% (23)
2:1 Галатасарай
11.2% (15)
2:2 Ничья
9% (12)
0:1 Тоттенхэм
3.7% (5)
1:3 Тоттенхэм
3% (4)
0:2 Тоттенхэм
2.2% (3)
1:0 Галатасарай
2.2% (3)
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