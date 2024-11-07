Тур: 3. Стадион: Городской стадион Белостока.
1:0
Перерыв
Ход матча
6'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
11
Имас
Хесус
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рыбак АланНападающий
-
Главный тренер: Семенец Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лервик ПедерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|4
|1.33
|Чурлинов Дарко
|1
|0.33
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Виллар Мики
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|1
|0.33
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.33
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.33
|Ихлер Фредерик
|1
|0.33
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
|Абрамович Славомир
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Будё-Глимт 3:3 Санднес - Мольде 0:2 Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1
Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Мольде
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|19.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|20.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|22.
|0:6
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|27.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|29.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|30.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|32.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|33.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:6
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|6:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|22.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|0:6
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Челси
|Фелиш Жоау
|3
|Челси
|Мудрик Михаил
|2 (3)
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Лугано
|Боттани Маттиа
|1 1
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 1:0 Мольде
Исход игры
Ягеллония Белосток
41.8% (46)
Ничья
38.2% (42)
Мольде
20% (22)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (42)
Меньше
60.38% (64)
Обе команды забьют
Да
73.58% (78)
Нет
26.42% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (36)
2:1 Ягеллония Белосток
23.6% (26)
1:0 Ягеллония Белосток
11.8% (13)
1:2 Мольде
10.9% (12)
0:1 Мольде
8.2% (9)
2:0 Ягеллония Белосток
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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