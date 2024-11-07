2:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаДикс Кевин
13' Желтая карточкаЛопес Маркос
17' Желтая карточкаБа Уссейну
21' Желтая карточкаОнугха Герман
0:1
26' ГолКени Филипп
45' Желтая карточкаОздемир Берат
55' Желтая карточкаДавидсон
70' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
1:1
79' ГолШьяха Амин
1:2
80' ГолПёнтек Кшиштоф
82' Желтая карточкаЛима Лукас
2:2
83' ГолШьяха Амин
90' Желтая карточкаПёнтек Кшиштоф
90'+10
Ход матча
10'
13'
17'
21'
26'
0:1
45'
55'
61'
70'
79'
1:1
80'
1:2
82'
83'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
582 Количество передач 295
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лопес
Маркос
36
Клем
Виллиам
27
Ба
Уссейну
91
Давидсон
11
Кени
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Хойер ОливерПолузащитник
- Нападающий
-
19 Шьяха АминНападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
28 Карааль ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mustafa Keceli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шьяха Амин
|2
|0.67
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.33
|Дикс Кевин
|1 (1)
|0.33
|Лопес Маркос
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.67
|Пелкас Димитрис
|1
|0.33
|Кени Филипп
|1
|0.33
|Гюрлер Сердар
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|2
|0
|Лопес Маркос
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Силькеборг 2:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0 Бетис - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1
Результаты матчей
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Копенгаген 2:2 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Копенгаген
87.4% (97)
Ничья
10.8% (12)
Истанбул Башакшехир
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
37.8% (42)
1:0 Копенгаген
23.4% (26)
2:0 Копенгаген
16.2% (18)
1:1 Ничья
9% (10)
3:1 Копенгаген
3.6% (4)
1:2 Истанбул Башакшехир
1.8% (2)
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