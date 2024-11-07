Тур: 3. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Atilla Karaoglan
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
6.50 Точный счёт — 2:0
-
-
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Адконис ЯкубПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 РайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Седько ПавелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Педро ИгорНападающий
- Нападающий
-
11 Жердев ГлебНападающий
-
Главный тренер: Скрипченко Вадим
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|1
|0.5
|Лима Лукас II
|1
|0.5
|Ходына Кацпер
|1
|0.5
|Капюади Стив
|1
|0.5
|Винагре Рубен
|0
|0
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфред Стивен
|1
|0.5
|Рай
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вшолек Павел
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Ойеделе Макси
|1
|0
|Зелковски Ян
|1
|0
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельниченко Трофим
|1
|1
|Поляков Денис
|1
|0
|Калинин Владислав
|1
|0
|Альфред Стивен
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Минск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3
Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Динамо Минск - Слуцк 2:0 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 ХИК - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0
Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0
Результаты матчей
Легия
Динамо Минск
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Легия
Динамо Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|30.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|19.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
-
6.50 Точный счёт — 2:0
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Прогнозы на матч Легия - Динамо Минск
Исход игры
Легия
92% (104)
Ничья
1.8% (2)
Динамо Минск
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
42.99% (46)
Нет
57.01% (61)
Популярный счёт
2:0 Легия
33.6% (38)
2:1 Легия
31% (35)
1:0 Легия
13.3% (15)
3:0 Легия
4.4% (5)
3:1 Легия
3.5% (4)
1:2 Динамо Минск
2.7% (3)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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