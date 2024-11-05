Тур: 4. Стадион: Олд Траффорд.
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Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан
|2
|0.67
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.33
|Магуайр Гарри
|1
|0.33
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.33
|Зиркзее Джошуа
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.33
|Тиссудали Тарик
|1
|0.33
|Константелиас Янис
|1
|0.33
|Десподов Кирилл
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ламия - ПАОК 1:2 Эгалео - ПАОК 0:3 ПАОК - ОФИ 1:2 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2
АЕК - ПАОК 1:1 Левадиакос - ПАОК 0:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
ПАОК
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - ПАОК
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
ПАОК
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
43.59% (17)
Нет
56.41% (22)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
39.5% (17)
2:1 Манчестер Юнайтед
27.9% (12)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.3% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
7% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.7% (2)
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