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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 11'
Брага
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 117
Эльфсборг 9.4% (11)
X 23.9% (28)
Брага 66.7% (78)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эльфсборг
Ничья
Брага
3.60
3.70
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3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
16
Оума
Тимоти
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
91
Горничек
Лукаш
13
Феррейра
Жоау
26
Аррей-Мби
Брайт
15
Паулу
Оливейра
11
Фернандеш
Рожер
20
Гарби
Исмаэль
8
Моутинью
Жоау
6
Карвалью
Витор
77
Мартинес
Габриэль
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
21
Орта
Рикарду
Эльфсборг
3-4-3
Брага
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Брага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 2 (2) 0.67
Хедлунд Симон 1 0.33
Оума Тимоти 1 0.33
Хульт Никлас 1 0.33
Ларссон Йохан 1 0.33
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 (1) 0.67
Ньякате Сику 1 0.33
Роберто Фернандес Альварельос 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хульт Никлас 2 0
Хольмен Себастьян 0 1
Зенели Арбер 1 0
Касем Ахмед 1 0
Оума Тимоти 1 0
Йегбе Терри 1 0
Абдулаи Джалал 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 1 1
Феррейра Жоау 1 0
Паулу Оливейра 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Рибейру Юри 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эльфсборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Вестерос 1:0 Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3
Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арока - Брага 1:2 Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Фаренсе 2:0 Брага - Будё-Глимт 1:2
С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5

Результаты матчей

Эльфсборг
Брага

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Тоттенхэм
 0:1 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Атлетик Б
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Будё-Глимт
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
10.
Рейнджерс
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
11.
Олимпиакос
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
12.
ФКСБ
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
13.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
15.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Славия Прага
 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
17.
Рома
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
18.
Твенте
 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
19.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
20.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
22.
Эльфсборг
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Брага
 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
24.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
30.
Лудогорец
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
31.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
32.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
33.
Ницца
 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
34.
Карабах
 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Тоттенхэм
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетик Б
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Олимпиакос
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
ФКСБ
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Рома
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Эльфсборг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
15.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Рейнджерс
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Твенте
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
28.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Ницца
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
31.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
32.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Рейнджерс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Славия Прага
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
7.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Твенте
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпиакос
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
ФКСБ
 0:0 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Атлетик Б
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Галатасарай
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
23.
Рома
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Брага
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
25.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Карабах
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Эльфсборг
 0:0 2 0 0 2 5 - 7 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Первый тайм
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  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.9% пользователей.
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Прогнозы 117
Эльфсборг 9.4% (11)
X 23.9% (28)
Брага 66.7% (78)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Брага
3.60
3.70
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3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эльфсборг 0:0 Брага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эльфсборг 0:0 Брага

Исход игры
Эльфсборг
9.5% (11)
Ничья
24.1% (28)
Брага
66.4% (77)
Тотал 2.5
Больше
50.47% (54)
Меньше
49.53% (53)
Обе команды забьют
Да
74.77% (80)
Нет
25.23% (27)
Популярный счёт
1:2 Брага
37.9% (44)
1:1 Ничья
22.4% (26)
0:1 Брага
14.7% (17)
0:2 Брага
5.2% (6)
1:0 Эльфсборг
3.4% (4)
2:1 Эльфсборг
3.4% (4)
1:3 Брага
2.6% (3)
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