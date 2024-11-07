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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 23070 Главный судья: Йоей Кой
Копенгаген
2:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
10' Желтая карточка
Дикс Кевин
13' Желтая карточка
Лопес Маркос
17' Желтая карточка
Ба Уссейну
21' Желтая карточка
Онугха Герман
0:1
26' Гол
Кени Филипп
45' Желтая карточка
Оздемир Берат
55' Желтая карточка
Давидсон
70' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
1:1
79' Гол
Шьяха Амин
1:2
80' Гол
Пёнтек Кшиштоф
82' Желтая карточка
Лима Лукас
2:2
83' Гол
Шьяха Амин
90' Желтая карточка
Пёнтек Кшиштоф
90'+10

Ход матча

10'
Дикс Кевин
 
13'
Лопес Маркос
 
17'
 
Ба Уссейну
21'
Онугха Герман
 
26'
0:1
Кени Филипп
45'
 
Оздемир Берат
46'
Классон Виктор
Фрохолдт Виктор
 
46'
Гочолеишвили Гиорги
Уэскас Родриго
 
46'
 
Гюрелер Хамза
Ба Уссейну
55'
 
Давидсон
60'
Корнелиус Андреас
Онугха Герман
 
61'
 
Тюрюдж Дениз
Давидсон
70'
 
Тюрюдж Дениз
71'
 
Пёнтек Кшиштоф
Фигейредо Жоау
73'
Ларссон Джордан
Клем Виллиам
 
76'
Шьяха Амин
Корнелиус Андреас
 
79'
Шьяха Амин
1:1
80'
1:2
Пёнтек Кшиштоф
82'
 
Лима Лукас
83'
Шьяха Амин
(Лопес Маркос)
2:2
86'
 
Креспо Мигель
Эргюн Онур
86'
 
Шахинер Омер Али
Озджан Беркай
90'
 
Пёнтек Кшиштоф

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 582 Количество передач 295
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 111
Копенгаген 87.4% (97)
X 10.8% (12)
Истанбул Башакшехир 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
5
Перейра
Габриэл
2
Дикс
Кевин
15
Лопес
Маркос
36
Клем
Виллиам
12
Лерагер
Лукас
17
Фрохолдт
Виктор
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
9
Онугха
Герман
16
Шенгезер
Мухаммед
27
Ба
Уссейну
2
Оздемир
Берат
3
Опоку
Джером
5
Дуарте
Леонардо
6
Лима
Лукас
91
Давидсон
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
25
Фигейредо
Жоау
11
Кени
Филипп
Копенгаген
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
5-3-2

История личных встреч

Копенгаген
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шьяха Амин 2 0.67
Хацидиакос Пантелис 1 0.33
Дикс Кевин 1 (1) 0.33
Лопес Маркос 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 2 0.67
Пелкас Димитрис 1 0.33
Кени Филипп 1 0.33
Гюрлер Сердар 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 0
Лопес Маркос 2 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Онугха Герман 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрюдж Дениз 2 0
Давидсон 2 0
Ба Уссейну 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Опоку Джером 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Силькеборг 2:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0 Бетис - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1

Результаты матчей

Копенгаген
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 3 3 0 0 16 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Витория Гимарайнш
 3 3 0 0 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
11.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Хартс
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 7 - 5 4
16.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Целе
 3 1 0 2 7 - 6 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Мольде
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
24.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
27.
Санкт-Галлен
 3 1 0 2 6 - 11 3
28.
Ноа Ереван
 3 1 0 2 2 - 9 3
29.
Копенгаген
 3 0 2 1 4 - 5 2
30.
ЛАСК
 3 0 2 1 2 - 4 2
31.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Истанбул Башакшехир
 3 0 1 2 4 - 9 1
33.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
17.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
20.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
21.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
22.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
24.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
25.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
26.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
27.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
28.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
30.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
21.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
22.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
23.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
29.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
32.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Челси Нкунку Кристофер 4 (1)
Челси Фелиш Жоау 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Отличную игру провел сегодня Шьяха Амин! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 100'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23070 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Копенгаген: 66%, Истанбул Башакшехир: 34%.
  • 99'
    Пёнтек Кшиштоф ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Истанбул Башакшехир совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Тюрюдж Дениз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Копенгаген контролирует мяч.
  • 97'
    Кени Филипп возвращается на поле.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кени Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 97'
    Кени Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Копенгаген 87.4% (97)
    X 10.8% (12)
    Истанбул Башакшехир 1.8% (2)
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    Где смотреть матч Копенгаген 2:2 Истанбул Башакшехир онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 2:2 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Копенгаген
    87.4% (97)
    Ничья
    10.8% (12)
    Истанбул Башакшехир
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.6% (52)
    Меньше
    51.4% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    57.94% (62)
    Нет
    42.06% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Копенгаген
    37.8% (42)
    1:0 Копенгаген
    23.4% (26)
    2:0 Копенгаген
    16.2% (18)
    1:1 Ничья
    9% (10)
    3:1 Копенгаген
    3.6% (4)
    1:2 Истанбул Башакшехир
    1.8% (2)
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