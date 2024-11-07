Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи.
2:0
Перерыв
Ход матча
21'
37'
45'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
29
Шебаке
Иссам
16
Сушич
Матео
17
Абанья
Дэвид
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Михос СаввасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайфис Константинос
|1
|0.33
|Техера Серхио
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иконе Жонатан
|2
|0.67
|Госенс Робин
|1
|0.33
|Кин Мойзе
|1
|0.33
|Адли Ясин
|1
|0.33
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.33
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Маноло
|1
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1
Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4
Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Фиорентина
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|19.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|20.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|22.
|0:6
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|27.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|29.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|30.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|32.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|33.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:6
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|6:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|22.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|0:6
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Челси
|Фелиш Жоау
|3
|Челси
|Мудрик Михаил
|2 (3)
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Лугано
|Боттани Маттиа
|1 1
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 2:0 Фиорентина
Исход игры
АПОЭЛ
3.6% (4)
Ничья
7.1% (8)
Фиорентина
89.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (50)
Меньше
52.83% (56)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
34.8% (39)
0:2 Фиорентина
22.3% (25)
0:1 Фиорентина
20.5% (23)
1:1 Ничья
6.3% (7)
2:1 АПОЭЛ
2.7% (3)
1:3 Фиорентина
2.7% (3)
0:3 Фиорентина
2.7% (3)
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