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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Jan Petrik
Викингур Рейкьявик
 
Позже
Борац Баня-Лука
Прогнозы 107
Викингур Рейкьявик 64.5% (69)
X 25.2% (27)
Борац Баня-Лука 10.3% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Викингур Рейкьявик
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йонссон
Ингвар
24
Атласон
Давид-Эрн
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
22
Гуннарссон
Карл
7
Агнарссон
Эрлингюр
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
11
Тордарсон
Стигур
21
Трандарсон
Арон-Элис
23
Хансен
Николай
II
19
Джурич
Даниэл-Деян
13
Манойлович
Филип
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
5
Николов
Бобан
77
Савич
Стефан
V
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
99
Деспотович
Джордже
98
Огринец
Санди
Викингур Рейкьявик
4-3-3
Борац Баня-Лука
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джурич Даниэл-Деян 1 0.5
Ванхамар Гуннар 1 0.5
Сигурпалсон Ари 1 0.5
Агнарссон Эрлингюр 0 0
Тордарсон Стигур 0 0
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деспотович Джордже 1 0.5
Савич Стефан V 1 0.5
Эррера Себастьян 0 0

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атласон Давид-Эрн 1 0
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулашин Энвер 2 0
Mladen Zizovic 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Манойлович Филип 1 0
Сречкович Никола 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Скоруп Дино 1 0

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:4 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:2
Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:3 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:6 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:2 УЭ Санта-Колома - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Борац Баня-Лука - Железничар 1:0
Игман Коньич - Борац Баня-Лука 0:4 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 Борац Баня-Лука - Радник Биелина 2:0 Посушье - Борац Баня-Лука 0:2 Борац Баня-Лука - Сараево 0:1 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:0 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
Борац Баня-Лука

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Викингур Рейкьявик
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
17.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
22.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
23.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
11.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
12.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
20.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Весь список
Где смотреть матч Викингур Рейкьявик - Борац Баня-Лука онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик - Борац Баня-Лука

Исход игры
Викингур Рейкьявик
63.4% (71)
Ничья
26.8% (30)
Борац Баня-Лука
9.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (51)
Меньше
51.43% (54)
Обе команды забьют
Да
72.38% (76)
Нет
27.62% (29)
Популярный счёт
2:1 Викингур Рейкьявик
34.8% (39)
1:1 Ничья
23.2% (26)
1:0 Викингур Рейкьявик
17% (19)
1:2 Борац Баня-Лука
5.4% (6)
2:0 Викингур Рейкьявик
5.4% (6)
0:1 Борац Баня-Лука
2.7% (3)
3:1 Викингур Рейкьявик
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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