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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Лудогорец
0:0
Первый тайм: 10'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 114
Лудогорец 5.3% (6)
X 10.5% (12)
Атлетик Б 84.2% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лудогорец
Ничья
Атлетик Б
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
4
Алмейда
Динис
17
Сон
23
Дуарте
Дерой
82
Йорданов
Иван
77
Маркус
Эрик
12
Секо
Руан
7
Рик
9
Дуа
Квадво
13
Агирреcабала
Хулен
2
Горосабел
Андони
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
7
Беренгер
Алекс
10
Уильямс
Нико
11
Джало
Альваро
Лудогорец
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 1 0.33
Уильямс Иньяки 1 0.33
Сансет Ойян 1 0.33
Паредес Айтор 1 0.33
Беренгер Алекс 0 0
Нуньес Унай 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 1
Рик 2 0
Педринью Роша 2 0
Падт Серджио 1 0
Сон 1 0
Чочев Ивайло 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вердон Оливье 1 0
Педринью XXI 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Маркос Оскар 2 0
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Уильямс Нико 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Лудогорец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:0 Лудогорец - Черноломец Попово 6:0 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Андерлехт - Лудогорец 2:0
Септември София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Ботев Враца - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1
Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0

Результаты матчей

Лудогорец
Атлетик Б

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Тоттенхэм
 0:1 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Атлетик Б
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Будё-Глимт
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
10.
Рейнджерс
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
11.
Олимпиакос
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
12.
ФКСБ
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
13.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
15.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Славия Прага
 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
17.
Рома
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
18.
Твенте
 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
19.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
20.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
22.
Эльфсборг
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Брага
 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
24.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
30.
Лудогорец
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
31.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
32.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
33.
Ницца
 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
34.
Карабах
 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Тоттенхэм
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетик Б
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Олимпиакос
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
ФКСБ
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Рома
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Эльфсборг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
15.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Рейнджерс
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Твенте
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
28.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Ницца
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
31.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
32.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Рейнджерс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Славия Прага
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
7.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Твенте
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпиакос
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
ФКСБ
 0:0 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Атлетик Б
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Галатасарай
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
23.
Рома
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Брага
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
25.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Карабах
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Эльфсборг
 0:0 2 0 0 2 5 - 7 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 114
Лудогорец 5.3% (6)
X 10.5% (12)
Атлетик Б 84.2% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лудогорец
Ничья
Атлетик Б
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Где смотреть матч Лудогорец 0:0 Атлетик Б онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Лудогорец
5.3% (6)
Ничья
10.5% (12)
Атлетик Б
84.2% (96)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
41.2% (47)
0:1 Атлетик Б
22.8% (26)
0:2 Атлетик Б
13.2% (15)
1:1 Ничья
8.8% (10)
1:3 Атлетик Б
4.4% (5)
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