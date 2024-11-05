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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
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ПАОК
Прогнозы 44
Манчестер Юнайтед 95.5% (42)
X 4.5% (2)
ПАОК 0% (0)
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Манчестер Юнайтед
Ничья
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Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 2 0.67
Рэшфорд Маркус 1 0.33
Магуайр Гарри 1 0.33
Хёйлунн Расмус 1 0.33
Зиркзее Джошуа 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баба Абдул-Рахман 1 0.33
Тиссудали Тарик 1 0.33
Константелиас Янис 1 0.33
Десподов Кирилл 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 1
Рэшфорд Маркус 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздоев Магомед 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Састре Хуан 1 0
Камара Мохамед III 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ламия - ПАОК 1:2 Эгалео - ПАОК 0:3 ПАОК - ОФИ 1:2 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2
АЕК - ПАОК 1:1 Левадиакос - ПАОК 0:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
ПАОК

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
16.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
21.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
22.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
23.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
25.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
26.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
Лудогорец
 3 0 1 2 0 - 4 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
17.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
29.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
30.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
17.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
27.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ПАОК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



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    1.25 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Манчестер Юнайтед 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    ПАОК 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    ПАОК
    1.28
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - ПАОК

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    ПАОК
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (17)
    Нет
    56.41% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    39.5% (17)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    27.9% (12)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.3% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.7% (2)
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