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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Бачка-Топола
4:1
Конец матча
Лугано
0'
1:0
4' Гол
Станич Петар
46' Желтая карточка
Радин Милан
56' Желтая карточка
Чиркович Александар
57' Желтая карточка
Махмуд Хадж
2:0
59' Гол
Пантович Милош
2:1
61' Гол
Махмуд Хадж
3:1
62' Гол
Станич Петар
69' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
70' Желтая карточка
Йованович Стефан
4:1
83' Гол
Пантович Милош
89' Желтая карточка
Сос Бенце
90' Красная карточка
Боттани Маттиа
90'+5

Ход матча

4'
Станич Петар
1:0
46'
Радин Милан
 
56'
Чиркович Александар
 
57'
 
Махмуд Хадж
59'
Пантович Милош
2:0
61'
2:1
Махмуд Хадж
62'
Станич Петар
(Стеванович Душан)
3:1
63'
 
Валенсуэла Мильтон
Маркеш Мартим
63'
 
Бислими Уран
Душ Сантуш Даниэл
63'
 
Боттани Маттиа
Махмуд Хадж
69'
 
Хайдари Альбиан
70'
Йованович Стефан
 
72'
Пеич Алекса
Джаковац Ифет
 
73'
 
Киминьяни Янис
Маю Хишам
82'
Сос Бенце
Баньяц Михайло
 
82'
 
Пржибылко Каспер
Гргич Анто
83'
Пантович Милош
(Чиркович Александар)
4:1
89'
Сос Бенце
 
90'
 
Боттани Маттиа
90'
Мбунгу Престиж
Пантович Милош
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 8
  • 22 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 109
Бачка-Топола 14.7% (16)
X 19.3% (21)
Лугано 66.1% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Илич
Велько
22
Йованович
Стефан
II
25
Джорджевич
Матея
5
Стеванович
Душан
30
Петрович
Неманья
35
Джаковац
Ифет
7
Радин
Милан
14
Станич
Петар
18
Баньяц
Михайло
27
Пантович
Милош
10
Чиркович
Александар
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
8
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
27
Душ
Сантуш
Даниэл
18
Маю
Хишам
9
Вляди
Шкельчим
Бачка-Топола
4-3-3
Лугано
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пантович Милош 2 0.67
Станич Петар 2 0.67
Стеванович Душан 0 0
Чиркович Александар 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 1 0.33
Пападопулос Антониос 1 0.33
Душ Сантуш Даниэл 1 0.33
Махмуд Хадж 1 0.33
Маркеш Мартим 1 0.33
Пржибылко Каспер 0 0
Гргич Анто 0 0

Карточки

Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радин Милан 3 0
Йованович Стефан II 2 0
Цапан Лука 1 0
Сос Бенце 1 0
Чиркович Александар 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Крстич Вукашин 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 1 1
Хайдари Альбиан 2 0
Махмуд Хадж 1 0

Результаты матчей

Бачка-Топола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Бачка-Топола
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бачка-Топола
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бачка-Топола - Партизан 1:2 Напредак - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Легия 0:3 Бачка-Топола - Раднички 1923 0:2
Бачка-Топола - Единство Уб 2:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Чукарички - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Нови Пазар 5:2 Текстилац Оцаци - Бачка-Топола 2:1 Бачка-Топола - Младост Лучани 1:2 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1
Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1

Результаты матчей

Бачка-Топола
Лугано

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бачка-Топола
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хартс
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Хайденхайм
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
9.
Фиорентина
 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
12.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Серкль Брюгге
 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
17.
Целе
 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
18.
АПОЭЛ
 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
19.
Панатинаикос
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
20.
Мольде
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Ноа Ереван
 0:6 3 1 0 2 2 - 7 3
23.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
25.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
26.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
27.
Истанбул Башакшехир
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
28.
Бетис
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
29.
ЛАСК
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
30.
Юргорден
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
31.
Копенгаген
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 1:1 3 0 1 2 5 - 11 1
33.
Ларн
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Млада-Болеслав
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Хартс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фиорентина
 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 0:0 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
16.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ноа Ереван
 0:6 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
21.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
АПОЭЛ
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бетис
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
ЛАСК
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Ларн
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Юргорден
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Панатинаикос
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 1:1 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Панатинаикос
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Челси
 6:0 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 0:2 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хартс
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
14.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 2 1 0 1 2 - 5 3
16.
Серкль Брюгге
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Целе
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Юргорден
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Копенгаген
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
АПОЭЛ
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Санкт-Галлен
 1:1 2 0 1 1 3 - 7 1
22.
Мольде
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
23.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Ноа Ереван
 0:6 2 0 0 2 0 - 7 0
25.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Бетис
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
ЛАСК
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Ларн
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Челси Фелиш Жоау 3
Челси Мудрик Михаил 2 (3)
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Топ нарушителей
Бачка-Топола Радин Милан 3
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Лугано Боттани Маттиа 1 1
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Г О О О О Л - Станич Петар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Бачка-Топола 14.7% (16)
    X 19.3% (21)
    Лугано 66.1% (72)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бачка-Топола 4:1 Лугано

    Исход игры
    Бачка-Топола
    14.7% (16)
    Ничья
    19.3% (21)
    Лугано
    66.1% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.34% (47)
    Меньше
    55.66% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (66)
    Нет
    37.74% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Лугано
    33% (36)
    0:1 Лугано
    21.1% (23)
    1:1 Ничья
    18.3% (20)
    1:0 Бачка-Топола
    7.3% (8)
    0:2 Лугано
    6.4% (7)
    2:1 Бачка-Топола
    3.7% (4)
    2:3 Лугано
    1.8% (2)
    1:3 Лугано
    1.8% (2)
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