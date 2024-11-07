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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 34'
ПАОК
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 128
Манчестер Юнайтед 96.1% (123)
X 2.3% (3)
ПАОК 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
ПАОК
1.25
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
3
Мазрауи
Нуссаир
2
Линделоф
Виктор
35
Эванс
Джонни
20
Далот
Диогу
25
Угарте
Мануэль
18
Каземиро
Карлос
16
Диалло
Амад
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
9
Хёйлунн
Расмус
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
15
Колли
Омар
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
2
Камара
Мохамед
III
11
Тайсон
Фреда
34
Тиссудали
Тарик
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 2 0.5
Рэшфорд Маркус 1 0.25
Магуайр Гарри 1 0.25
Хёйлунн Расмус 1 0.25
Зиркзее Джошуа 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баба Абдул-Рахман 1 0.25
Тиссудали Тарик 1 0.25
Константелиас Янис 1 0.25
Десподов Кирилл 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 1
Рэшфорд Маркус 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздоев Магомед 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Састре Хуан 1 0
Камара Мохамед III 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ламия - ПАОК 1:2 Эгалео - ПАОК 0:3 ПАОК - ОФИ 1:2 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2
АЕК - ПАОК 1:1 Левадиакос - ПАОК 0:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
ПАОК

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Аякс
 2:0 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Виктория Пльзень
 1:0 4 1 3 0 6 - 5 6
16.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
17.
Порту
 0:0 4 1 2 1 7 - 6 5
18.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Реал Сосьедад
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
36.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Аякс
 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Лацио
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Виктория Пльзень
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
16.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
18.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
19.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
23.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Аякс
 2:0 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Реал Сосьедад
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 1:0 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Порту
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
ФКСБ Бирлигея Даниэль 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Ницца Бомбито Мойзе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Тяжело даётся выход со своей половины поля футболистам ПАОКа. Хонни Кастро сейчас пытался начать атаку гостей через правый фланг, вот только его передача на Живковича оказалась крайне неточной. 
  • Угловой
    33'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Манчестер Юнайтед". Бруну Фернандеш навесил в центр штрафной, откуда Каземиро головой пробил выше перекладины. 
  • 32'
    Быстрая атака получилась у англичан, в ходе которой Гарначо из левой части штрафной прострелил к дальней штанге, а там Баба своевременно сумел опередить Диалло. 
  • 31'
    Живкович подхватил игровой снаряд на правом фланге, сместился к центру и с 25 метров пробил в створ. Мяч полетел точно в руки Онане, поэтому голкипер уверенно с угрозой справился. 
  • 30'
    Тиссудали зацепился за непростой мяч перед радиусом штрафной хозяев, а затем оказался на газон в борьбе с Каземиро. Рефери показал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
  • 29'
    Откровенно говоря, но скучной получилась первая треть матча. Футболисты греческого коллектива выстроили серьёзные оборонительные редуты, которые "манкунианцы" пока пройти никак не могут. 
  • 28'
    Бруну Фернандеш из глубины сделал шикарный пас в левую часть штрафной на Каземиро, а тот готовился пробить по воротам с отличной позиции, однако ему своевременно помешал Хонни Кастро. 
  • 27'
    Живкович по правому флангу приблизился к штрафной соперника и пытался выйти на ударную позицию, но обыграть Каземиро ему не удалось. Ничего не происходит в атаке у греков. 
  • 26'
    Оба коллектива в минувшие выходные провели матчи в своих чемпионатах. "Красные дьяволы" на своём поле сыграли в ничью против "Челси", а вот ПАОК в гостях одержал волевую победу над клубом "Ламия".
  • 25'
    Никуда не спешит Котарски при вводе мяча в игру от собственных ворот. Петреску такое поведение голкипера греческого коллектива терпеть не стал и вынес ему устное предупреждением. 
  • 24'
    Впервые за долгое время выбрались в атаку футболисты ПАОКа. Тиссудали оказался с мячом в левой части штрафной хозяев, но сам бить не стал, а выполнил абсолютно безадресный пас в центр. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Оздоев в подкате успел выбить мяч из своей штрафной, после чего ему на ногу жёстко наступил Мазрауи. Румынский арбитр прекрасно видел этот момент, поэтому сразу же дал свисток. 
  • 22'
    Завершились стартовые минуты этого поединка. Футболисты "Манчестер Юнайтед" имеют большое территориальное преимущество и оказывают серьёзное давление на оборону соперника. 
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Диалло с правого фланга классно навесил в центр к линии вратарской, а там Хёйлунн выиграл верховое единоборство у Кедзёры, но с убойной позиции пробил точно в руки Котарски!
  • Угловой
    20'
    Угловой на правом фланге заработали англичане. Последовал короткий розыгрыш, после которого мяч пришёл в центр к радиусу штрафной, откуда по воротам пробил Гарначо, вот только этот выстрел успел заблокировать Колли. 
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    • Судья
      19'
      СПОРНО! Диалло справа ворвался в штрафную соперника и вдоль лицевой пытался сместиться к центру, но ему на ногу наступил Баба. Рефери показал, что пенальти назначать не планирует!
    • 18'
      Довольно активный отрезок от англичан мы сейчас наблюдаем! Гарначо слева приблизился к штрафной и навесил в район дальней штанге, вот только в нужной точке никого из одноклубников не оказалось. 
    • Угловой
      17'
      И ещё один корнер на левом фланге заработали "манкунианцы". Бруну Фернандеш на этот раз навесил в центр штрафной, а там гости сыграли внимательно и вынесли мяч от владений Котарски. 
    • Угловой
      16'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Манчестер Юнайтед". Бруну Фернандеш навесил к ближней штанге, откуда по воротам пробил Далот, но этот удар оказался заблокирован. 
    • 15'
      Диалло с правого фланга навесил к дальней штанге, откуда Гарначо головой пытался скинуть мяч в центр, но эту попытку в последний момент всё-таки сумел перехватить Хонни Кастро. 
    • 14'
      Живкович подхватил игровой снаряд на правом фланге, сместился немного в центр и с дальней дистанции пробил в район дальнего угла. Мяч пролетел мимо намеченной цели. 
    • 13'
      В стартовом составе ПАОКа сегодня на поле вышел россиянин Магомед Оздоев, а вот в запасе остался Фёдор Чалов. Посмотрим, появится ли он сегодня на "Олд Траффорд". 
    • 12'
      Камара выиграл верховое единоборство в центральной части поля и сделал скидку вперёд на Тиссудали, вот только форварда гостей сумел опередить Линделоф. Пытаются "огрызаться" гости. 
    • 11'
      Абсолютно ничего интересного пока не происходит на поле. Диалло сейчас по правому флангу прорвался вперёд, однако его навес в центр штрафной гости уверенно перехватили. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Оздоев пытался перехватить мяч в центральной части поля, но подыграл себе рукой. Пришлось арбитру провести профилактическую беседу с игроком греческого коллектива. 
    • 9'
      Греки также неудачно выступают на групповой стадии турнира. ПАОК проиграл "Галатасараю" и "Стяуа", а также свёл матч против "Виктории Пльзень" в ничью. Пора исправлять ситуацию команде Развана Луческу. 
    • 8'
      Что интересно, но "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги Европы пока ещё не одержал ни одной победы. Англичане трижды сыграли в ничью. Соперниками были "Порту", "Фенербахче" и "Твенте". 
    • 7'
      Живкович получил мяч в правой части штрафной и выполнил скидку немного назад на Камара, а тот в одно касание пробил с 18 метров, но эту попытку заблокировал Каземиро. 
    • 6'
      Бруну Фернандеш из глубины выполнил перспективный пас низом в штрафную гостей на Хёйлунна, вот только эту попытку в падении перехватил Кедзёра. Начинают поддавливать хозяева. 
    • 5'
      В довольно спокойном темпе проходят первые минуты поединка в Манчестере. Англичане забрали игровой снаряд под свой контроль и уверенно перекатывают его в центральной части поля. 
    • 4'
      Гарначо подхватил мяч на левом фланге атаки, продвинулся вперёд и отдал пас в ближнюю часть штрафной на Бруну Фернандеша. Сильной получилась эта передача, и снаряд укатился за лицевую. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Диалло зацепился за мяч на правом фланге в центральной части поля, и ему грубо по ногам врезал Баба. Рефери зафиксировал нарушение, но обошёлся без карточки для защитника гостей. 
    • 2'
      "Манкунианцы" вышли на эту встречу в красных футболках и белых трусах, греки играют в бело-чёрной форме. Ворота Котарски в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 ПАОК

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    96.2% (127)
    Ничья
    2.3% (3)
    ПАОК
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    33.3% (44)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    23.5% (31)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    10.6% (14)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.1% (8)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    3.8% (5)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    2.3% (3)
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