Тур: 4. Стадион: Хювефарма Арена.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сон
23
Дуарте
Дерой
77
Маркус
Эрик
12
Секо
Руан
7
Рик
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
10
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
-
23 Дуарте ДеройПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Маркус ЭрикПолузащитник
-
12 Секо РуанПолузащитник
-
7 РикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
-
19 Русев ГеоргиПолузащитник
-
20 Камара АгибуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|1
|0.33
|Уильямс Иньяки
|1
|0.33
|Сансет Ойян
|1
|0.33
|Паредес Айтор
|1
|0.33
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Нуньес Унай
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|1
|1
|Рик
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Падт Серджио
|1
|0
|Сон
|1
|0
|Чочев Ивайло
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
|Педринью XXI
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Лудогорец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:0 Лудогорец - Черноломец Попово 6:0 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Андерлехт - Лудогорец 2:0
Септември София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Ботев Враца - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1
Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0
Результаты матчей
Лудогорец
Атлетик Б
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|18.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|19.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|25.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|28.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|29.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|30.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|31.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|32.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|33.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|34.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|21.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|30.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|19.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|20.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Лудогорец
5.3% (6)
Ничья
10.5% (12)
Атлетик Б
84.2% (96)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
41.2% (47)
0:1 Атлетик Б
22.8% (26)
0:2 Атлетик Б
13.2% (15)
1:1 Ничья
8.8% (10)
1:3 Атлетик Б
4.4% (5)
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