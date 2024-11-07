Тур: 4. Стадион: Презеро Арена.
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
6'
10'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
40
Дескамп
Реми
22
Мата
Клинтон
27
Омари
Вармед
16
Абнер
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Артур ШавесЗащитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Основной состав
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 АбнерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
-
12 Заха УилфридНападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
29 Enzo Molebe
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
История личных встреч
Хоффенхайм
Лион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|2
|0.5
|Моэрстедт Макс
|1
|0.25
|Крамарич Андрей
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|2
|0.5
|Ляказетт Александр
|2
|0.5
|Шерки Райан
|1
|0.25
|Бенрахма Саид
|1
|0.25
|Заха Уилфрид
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Нсоки Стэнли
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7
Лион
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4
Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2
Результаты матчей
Хоффенхайм
Лион
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|16.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|36.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|ФКСБ
|Бирлигея Даниэль
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Лион
Исход игры
Хоффенхайм
35% (41)
Ничья
32.5% (38)
Лион
32.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
87.04% (94)
Нет
12.96% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (33)
2:1 Хоффенхайм
27.4% (32)
1:2 Лион
17.9% (21)
1:0 Хоффенхайм
5.1% (6)
0:1 Лион
3.4% (4)
2:3 Лион
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Хоффенхайм
1.7% (2)
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