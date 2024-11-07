Тур: 4. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Струкан Дуйе
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
11
Осорио
Дарио
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
70 Фелипе ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Хараламбус Элиас
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Осорио ДариоНападающий
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Селин ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|2
|0.67
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.67
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.33
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
|Тэнасе Флорин
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.33
|Осорио Дарио
|1
|0.33
|Франкулино
|1
|0.33
|Осман Диао
|1
|0.33
|Симсир Араль
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|1
|1
|Попеску Михай
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Фелипе Луис V
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осорио Дарио
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Рапид Бухарест 0:0 Рейнджерс - ФКСБ 4:0
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Глория Бузау 3:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мидтьюлланн - Брондбю 1:5 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0
Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0
Результаты матчей
ФКСБ
Мидтьюлланн
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|18.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|19.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|25.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|28.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|29.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|30.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|31.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|32.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|33.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|34.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|21.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|30.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|19.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|20.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФКСБ 0:0 Мидтьюлланн
Исход игры
ФКСБ
29.7% (33)
Ничья
45% (50)
Мидтьюлланн
25.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (26)
Меньше
75.93% (82)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (45)
1:0 ФКСБ
18% (20)
0:1 Мидтьюлланн
10.8% (12)
1:2 Мидтьюлланн
10.8% (12)
2:1 ФКСБ
9% (10)
0:0 Ничья
2.7% (3)
1:3 Мидтьюлланн
1.8% (2)
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