Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Гочолеишвили Гиорги не смог попасть в створ ударом издали

93' Джером Опоку ослабляет давление, выбив мяч.

92' Шенгезер Мухаммед взял и забрал мяч на выходе

92' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Гочолеишвили Гиорги пробует нанести удар издали, но Мухаммед Шенгезер держит все под контролем

88' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Копенгаген

88' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Истанбул Башакшехир совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Матч остановлен

85' Истанбул Башакшехир совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

83' Лопес Маркос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Лопес Маркос из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Лима Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Супер-замена от тренера! Пёнтек Кшиштоф только вышел на поле и уже забил!

81' Перейра Габриэл плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

80' Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

80' Истанбул Башакшехир идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Супер-замена от тренера! Шьяха Амин только вышел на поле и уже забил!

79' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

79' Г О О О О Л - Шьяха Амин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

79' Маттссон Магнус пробует нанести удар издали, но Мухаммед Шенгезер держит все под контролем

79' Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом

77' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Истанбул Башакшехир идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Корнелиус Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Истанбул Башакшехир идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Истанбул Башакшехир совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Истанбул Башакшехир идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Копенгаген

72' Тюрюдж Дениз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Истанбул Башакшехир идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Матч возобновлен

69' Гюрелер Хамза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Истанбул Башакшехир совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Истанбул Башакшехир идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Фигейредо Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Истанбул Башакшехир идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Копенгаген

63' Оооо... вот это был удар! Фигейредо Жоау должен был забить с этой позиции.

63' Фигейредо Жоау оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Хорошую попытку сделал Джером Опоку. Удар в створ, но вратарь начеку

62' Истанбул Башакшехир совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лопес Маркос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

59' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Шенгезер Мухаммед взял и забрал мяч на выходе

56' Маттссон Магнус пробил со штрафного прямо в стенку

55' Матч возобновлен

55' Давидсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

54' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Онугха Герман пробует нанести удар издали, но Мухаммед Шенгезер держит все под контролем

52' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Фигейредо Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Истанбул Башакшехир совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Джером Опоку из команды Истанбул Башакшехир перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тактическая замена. Victor Froholdt уходит с поля и его заменяет Классон Виктор