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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Копенгаген
0:1
Перерыв
Истанбул Башакшехир
0'
10' Желтая карточка
Дикс Кевин
13' Желтая карточка
Лопес Маркос
17' Желтая карточка
Ба Уссейну
21' Желтая карточка
Онугха Герман
0:1
26' Гол
Кени Филипп
45' Желтая карточка
Оздемир Берат

Ход матча

10'
Дикс Кевин
 
13'
Лопес Маркос
 
17'
 
Ба Уссейну
21'
Онугха Герман
 
26'
0:1
Кени Филипп
45'
 
Оздемир Берат

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 262 Количество передач 159
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 109
Копенгаген 89% (97)
X 9.2% (10)
Истанбул Башакшехир 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Копенгаген
Ничья
Истанбул Башакшехир
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1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
5
Перейра
Габриэл
2
Дикс
Кевин
15
Лопес
Маркос
36
Клем
Виллиам
12
Лерагер
Лукас
17
Фрохолдт
Виктор
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
9
Онугха
Герман
16
Шенгезер
Мухаммед
27
Ба
Уссейну
2
Оздемир
Берат
3
Опоку
Джером
5
Дуарте
Леонардо
6
Лима
Лукас
91
Давидсон
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
25
Фигейредо
Жоау
11
Кени
Филипп
Копенгаген
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
5-3-2

История личных встреч

Копенгаген
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хацидиакос Пантелис 1 0.33
Дикс Кевин 1 (1) 0.33
Лопес Маркос 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 1 0.33
Пелкас Димитрис 1 0.33
Кени Филипп 1 0.33
Гюрлер Сердар 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 0
Лопес Маркос 2 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Онугха Герман 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 2 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Давидсон 1 0
Оздемир Берат 1 0
Опоку Джером 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Силькеборг 2:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0 Бетис - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1

Результаты матчей

Копенгаген
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хартс
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Хайденхайм
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
9.
Фиорентина
 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
12.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Серкль Брюгге
 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
17.
Целе
 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
18.
АПОЭЛ
 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
19.
Панатинаикос
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
20.
Мольде
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Ноа Ереван
 0:6 3 1 0 2 2 - 7 3
23.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
25.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
26.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
27.
Истанбул Башакшехир
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
28.
Бетис
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
29.
ЛАСК
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
30.
Юргорден
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
31.
Копенгаген
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 1:1 3 0 1 2 5 - 11 1
33.
Ларн
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Млада-Болеслав
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Хартс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фиорентина
 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 0:0 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
16.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ноа Ереван
 0:6 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
21.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
АПОЭЛ
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бетис
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
ЛАСК
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Ларн
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Юргорден
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Панатинаикос
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 1:1 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Панатинаикос
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Челси
 6:0 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 0:2 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хартс
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
14.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 2 1 0 1 2 - 5 3
16.
Серкль Брюгге
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Целе
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Юргорден
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Копенгаген
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
АПОЭЛ
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Санкт-Галлен
 1:1 2 0 1 1 3 - 7 1
22.
Мольде
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
23.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Ноа Ереван
 0:6 2 0 0 2 0 - 7 0
25.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Бетис
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
ЛАСК
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Ларн
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Челси Фелиш Жоау 3
Челси Мудрик Михаил 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бачка-Топола Радин Милан 3
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Лугано Боттани Маттиа 1 1
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Весь список
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    Прогнозы 109
    Копенгаген 89% (97)
    X 9.2% (10)
    Истанбул Башакшехир 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Истанбул Башакшехир
    1.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 0:1 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Копенгаген
    87.4% (97)
    Ничья
    10.8% (12)
    Истанбул Башакшехир
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.6% (52)
    Меньше
    51.4% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    57.94% (62)
    Нет
    42.06% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Копенгаген
    37.8% (42)
    1:0 Копенгаген
    23.4% (26)
    2:0 Копенгаген
    16.2% (18)
    1:1 Ничья
    9% (10)
    3:1 Копенгаген
    3.6% (4)
    1:2 Истанбул Башакшехир
    1.8% (2)
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