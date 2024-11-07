Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи.
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаТехера Серхио
1:0
37' ГолДонис Анастасиос
2:0
45' ГолАбанья Дэвид
49' Желтая карточкаМорено Матиас
72' Желтая карточкаМартинес Куарта Лукас
2:1
74' ГолИконе Жонатан
79' Желтая карточкаДонис Анастасиос
89' Желтая карточкаШебаке Иссам
90' Желтая карточкаЛайфис Константинос
90'+8
Ход матча
21'
37'
45'
2:0
49'
74'
2:1
79'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
29
Шебаке
Иссам
16
Сушич
Матео
17
Абанья
Дэвид
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Михос СаввасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайфис Константинос
|1
|0.33
|Донис Анастасиос
|1
|0.33
|Абанья Дэвид
|1
|0.33
|Эль-Араби Юссеф
|0
|0
|Техера Серхио
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иконе Жонатан
|3
|1
|Госенс Робин
|1
|0.33
|Кин Мойзе
|1
|0.33
|Адли Ясин
|1
|0.33
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.33
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Хименес Маноло
|1
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
|Морено Матиас
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1
Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4
Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Фиорентина
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 2:1 Фиорентина
Исход игры
АПОЭЛ
3.6% (4)
Ничья
7.1% (8)
Фиорентина
89.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (50)
Меньше
52.83% (56)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
34.8% (39)
0:2 Фиорентина
22.3% (25)
0:1 Фиорентина
20.5% (23)
1:1 Ничья
6.3% (7)
2:1 АПОЭЛ
2.7% (3)
1:3 Фиорентина
2.7% (3)
0:3 Фиорентина
2.7% (3)
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