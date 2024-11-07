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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Бачка-Топола
1:0
Первый тайм: 11'
Лугано
0'
1:0
5' Гол
Станич Петар

Ход матча

5'
Станич Петар
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 109
Бачка-Топола 14.7% (16)
X 19.3% (21)
Лугано 66.1% (72)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бачка-Топола
Ничья
Лугано
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Илич
Велько
22
Йованович
Стефан
II
25
Джорджевич
Матея
5
Стеванович
Душан
30
Петрович
Неманья
35
Джаковац
Ифет
7
Радин
Милан
14
Станич
Петар
18
Баньяц
Михайло
27
Пантович
Милош
10
Чиркович
Александар
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
8
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
27
Душ
Сантуш
Даниэл
18
Маю
Хишам
9
Вляди
Шкельчим
Бачка-Топола
4-3-3
Лугано
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 1 0.33
Пападопулос Антониос 1 0.33
Душ Сантуш Даниэл 1 0.33
Маркеш Мартим 1 0.33
Пржибылко Каспер 0 0
Гргич Анто 0 0

Карточки

Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радин Милан 2 0
Цапан Лука 1 0
Йованович Стефан II 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Крстич Вукашин 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 1 0
Хайдари Альбиан 1 0

Результаты матчей

Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Бачка-Топола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бачка-Топола
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бачка-Топола - Партизан 1:2 Напредак - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Легия 0:3 Бачка-Топола - Раднички 1923 0:2
Бачка-Топола - Единство Уб 2:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Чукарички - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Нови Пазар 5:2 Текстилац Оцаци - Бачка-Топола 2:1 Бачка-Топола - Младост Лучани 1:2 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1
Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1

Результаты матчей

Бачка-Топола
Лугано

Точный счет

0:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бачка-Топола
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Рапид Вена
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Лугано
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Шемрок Роверс
 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
12.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Пафос
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Омония Никосия
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
15.
Олимпия Любляна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
ТНС
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Гент
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
18.
Астана
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
19.
ХИК
 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
20.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
23.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
30.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Динамо Минск
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Петрокуб
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Легия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Гент
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ХИК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лугано
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Омония Никосия
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Олимпия Любляна
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ТНС
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
Астана
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Бачка-Топола
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Шемрок Роверс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Пафос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
25.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Петрокуб
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Легия
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Пафос
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Омония Никосия
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Олимпия Любляна
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
ТНС
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Астана
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Динамо Минск
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Гент
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
ХИК
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Г О О О О Л - Станич Петар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 109
Бачка-Топола 14.7% (16)
X 19.3% (21)
Лугано 66.1% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Бачка-Топола 1:0 Лугано онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бачка-Топола 1:0 Лугано

Исход игры
Бачка-Топола
14.7% (16)
Ничья
19.3% (21)
Лугано
66.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
44.34% (47)
Меньше
55.66% (59)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
1:2 Лугано
33% (36)
0:1 Лугано
21.1% (23)
1:1 Ничья
18.3% (20)
1:0 Бачка-Топола
7.3% (8)
0:2 Лугано
6.4% (7)
2:1 Бачка-Топола
3.7% (4)
2:3 Лугано
1.8% (2)
1:3 Лугано
1.8% (2)
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Бачка-Топола
Лугано
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