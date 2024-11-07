Тур: 3. Стадион: ТСК Арена.
4:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСтанич Петар
46' Желтая карточкаРадин Милан
56' Желтая карточкаЧиркович Александар
57' Желтая карточкаМахмуд Хадж
2:0
59' ГолПантович Милош
2:1
61' ГолМахмуд Хадж
3:1
62' ГолСтанич Петар
69' Желтая карточкаХайдари Альбиан
70' Желтая карточкаЙованович Стефан
4:1
83' ГолПантович Милош
89' Желтая карточкаСос Бенце
90' Красная карточкаБоттани Маттиа
90'+5
Ход матча
4'
1:0
46'
57'
59'
2:0
61'
2:1
62'
3:1
69'
70'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 8
-
22 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
12
Илич
Велько
14
Станич
Петар
- Основной состав
-
12 Илич ВелькоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Станич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йован Дамьянович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
Бомбардиры внутри турнира
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пантович Милош
|2
|0.67
|Станич Петар
|2
|0.67
|Стеванович Душан
|0
|0
|Чиркович Александар
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|1
|0.33
|Пападопулос Антониос
|1
|0.33
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0.33
|Махмуд Хадж
|1
|0.33
|Маркеш Мартим
|1
|0.33
|Пржибылко Каспер
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радин Милан
|3
|0
|Йованович Стефан II
|2
|0
|Цапан Лука
|1
|0
|Сос Бенце
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Крстич Вукашин
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Результаты матчей
Бачка-Топола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Бачка-Топола
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бачка-Топола
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бачка-Топола - Партизан 1:2 Напредак - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Легия 0:3 Бачка-Топола - Раднички 1923 0:2
Бачка-Топола - Единство Уб 2:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Чукарички - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Нови Пазар 5:2 Текстилац Оцаци - Бачка-Топола 2:1 Бачка-Топола - Младост Лучани 1:2 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1
Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1
Результаты матчей
Бачка-Топола
Лугано
Точный счет
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бачка-Топола
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|19.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|20.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|22.
|0:6
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|27.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|29.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|30.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|32.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|33.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:6
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|6:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|22.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|0:6
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Челси
|Фелиш Жоау
|3
|Челси
|Мудрик Михаил
|2 (3)
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Лугано
|Боттани Маттиа
|1 1
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бачка-Топола 4:1 Лугано
Исход игры
Бачка-Топола
14.7% (16)
Ничья
19.3% (21)
Лугано
66.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
44.34% (47)
Меньше
55.66% (59)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
1:2 Лугано
33% (36)
0:1 Лугано
21.1% (23)
1:1 Ничья
18.3% (20)
1:0 Бачка-Топола
7.3% (8)
0:2 Лугано
6.4% (7)
2:1 Бачка-Топола
3.7% (4)
2:3 Лугано
1.8% (2)
1:3 Лугано
1.8% (2)
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