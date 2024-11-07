Тур: 3. Стадион: Теле2 Арена.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаШтоль Адам
0:1
17' ГолДжуричич Филип
1:1
49' ГолГулликсен Тобиас
61' Желтая карточкаУнаи Аззедин
70' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
2:1
74' ГолХуммет Денис
80' Желтая карточкаНгуэн Токмак
80' Желтая карточкаЕдвай Тин
88' Желтая карточкаБакасетас Тасос
90' Желтая карточкаМладенович Филип
90'+10
Ход матча
13'
17'
0:1
49'
61'
70'
74'
2:1
80'
80'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
27
Косуги
Кейта
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
10
Тете
- Основной состав
-
45 Янссон ОскарВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Косуги КейтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
40 Кроон МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
81 Лило КлидманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуэн Токмак
|1
|0.33
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.33
|Хуммет Денис
|1
|0.33
|Стенссон Даниэль
|1
|0.33
|Приске Аугуст
|1
|0.33
|Викхейм Густав
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|1
|0.33
|Бакасетас Тасос
|1
|0.33
|Пельистри Факундо
|1
|0.33
|Младенович Филип
|0
|0
|Вагианнидис Георгиос
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгуэн Токмак
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
5
71%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хальмстад - Юргорден 1:0 Юргорден - Вестерос 2:1 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Хаммарбю - Юргорден 2:0
ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Волос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Панатинаикос - Челси 1:4 ОФИ - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
Результаты матчей
Юргорден
Панатинаикос
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Юргорден 2:1 Панатинаикос
Исход игры
Юргорден
14.7% (16)
Ничья
41.3% (45)
Панатинаикос
44% (48)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (35)
1:2 Панатинаикос
28.4% (31)
0:1 Панатинаикос
12.8% (14)
2:1 Юргорден
8.3% (9)
2:2 Ничья
5.5% (6)
1:0 Юргорден
5.5% (6)
0:0 Ничья
2.8% (3)
0:2 Панатинаикос
1.8% (2)
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