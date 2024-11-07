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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Айнтрахт Фр
1:0
Конец матча
Славия Прага
0'
1:0
53' Гол
Мармуш Омар
61' Желтая карточка
Юрасек Матей
66' Желтая карточка
Коллинс Ннамди
84' Желтая карточка
Матанович Игорь
86' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
90'+6

Ход матча

53'
Мармуш Омар
1:0
57'
 
Юрасек Матей
Змрзлы Ондржей
61'
 
Юрасек Матей
61'
Матанович Игорь
Узун Кан
 
66'
Коллинс Ннамди
 
67'
 
Хитил Моймир
Хоры Томаш
67'
 
Лингр Ондржей
Провод Лукаш
69'
Экитике Уго
Мармуш Омар
 
69'
Эбимбе Эрик
Кнауфф Ансгар
 
79'
Схири Эльес
Дауд Махмуд
 
79'
Аменда Орель
Теате Артур
 
84'
 
Халоупек Штепан
Огбу Иго
84'
 
Шранц Иван
Мишес Симион
84'
Матанович Игорь
 
86'
Эбимбе Эрик
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 116
Айнтрахт Фр 95.7% (111)
X 1.7% (2)
Славия Прага 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
27
Гётце
Марио
18
Дауд
Махмуд
16
Ларссон
Хуго
36
Кнауфф
Ансгар
20
Узун
Кан
7
Мармуш
Омар
31
Кински
Антонин
3
Голеш
Томаш
5
Огбу
Иго
18
Боржил
Ян
14
Мишес
Симион
12
Диуф
Малик
19
Дорли
Оскар
10
Зафеирис
Христос
33
Змрзлы
Ондржей
17
Провод
Лукаш
25
Хоры
Томаш
Айнтрахт Фр
4-4-2
Славия Прага
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 2 (1) 0.5
Эбимбе Эрик 2 0.5
Кристенсен Расмус 1 0.25
Экитике Уго 1 0.25
Кнауфф Ансгар 1 0.25
Ларссон Хуго 1 0.25
Кох Робин 0 0
Матанович Игорь 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 1 0.25
Юрасек Матей 1 0.25
Хитил Моймир 1 0.25
Провод Лукаш 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбимбе Эрик 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Коллинс Ннамди 1 0
Экитике Уго 1 0
Матанович Игорь 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боржил Ян 2 0
Голеш Томаш 1 0
Хоры Томаш 1 0
Доудера Давид 1 0
Зафеирис Христос 1 0
Jindrich Trpisovsky 1 0
Юрасек Матей 1 0
Пребсл Филип 1 0
Диуф Малик 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Славия Прага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13
Славия Прага
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Градец Кралове - Славия Прага 1:1 Бенатки-над-Йизероу - Славия Прага 1:4 Славия Прага - Дукла Прага 3:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0
Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:4 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Славия Прага

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Аякс
 3:0 4 3 1 0 11 - 1 10
4.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Порту
 0:1 4 1 1 2 7 - 7 4
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Виктория Пльзень
 1:1 4 0 4 0 6 - 6 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
36.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Аякс
 3:0 2 2 0 0 7 - 0 6
7.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:1 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
18.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
20.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Реал Сосьедад
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аякс
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Порту
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Аякс Годс Мика 3 (1)
Аякс Тейлор Кеннет 3
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
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    • 53'
      Г О О О О Л - Мармуш Омар бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 116
    Айнтрахт Фр 95.7% (111)
    X 1.7% (2)
    Славия Прага 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Славия Прага

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    95.7% (111)
    Ничья
    1.7% (2)
    Славия Прага
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.22% (70)
    Меньше
    35.78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    65.14% (71)
    Нет
    34.86% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    48.3% (56)
    2:0 Айнтрахт Фр
    21.6% (25)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.5% (11)
    3:1 Айнтрахт Фр
    6.9% (8)
    3:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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