Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет ФКСБ

51' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гогорза Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет ФКСБ

45' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

44' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

42' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Удар от ворот произведет ФКСБ

40' Мбабу Кевин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Осорио Дарио бьет со штрафного в створ, но Штефан Тырновану держит все под контролем

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хорошую попытку сделал Серенсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Андерссон Йоэль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет ФКСБ

33' Мбабу Кевин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Альхассан Баба пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

31' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

30' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Гогорза Микель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет ФКСБ

25' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Крецу Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Крецу Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

20' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Г О О О О Л - Тэнасе Флорин правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

15' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

14' Бирлигея Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

13' Адриан Шут наказан за толчок Гогорза Микель

12' Удар от ворот произведет ФКСБ

10' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гогорза Микель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Marius Stefanescu наказан за толчок Мартинес Эмилиано

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ФКСБ начинает с центра поля

1' Судья начинает матч