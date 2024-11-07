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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 13'
Лион
0'
6' Желтая карточка
Стах Антон
10' Желтая карточка
Мата Клинтон

Ход матча

6'
Стах Антон
 
10'
 
Мата Клинтон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 115
Хоффенхайм 34.8% (40)
X 32.2% (37)
Лион 33% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Лион
3.85
3.90
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2.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
25
Акпогума
Кевин
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
11
Гриллич
Флориан
7
Бишоф
Том
27
Крамарич
Андрей
17
Тохумджу
Умут
33
Моэрстедт
Макс
40
Дескамп
Реми
22
Мата
Клинтон
27
Омари
Вармед
55
Чалета-Цар
Дуе
20
Кумбеди
Саэль
15
Тессманн
Таннер
6
Какере
Максанс
16
Абнер
17
Бенрахма
Саид
9
Орбан
Гифт
69
Микаутадзе
Жорж
Хоффенхайм
3-4-1-2
Лион
3-4-3

История личных встреч

Хоффенхайм
Лион

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
3:3

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гложек Адам 2 0.5
Моэрстедт Макс 1 0.25
Крамарич Андрей 0 0
Кадержабек Павел 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 2 0.5
Ляказетт Александр 2 0.5
Шерки Райан 1 0.25
Бенрахма Саид 1 0.25
Заха Уилфрид 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 1 0
Нсоки Стэнли 1 0
Стах Антон 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мата Клинтон 1 0
Шерки Райан 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7
Лион
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4
Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2

Результаты матчей

Хоффенхайм
Лион

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Аякс
 0:0 4 2 2 0 8 - 1 8
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
16.
Порту
 0:0 4 1 2 1 7 - 6 5
17.
Реал Сосьедад
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
18.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Виктория Пльзень
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
36.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Лацио
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Аякс
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
18.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
20.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Реал Сосьедад
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аякс
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Порту
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
31.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
32.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
ФКСБ Бирлигея Даниэль 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Ницца Бомбито Мойзе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Стах Антон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.2% пользователей.
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Прогнозы 115
Хоффенхайм 34.8% (40)
X 32.2% (37)
Лион 33% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Лион
3.85
3.90
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2.52
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Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Лион онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Лион

Исход игры
Хоффенхайм
35% (41)
Ничья
32.5% (38)
Лион
32.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
87.04% (94)
Нет
12.96% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (33)
2:1 Хоффенхайм
27.4% (32)
1:2 Лион
17.9% (21)
1:0 Хоффенхайм
5.1% (6)
0:1 Лион
3.4% (4)
2:3 Лион
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Хоффенхайм
1.7% (2)
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