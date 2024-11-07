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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
АЗ Алкмаар
3:1
Конец матча
Фенербахче
0'
49' Желтая карточка
Сен-Максимен Аллан
51' Желтая карточка
Квакман Дэйв
54' Желтая карточка
Юксек Исмаил
1:0
59' Гол
Ro-Zangelo Daal
1:0
62' Не забитый пенальти
Эн-Несири Юссеф
63' Желтая карточка
Бекао Родриго
1:1
70' Гол
Эн-Несири Юссеф
2:1
75' Гол
Kees Smit
84' Желтая карточка
Фред Сантос
86' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
3:1
87' Гол
Касиус Денсо
90' Желтая карточка
Ro-Zangelo Daal
90' Желтая карточка
Джеко Эдин
90'+5

Ход матча

46'
Ro-Zangelo Daal
Лахдо Майкель
 
49'
 
Сен-Максимен Аллан
51'
Квакман Дэйв
 
54'
 
Юксек Исмаил
57'
 
Эн-Несири Юссеф
Юксек Исмаил
57'
 
Шиманьски Себастьян
Сен-Максимен Аллан
59'
Ro-Zangelo Daal
(Пэрротт Трой)
1:0
62'
1:0
Эн-Несири Юссеф
63'
 
Бекао Родриго
64'
Kees Smit
Аддай Джейден
 
70'
1:1
Эн-Несири Юссеф
(Джеко Эдин)
72'
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
 
72'
Касиус Денсо
Де Вит Меес
 
75'
Kees Smit
(Мейнанс Свен)
2:1
79'
 
Яндаш Мерт Хакан
Бекао Родриго
81'
 
Тосун Дженк
Мюлдюр Мерт
84'
 
Фред Сантос
86'
 
Осайи-Самуэль Брайт
87'
Касиус Денсо
(Kees Smit)
3:1
88'
Гус Ваутер
Майкума Сейя
 
90'
Ro-Zangelo Daal
 
90'
 
Джеко Эдин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 116
АЗ Алкмаар 38.8% (45)
X 37.1% (43)
Фенербахче 24.1% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
22
Деккер
Максим
34
Де
Вит
Меес
33
Квакман
Дэйв
10
Мейнанс
Свен
6
Копмейнерс
Пер
17
Аддай
Джейден
9
Пэрротт
Трой
23
Лахдо
Майкель
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
4
Сёюнджю
Чаглар
16
Мюлдюр
Мерт
5
Юксек
Исмаил
34
Амрабат
Софьян
13
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
97
Сен-Максимен
Аллан
АЗ Алкмаар
4-3-3
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Боммел Рубен 2 0.5
Kees Smit 1 0.25
Пэрротт Трой 1 (1) 0.25
Касиус Денсо 1 0.25
Ro-Zangelo Daal 1 0.25
Мейнанс Свен 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 2 0.5
Тадич Душан 1 0.25
Сёюнджю Чаглар 1 0.25
Джеко Эдин 0 0
Сен-Максимен Аллан 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Бекао Родриго 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 1 1
Квакман Дэйв 2 0
Класи Йорди 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Майкума Сейя 1 0
Деккер Максим 1 0
Ro-Zangelo Daal 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 3 1
Бекао Родриго 3 0
Фред Сантос 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Джеко Эдин 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2
Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Фенербахче

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
3.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Лион
 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
15.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
16.
Виктория Пльзень
 4 1 3 0 7 - 6 6
17.
АЗ Алкмаар
 4 2 0 2 6 - 6 6
18.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 4 1 1 2 8 - 8 4
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
32.
РФШ Рига
 4 0 2 2 4 - 8 2
33.
ПАОК
 4 0 1 3 3 - 8 1
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 4 0 0 4 2 - 11 0
36.
Динамо Киев
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
АЗ Алкмаар
 2 2 0 0 6 - 3 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
17.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Порту
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Аякс Тейлор Кеннет 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    АЗ Алкмаар 38.8% (45)
    X 37.1% (43)
    Фенербахче 24.1% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 3:1 Фенербахче

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    38.8% (45)
    Ничья
    37.1% (43)
    Фенербахче
    24.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (74)
    Меньше
    32.73% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (100)
    Нет
    9.09% (10)
    Популярный счёт
    2:1 АЗ Алкмаар
    27.6% (32)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    1:2 Фенербахче
    19% (22)
    2:2 Ничья
    12.1% (14)
    1:0 АЗ Алкмаар
    3.4% (4)
    0:1 Фенербахче
    2.6% (3)
    3:2 АЗ Алкмаар
    2.6% (3)
    3:1 АЗ Алкмаар
    1.7% (2)
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