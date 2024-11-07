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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 9'
Славия Прага
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 12 Владение мячом, % 88
Прогнозы 116
Айнтрахт Фр 95.7% (111)
X 1.7% (2)
Славия Прага 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
Славия Прага
2.05
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
36
Кнауфф
Ансгар
18
Дауд
Махмуд
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
20
Узун
Кан
7
Мармуш
Омар
31
Кински
Антонин
3
Голеш
Томаш
5
Огбу
Иго
4
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
14
Мишес
Симион
19
Дорли
Оскар
17
Провод
Лукаш
10
Зафеирис
Христос
12
Диуф
Малик
25
Хоры
Томаш
Айнтрахт Фр
4-4-2
Славия Прага
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 2 0.67
Кристенсен Расмус 1 0.33
Экитике Уго 1 0.33
Мармуш Омар 1 (1) 0.33
Кнауфф Ансгар 1 0.33
Ларссон Хуго 1 0.33
Кох Робин 0 0
Матанович Игорь 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 1 0.33
Юрасек Матей 1 0.33
Хитил Моймир 1 0.33
Провод Лукаш 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нкунку Нильс 1 0
Экитике Уго 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боржил Ян 2 0
Голеш Томаш 1 0
Хоры Томаш 1 0
Доудера Давид 1 0
Зафеирис Христос 1 0
Jindrich Trpisovsky 1 0
Пребсл Филип 1 0
Диуф Малик 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13
Славия Прага
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Градец Кралове - Славия Прага 1:1 Бенатки-над-Йизероу - Славия Прага 1:4 Славия Прага - Дукла Прага 3:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0
Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:4 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Славия Прага

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Тоттенхэм
 0:1 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Атлетик Б
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Будё-Глимт
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
10.
Рейнджерс
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
11.
Олимпиакос
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
12.
ФКСБ
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
13.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
15.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Славия Прага
 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
17.
Рома
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
18.
Твенте
 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
19.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
20.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
22.
Эльфсборг
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Брага
 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
24.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
30.
Лудогорец
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
31.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
32.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
33.
Ницца
 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
34.
Карабах
 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Тоттенхэм
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетик Б
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Олимпиакос
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
ФКСБ
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Рома
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Эльфсборг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
15.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Рейнджерс
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Твенте
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
28.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Ницца
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
31.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
32.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Рейнджерс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Славия Прага
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
7.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Твенте
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпиакос
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
ФКСБ
 0:0 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Атлетик Б
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Галатасарай
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
23.
Рома
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Брага
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
25.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Карабах
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Эльфсборг
 0:0 2 0 0 2 5 - 7 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
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Прогнозы 116
Айнтрахт Фр 95.7% (111)
X 1.7% (2)
Славия Прага 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Славия Прага
2.05
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3.95
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4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Славия Прага

Исход игры
Айнтрахт Фр
95.7% (111)
Ничья
1.7% (2)
Славия Прага
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.22% (70)
Меньше
35.78% (39)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
48.3% (56)
2:0 Айнтрахт Фр
21.6% (25)
1:0 Айнтрахт Фр
9.5% (11)
3:1 Айнтрахт Фр
6.9% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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Славия Прага
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