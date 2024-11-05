Тур: 3. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
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Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|1
|0.5
|Лима Лукас II
|1
|0.5
|Ходына Кацпер
|1
|0.5
|Капюади Стив
|1
|0.5
|Винагре Рубен
|0
|0
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфред Стивен
|1
|0.5
|Рай
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вшолек Павел
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Ойеделе Макси
|1
|0
|Зелковски Ян
|1
|0
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельниченко Трофим
|1
|1
|Поляков Денис
|1
|0
|Калинин Владислав
|1
|0
|Альфред Стивен
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Минск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3
Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Динамо Минск - Слуцк 2:0 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 ХИК - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0
Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0
Результаты матчей
Легия
Динамо Минск
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Легия
Динамо Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
Прогнозы на матч Легия - Динамо Минск
Исход игры
Легия
92.9% (39)
Ничья
2.4% (1)
Динамо Минск
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
38.46% (15)
Нет
61.54% (24)
Популярный счёт
2:0 Легия
38.1% (16)
2:1 Легия
28.6% (12)
1:0 Легия
14.3% (6)
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