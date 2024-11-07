Тур: 4. Стадион: Олд Траффорд.
0:0
Первый тайм: 34'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
35
Эванс
Джонни
20
Далот
Диогу
16
Диалло
Амад
19
Хонни
Кастро
15
Колли
Омар
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан
|2
|0.5
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.25
|Магуайр Гарри
|1
|0.25
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.25
|Зиркзее Джошуа
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.25
|Тиссудали Тарик
|1
|0.25
|Константелиас Янис
|1
|0.25
|Десподов Кирилл
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ламия - ПАОК 1:2 Эгалео - ПАОК 0:3 ПАОК - ОФИ 1:2 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2
АЕК - ПАОК 1:1 Левадиакос - ПАОК 0:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
ПАОК
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|36.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|21.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|ФКСБ
|Бирлигея Даниэль
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 ПАОК
Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.2% (127)
Ничья
2.3% (3)
ПАОК
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
33.3% (44)
2:1 Манчестер Юнайтед
23.5% (31)
3:1 Манчестер Юнайтед
10.6% (14)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.1% (8)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.8% (5)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.3% (3)
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