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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Milos Milanovic
Ягеллония Белосток
3:0
Конец матча
Мольде

Ход матча

6'
Пюлюлю Афимико
(Кубицки Ярослав)
1:0
60'
Хансен Кристоффер
(Имас Хесус)
2:0
61'
 
Ихлер Фредерик
Энггаард Мэдс
61'
 
Хёуген Кристоффер
Стеневик Халлдор
67'
Нене III
Кубицки Ярослав
 
75'
Хансен Кристоффер
(Имас Хесус)
3:0
77'
 
Хестад Эйрик
Брюнхильдсен Ола
77'
 
Гранаас Сондре
Дели Матс Мёллер
79'
Диаби Мохамед
Пюлюлю Афимико
 
85'
Ковачик Петер
Сачек Михал
 
85'
Силва Томаш
Имас Хесус
 
85'
Листковски Марчин
Чурлинов Дарко
 
86'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
Хагельскьер Андерс

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 110
Ягеллония Белосток 41.8% (46)
X 38.2% (42)
Мольде 20% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
3
Стойинович
Душан
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
11
Имас
Хесус
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
21
Чурлинов
Дарко
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
18
Стеневик
Халлдор
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
10
Энггаард
Мэдс
27
Брюнхильдсен
Ола
Ягеллония Белосток
4-3-3
Мольде
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 4 1.33
Хансен Кристоффер 2 0.67
Чурлинов Дарко 1 0.33
Имас Хесус 0 0
Моутинью Жоау 0 0
Кубицки Ярослав 0 0
Виллар Мики 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.33
Дели Матс Мёллер 1 0.33
Брюнхильдсен Ола 1 0.33
Ихлер Фредерик 1 0.33
Эриксен Кристиан I 0 0
Брейвик Эмиль 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хансен Кристоффер 1 0
Нене III 1 0
Сачек Михал 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Силва Томаш 1 0
Абрамович Славомир 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 2 0
Бьорнбак Мартин 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мольде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Будё-Глимт 3:3 Санднес - Мольде 0:2 Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1
Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Мольде

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 3 3 0 0 16 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Витория Гимарайнш
 3 3 0 0 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
11.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Хартс
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 7 - 5 4
16.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Целе
 3 1 0 2 7 - 6 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Мольде
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
24.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
27.
Санкт-Галлен
 3 1 0 2 6 - 11 3
28.
Ноа Ереван
 3 1 0 2 2 - 9 3
29.
Копенгаген
 3 0 2 1 4 - 5 2
30.
ЛАСК
 3 0 2 1 2 - 4 2
31.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Истанбул Башакшехир
 3 0 1 2 4 - 9 1
33.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
17.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
20.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
21.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
22.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
24.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
25.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
26.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
27.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
28.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
30.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
21.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
22.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
23.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
29.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
32.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Челси Нкунку Кристофер 4 (1)
Челси Фелиш Жоау 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
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    • 60'
      Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Кубицки Ярослав сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Пюлюлю Афимико бьет в цель!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Ягеллония Белосток 41.8% (46)
    X 38.2% (42)
    Мольде 20% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 3:0 Мольде

    Исход игры
    Ягеллония Белосток
    41.8% (46)
    Ничья
    38.2% (42)
    Мольде
    20% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (42)
    Меньше
    60.38% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (78)
    Нет
    26.42% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (36)
    2:1 Ягеллония Белосток
    23.6% (26)
    1:0 Ягеллония Белосток
    11.8% (13)
    1:2 Мольде
    10.9% (12)
    0:1 Мольде
    8.2% (9)
    2:0 Ягеллония Белосток
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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