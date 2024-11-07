Тур: 4. Стадион: Boraas Arena. Главный судья: Джая Юджин
0'
14' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
0:1
67' Гол в свои воротаОума Тимоти
1:1
84' ГолХольтен Эмиль
90' Желтая карточкаХедлунд Симон
90' Желтая карточкаМаркеш Жоао
90' Желтая карточкаПаулу Оливейра
90'+5
Ход матча
67'
0:1
75'
84'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Эстман ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
25 Рибейру ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Эльфсборг
Брага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|2 (2)
|0.5
|Хедлунд Симон
|1
|0.25
|Оума Тимоти
|1
|0.25
|Хульт Никлас
|1
|0.25
|Ларссон Йохан
|1
|0.25
|Хольтен Эмиль
|1
|0.25
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Рапп Готтфрид
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|2 (1)
|0.5
|Ньякате Сику
|1
|0.25
|Роберто Фернандес Альварельос
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хульт Никлас
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|0
|1
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Зенели Арбер
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
|Йегбе Терри
|1
|0
|Абдулаи Джалал
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|1
|1
|Паулу Оливейра
|2
|0
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Эльфсборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
2
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Вестерос 1:0 Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3
Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арока - Брага 1:2 Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Фаренсе 2:0 Брага - Будё-Глимт 1:2
С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5
Результаты матчей
Эльфсборг
Брага
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|16.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|36.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Аякс
|Годс Мика
|3 (1)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльфсборг 1:1 Брага
Исход игры
Эльфсборг
9.4% (11)
Ничья
23.9% (28)
Брага
66.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
1:2 Брага
38.5% (45)
1:1 Ничья
22.2% (26)
0:1 Брага
14.5% (17)
0:2 Брага
5.1% (6)
1:0 Эльфсборг
3.4% (4)
2:1 Эльфсборг
3.4% (4)
1:3 Брага
2.6% (3)
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