Тур: 3. Стадион: Бенито Вильямарин.
0'
35' Желтая карточкаКарничник Жан
49' Желтая карточкаКучис Армандас
54' Желтая карточкаНьето Хуан
1:0
75' ГолНатан
1:1
81' ГолНьето Хуан
90' Желтая карточкаШтубляр Ловро
2:1
90' ГолХуанми Мигель
90'+7
Ход матча
35'
49'
54'
60'
75'
1:0
77'
81'
1:1
90'
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
23
Сабали
Юссуф
6
Натан
38
Диао
Ассане
46
Флорес
Матео
11
Сешлар
Свит
77
Брнич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
32 Менди НобельЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Angel Ortiz
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сешлар СвитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Брнич ИванНападающий
- Запасные игроки
-
12 Колар ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Квесич МариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Риера Альберт
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|1
|0.33
|Натан
|1
|0.33
|Эз Абде
|1
|0.33
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Авила Эсекьель
|0
|0
|Диао Ассане
|0
|0
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучис Армандас
|2
|0.67
|Сешлар Свит
|1
|0.33
|Брнич Иван
|1
|0.33
|Матко Алёша
|1
|0.33
|Ньето Хуан
|1
|0.33
|Светлин Тамар
|1
|0.33
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньето Хуан
|1
|0
|Карничник Жан
|1
|0
|Зец Давид
|1
|0
|Штубляр Ловро
|1
|0
|Фильо Эдмилсон
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Целе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1
Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1
Целе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Целе - Олимпия Любляна 0:1 Радомлье - Целе 4:2 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Целе - Мура 4:3
Марибор - Целе 1:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Браво - Целе 3:2 Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1 Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0
Результаты матчей
Бетис
Целе
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бетис
Целе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 2:1 Целе
Исход игры
Бетис
94.7% (107)
Ничья
4.4% (5)
Целе
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.71% (35)
Меньше
67.29% (72)
Обе команды забьют
Да
30.84% (33)
Нет
69.16% (74)
Популярный счёт
2:0 Бетис
46.9% (53)
2:1 Бетис
19.5% (22)
1:0 Бетис
12.4% (14)
3:0 Бетис
6.2% (7)
3:1 Бетис
5.3% (6)
1:1 Ничья
4.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!