Тур: 4. Стадион: Дойче банк Парк.
1:0
Конец матча
0'
1:0
53' ГолМармуш Омар
61' Желтая карточкаЮрасек Матей
66' Желтая карточкаКоллинс Ннамди
84' Желтая карточкаМатанович Игорь
86' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
90'+6
Ход матча
53'
1:0
61'
66'
84'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
27
Гётце
Марио
18
Дауд
Махмуд
16
Ларссон
Хуго
20
Узун
Кан
5
Огбу
Иго
18
Боржил
Ян
14
Мишес
Симион
12
Диуф
Малик
19
Дорли
Оскар
17
Провод
Лукаш
25
Хоры
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Узун КанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
47 Фенье НоаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Огбу ИгоЗащитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
14 Мишес СимионЗащитник
-
12 Диуф МаликЗащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукашПолузащитник
-
25 Хоры ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
24 Мандоус АлешВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Пребсл ФилипПолузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
-
48 Пех ДоминикПолузащитник
-
13 Хитил МоймирНападающий
-
26 Шранц ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|2 (1)
|0.5
|Эбимбе Эрик
|2
|0.5
|Кристенсен Расмус
|1
|0.25
|Экитике Уго
|1
|0.25
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.25
|Ларссон Хуго
|1
|0.25
|Кох Робин
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоры Томаш
|1
|0.25
|Юрасек Матей
|1
|0.25
|Хитил Моймир
|1
|0.25
|Провод Лукаш
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Коллинс Ннамди
|1
|0
|Экитике Уго
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боржил Ян
|2
|0
|Голеш Томаш
|1
|0
|Хоры Томаш
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
|Зафеирис Христос
|1
|0
|Jindrich Trpisovsky
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
|Пребсл Филип
|1
|0
|Диуф Малик
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Славия Прага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13
Славия Прага
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Градец Кралове - Славия Прага 1:1 Бенатки-над-Йизероу - Славия Прага 1:4 Славия Прага - Дукла Прага 3:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0
Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:4 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Славия Прага
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Славия Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|16.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|36.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Аякс
|Годс Мика
|3 (1)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Славия Прага
Исход игры
Айнтрахт Фр
95.7% (111)
Ничья
1.7% (2)
Славия Прага
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.22% (70)
Меньше
35.78% (39)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
48.3% (56)
2:0 Айнтрахт Фр
21.6% (25)
1:0 Айнтрахт Фр
9.5% (11)
3:1 Айнтрахт Фр
6.9% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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