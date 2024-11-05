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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Галатасарай
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 43
Галатасарай 9.3% (4)
X 37.2% (16)
Тоттенхэм 53.5% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Тоттенхэм
2.45
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4.00
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3.80
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акгюн Юнус 3 1
Икарди Мауро 2 0.67
Мертенс Дрис 1 0.33
Йылмаз Барыш 1 0.33
Демирбай Керем 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Габриэл Барбоза 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Пап Матар 2 0.67
Джонсон Бреннан 2 0.67
Соланке Доминик 1 0.33
Ришарлисон 1 (1) 0.33
Хын Мин Сон 0 0
Мэддисон Джеймс 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгушин Раду 0 1
Биссума Ив 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
0
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0
РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3

Результаты матчей

Галатасарай
Тоттенхэм

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
16.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
21.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
22.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
23.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
25.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
26.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
Лудогорец
 3 0 1 2 0 - 4 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
17.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
29.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
30.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
17.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
27.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Галатасарай.
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    • Прогнозы 43
    Галатасарай 9.3% (4)
    X 37.2% (16)
    Тоттенхэм 53.5% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.45
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    Прогнозы на матч Галатасарай - Тоттенхэм

    Исход игры
    Галатасарай
    9.3% (4)
    Ничья
    37.2% (16)
    Тоттенхэм
    53.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    39.5% (17)
    1:1 Ничья
    20.9% (9)
    2:2 Ничья
    11.6% (5)
    0:2 Тоттенхэм
    4.7% (2)
    2:1 Галатасарай
    4.7% (2)
    1:0 Галатасарай
    4.7% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    4.7% (2)
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