Тур: 3. Стадион: Vikingsvoellur. Главный судья: Jan Petrik
Прогноз на матч от Liveresult
20
Квржич
Зоран
88
Скоруп
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йонссон ДадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Сушич СавоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хреля ДамирПолузащитник
-
14 Джаич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
Бомбардиры внутри турнира
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0.5
|Ванхамар Гуннар
|1
|0.5
|Сигурпалсон Ари
|1
|0.5
|Агнарссон Эрлингюр
|0
|0
|Тордарсон Стигур
|0
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деспотович Джордже
|1
|0.5
|Савич Стефан V
|1
|0.5
|Эррера Себастьян
|0
|0
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атласон Давид-Эрн
|1
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулашин Энвер
|2
|0
|Mladen Zizovic
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Манойлович Филип
|1
|0
|Сречкович Никола
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Скоруп Дино
|1
|0
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:4 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:2
Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:3 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:6 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:2 УЭ Санта-Колома - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Борац Баня-Лука - Железничар 1:0
Игман Коньич - Борац Баня-Лука 0:4 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 Борац Баня-Лука - Радник Биелина 2:0 Посушье - Борац Баня-Лука 0:2 Борац Баня-Лука - Сараево 0:1 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:0 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
Борац Баня-Лука
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Викингур Рейкьявик
Борац Баня-Лука
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик - Борац Баня-Лука
Исход игры
Викингур Рейкьявик
63.4% (71)
Ничья
26.8% (30)
Борац Баня-Лука
9.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (51)
Меньше
51.43% (54)
Обе команды забьют
Да
72.38% (76)
Нет
27.62% (29)
Популярный счёт
2:1 Викингур Рейкьявик
34.8% (39)
1:1 Ничья
23.2% (26)
1:0 Викингур Рейкьявик
17% (19)
1:2 Борац Баня-Лука
5.4% (6)
2:0 Викингур Рейкьявик
5.4% (6)
0:1 Борац Баня-Лука
2.7% (3)
3:1 Викингур Рейкьявик
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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