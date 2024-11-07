Тур: 4. Стадион: Презеро Арена.
2:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаСтах Антон
10' Желтая карточкаМата Клинтон
1:0
47' ГолЖендрей Валентен
1:1
66' ГолАбнер
79' Желтая карточкаАртур Шавес
1:2
90' ГолЛяказетт Александр
2:2
90' ГолТохумджу Умут
90'+7
Ход матча
6'
10'
47'
1:0
66'
1:1
75'
79'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
8 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
40
Дескамп
Реми
22
Мата
Клинтон
27
Омари
Вармед
16
Абнер
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Артур ШавесЗащитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Основной состав
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 АбнерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
-
12 Заха УилфридНападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
29 Enzo Molebe
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
История личных встреч
Хоффенхайм
Лион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|2
|0.5
|Жендрей Валентен
|1
|0.25
|Тохумджу Умут
|1
|0.25
|Моэрстедт Макс
|1
|0.25
|Крамарич Андрей
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3
|0.75
|Фофана Малик
|2
|0.5
|Шерки Райан
|1
|0.25
|Бенрахма Саид
|1
|0.25
|Абнер
|1
|0.25
|Заха Уилфрид
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|Чалета-Цар Дуе
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Нсоки Стэнли
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Артур Шавес
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7
Лион
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4
Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2
Результаты матчей
Хоффенхайм
Лион
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3 (1)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:2 Лион
Исход игры
Хоффенхайм
35% (41)
Ничья
32.5% (38)
Лион
32.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
87.04% (94)
Нет
12.96% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (33)
2:1 Хоффенхайм
27.4% (32)
1:2 Лион
17.9% (21)
1:0 Хоффенхайм
5.1% (6)
0:1 Лион
3.4% (4)
2:3 Лион
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Хоффенхайм
1.7% (2)
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