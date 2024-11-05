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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Легия
 
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Динамо Минск
Прогнозы 42
Легия 92.9% (39)
X 2.4% (1)
Динамо Минск 4.8% (2)
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Легия
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Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 1 0.5
Лима Лукас II 1 0.5
Ходына Кацпер 1 0.5
Капюади Стив 1 0.5
Винагре Рубен 0 0
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфред Стивен 1 0.5
Рай 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вшолек Павел 1 0
Капустка Бартош 1 0
Лима Лукас II 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Капюади Стив 1 0
Ойеделе Макси 1 0
Зелковски Ян 1 0
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельниченко Трофим 1 1
Поляков Денис 1 0
Калинин Владислав 1 0
Альфред Стивен 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Минск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3
Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Динамо Минск - Слуцк 2:0 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 ХИК - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0
Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0

Результаты матчей

Легия
Динамо Минск

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Легия
Динамо Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
17.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
22.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
23.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
11.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
12.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
20.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Легия - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Легия 92.9% (39)
    X 2.4% (1)
    Динамо Минск 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Легия
    Ничья
    Динамо Минск
    1.39
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    4.80
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    9.20
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    Прогнозы на матч Легия - Динамо Минск

    Исход игры
    Легия
    92.9% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Динамо Минск
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (15)
    Нет
    61.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Легия
    38.1% (16)
    2:1 Легия
    28.6% (12)
    1:0 Легия
    14.3% (6)
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