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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Джая Юджин
Эльфсборг
1:1
Конец матча
Брага
0'
14' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
0:1
67' Гол в свои ворота
Оума Тимоти
1:1
84' Гол
Хольтен Эмиль
90' Желтая карточка
Хедлунд Симон
90' Желтая карточка
Маркеш Жоао
90' Желтая карточка
Паулу Оливейра
90'+5

Ход матча

14'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
 
46'
 
Эль Уаззани Амин
Роберто Фернандес Альварельос
61'
 
Брума Арминду
Гарби Исмаэль
67'
0:1
Оума Тимоти
68'
 
Горби Жан-Батист
Карвалью Витор
68'
 
Орта Андре
Моутинью Жоау
75'
Кайб Рами
Касем Ахмед
 
75'
Хольтен Эмиль
Байду Майкл
 
76'
Рапп Готтфрид
Зенели Арбер
 
84'
Хольтен Эмиль
(Рапп Готтфрид)
1:1
87'
 
Маркеш Жоао
Орта Рикарду
90'
Хедлунд Симон
 
90'
 
Маркеш Жоао
90'
 
Паулу Оливейра

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 117
Эльфсборг 9.4% (11)
X 23.9% (28)
Брага 66.7% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
16
Оума
Тимоти
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
91
Горничек
Лукаш
13
Феррейра
Жоау
26
Аррей-Мби
Брайт
15
Паулу
Оливейра
11
Фернандеш
Рожер
20
Гарби
Исмаэль
8
Моутинью
Жоау
6
Карвалью
Витор
77
Мартинес
Габриэль
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
21
Орта
Рикарду
Эльфсборг
3-4-3
Брага
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Брага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 2 (2) 0.5
Хедлунд Симон 1 0.25
Оума Тимоти 1 0.25
Хульт Никлас 1 0.25
Ларссон Йохан 1 0.25
Хольтен Эмиль 1 0.25
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Рапп Готтфрид 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 (1) 0.5
Ньякате Сику 1 0.25
Роберто Фернандес Альварельос 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хульт Никлас 2 0
Хольмен Себастьян 0 1
Хедлунд Симон 1 0
Зенели Арбер 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Касем Ахмед 1 0
Оума Тимоти 1 0
Йегбе Терри 1 0
Абдулаи Джалал 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 1 1
Паулу Оливейра 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Рибейру Юри 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Эльфсборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Вестерос 1:0 Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3
Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арока - Брага 1:2 Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Фаренсе 2:0 Брага - Будё-Глимт 1:2
С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5

Результаты матчей

Эльфсборг
Брага

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Аякс
 3:0 4 3 1 0 11 - 1 10
4.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Порту
 0:1 4 1 1 2 7 - 7 4
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Виктория Пльзень
 1:1 4 0 4 0 6 - 6 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
36.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Аякс
 3:0 2 2 0 0 7 - 0 6
7.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:1 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
18.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
20.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Реал Сосьедад
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аякс
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Порту
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Аякс Годс Мика 3 (1)
Аякс Тейлор Кеннет 3
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Бальдюрссон Андри-Фаннар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Эльфсборг 9.4% (11)
    X 23.9% (28)
    Брага 66.7% (78)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльфсборг 1:1 Брага

    Исход игры
    Эльфсборг
    9.4% (11)
    Ничья
    23.9% (28)
    Брага
    66.7% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (81)
    Нет
    25% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    38.5% (45)
    1:1 Ничья
    22.2% (26)
    0:1 Брага
    14.5% (17)
    0:2 Брага
    5.1% (6)
    1:0 Эльфсборг
    3.4% (4)
    2:1 Эльфсборг
    3.4% (4)
    1:3 Брага
    2.6% (3)
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