Бруну Фернандеш из глубины сделал шикарный пас в левую часть штрафной на Каземиро, а тот готовился пробить по воротам с отличной позиции, однако ему своевременно помешал Хонни Кастро.

Откровенно говоря, но скучной получилась первая треть матча. Футболисты греческого коллектива выстроили серьёзные оборонительные редуты, которые "манкунианцы" пока пройти никак не могут.

Тиссудали зацепился за непростой мяч перед радиусом штрафной хозяев, а затем оказался на газон в борьбе с Каземиро. Рефери показал, что нарушения в этом эпизоде не было.

Живкович подхватил игровой снаряд на правом фланге, сместился к центру и с 25 метров пробил в створ. Мяч полетел точно в руки Онане, поэтому голкипер уверенно с угрозой справился.

Быстрая атака получилась у англичан, в ходе которой Гарначо из левой части штрафной прострелил к дальней штанге, а там Баба своевременно сумел опередить Диалло.

Тяжело даётся выход со своей половины поля футболистам ПАОКа. Хонни Кастро сейчас пытался начать атаку гостей через правый фланг, вот только его передача на Живковича оказалась крайне неточной.

Угловой на правом фланге заработали англичане. Последовал короткий розыгрыш, после которого мяч пришёл в центр к радиусу штрафной, откуда по воротам пробил Гарначо, вот только этот выстрел успел заблокировать Колли.

ОПАСНО! Диалло с правого фланга классно навесил в центр к линии вратарской, а там Хёйлунн выиграл верховое единоборство у Кедзёры, но с убойной позиции пробил точно в руки Котарски!

Завершились стартовые минуты этого поединка. Футболисты "Манчестер Юнайтед" имеют большое территориальное преимущество и оказывают серьёзное давление на оборону соперника.

Оздоев в подкате успел выбить мяч из своей штрафной, после чего ему на ногу жёстко наступил Мазрауи. Румынский арбитр прекрасно видел этот момент, поэтому сразу же дал свисток.

Впервые за долгое время выбрались в атаку футболисты ПАОКа. Тиссудали оказался с мячом в левой части штрафной хозяев, но сам бить не стал, а выполнил абсолютно безадресный пас в центр.

Никуда не спешит Котарски при вводе мяча в игру от собственных ворот. Петреску такое поведение голкипера греческого коллектива терпеть не стал и вынес ему устное предупреждением.

Оба коллектива в минувшие выходные провели матчи в своих чемпионатах. "Красные дьяволы" на своём поле сыграли в ничью против "Челси", а вот ПАОК в гостях одержал волевую победу над клубом "Ламия".

Живкович по правому флангу приблизился к штрафной соперника и пытался выйти на ударную позицию, но обыграть Каземиро ему не удалось. Ничего не происходит в атаке у греков.

19' СПОРНО! Диалло справа ворвался в штрафную соперника и вдоль лицевой пытался сместиться к центру, но ему на ногу наступил Баба. Рефери показал, что пенальти назначать не планирует!

18' Довольно активный отрезок от англичан мы сейчас наблюдаем! Гарначо слева приблизился к штрафной и навесил в район дальней штанге, вот только в нужной точке никого из одноклубников не оказалось.

17' И ещё один корнер на левом фланге заработали "манкунианцы". Бруну Фернандеш на этот раз навесил в центр штрафной, а там гости сыграли внимательно и вынесли мяч от владений Котарски.

16' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Манчестер Юнайтед". Бруну Фернандеш навесил к ближней штанге, откуда по воротам пробил Далот, но этот удар оказался заблокирован.

15' Диалло с правого фланга навесил к дальней штанге, откуда Гарначо головой пытался скинуть мяч в центр, но эту попытку в последний момент всё-таки сумел перехватить Хонни Кастро.

14' Живкович подхватил игровой снаряд на правом фланге, сместился немного в центр и с дальней дистанции пробил в район дальнего угла. Мяч пролетел мимо намеченной цели.

13' В стартовом составе ПАОКа сегодня на поле вышел россиянин Магомед Оздоев, а вот в запасе остался Фёдор Чалов. Посмотрим, появится ли он сегодня на "Олд Траффорд".

12' Камара выиграл верховое единоборство в центральной части поля и сделал скидку вперёд на Тиссудали, вот только форварда гостей сумел опередить Линделоф. Пытаются "огрызаться" гости.

11' Абсолютно ничего интересного пока не происходит на поле. Диалло сейчас по правому флангу прорвался вперёд, однако его навес в центр штрафной гости уверенно перехватили.