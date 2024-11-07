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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Юргорден
2:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
13' Желтая карточка
Штоль Адам
0:1
17' Гол
Джуричич Филип
1:1
49' Гол
Гулликсен Тобиас
61' Желтая карточка
Унаи Аззедин
70' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
2:1
74' Гол
Хуммет Денис
80' Желтая карточка
Нгуэн Токмак
80' Желтая карточка
Едвай Тин
88' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
90' Желтая карточка
Младенович Филип
90'+10

Ход матча

13'
Штоль Адам
 
17'
0:1
Джуричич Филип
49'
Гулликсен Тобиас
(Сабович Бесард)
1:1
61'
 
Унаи Аззедин
69'
 
Пельистри Факундо
Джуричич Филип
70'
Стенссон Даниэль
 
74'
Хуммет Денис
(Нгуэн Токмак)
2:1
80'
Нгуэн Токмак
 
80'
 
Едвай Тин
81'
 
Гнезда-Черин Адам
Унаи Аззедин
81'
 
Шпорар Андраж
Виллиан Арао
83'
Хаарала Сантери
Хуммет Денис
 
83'
Приске Аугуст
Гулликсен Тобиас
 
88'
 
Бакасетас Тасос
89'
Радетинац Харис
Нгуэн Токмак
 
90'
 
Младенович Филип

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 109
Юргорден 14.7% (16)
X 41.3% (45)
Панатинаикос 44% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Косуги
Кейта
14
Сабович
Бесард
13
Стенссон
Даниэль
23
Викхейм
Густав
16
Гулликсен
Тобиас
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
69
Дронговски
Бартломей
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
15
Ингасон
Сверрир
25
Младенович
Филип
11
Бакасетас
Тасос
55
Виллиан
Арао
8
Унаи
Аззедин
10
Тете
7
Иоаннидис
Фотис
31
Джуричич
Филип
Юргорден
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуэн Токмак 1 0.33
Гулликсен Тобиас 1 0.33
Хуммет Денис 1 0.33
Стенссон Даниэль 1 0.33
Приске Аугуст 1 0.33
Викхейм Густав 0 0
Сабович Бесард 0 0
Штоль Адам 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 1 0.33
Бакасетас Тасос 1 0.33
Пельистри Факундо 1 0.33
Младенович Филип 0 0
Вагианнидис Георгиос 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгуэн Токмак 2 0
Стенссон Даниэль 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Штоль Адам 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Едвай Тин 1 0
Максимович Неманья 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Результаты матчей

Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
5
71%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хальмстад - Юргорден 1:0 Юргорден - Вестерос 2:1 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Хаммарбю - Юргорден 2:0
ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Волос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Панатинаикос - Челси 1:4 ОФИ - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1

Результаты матчей

Юргорден
Панатинаикос

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 3 3 0 0 16 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Витория Гимарайнш
 3 3 0 0 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
11.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Хартс
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 7 - 5 4
16.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Целе
 3 1 0 2 7 - 6 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Мольде
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
24.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
27.
Санкт-Галлен
 3 1 0 2 6 - 11 3
28.
Ноа Ереван
 3 1 0 2 2 - 9 3
29.
Копенгаген
 3 0 2 1 4 - 5 2
30.
ЛАСК
 3 0 2 1 2 - 4 2
31.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Истанбул Башакшехир
 3 0 1 2 4 - 9 1
33.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
17.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
20.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
21.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
22.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
24.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
25.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
26.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
27.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
28.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
30.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
21.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
22.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
23.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
29.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
32.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Челси Нкунку Кристофер 4 (1)
Челси Фелиш Жоау 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Сабович Бесард сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Гулликсен Тобиас бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Г О О О О Л - Джуричич Филип бьет в цель!
    • 13'
      Штоль Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Юргорден 14.7% (16)
    X 41.3% (45)
    Панатинаикос 44% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Юргорден 2:1 Панатинаикос онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Юргорден 2:1 Панатинаикос

    Исход игры
    Юргорден
    14.7% (16)
    Ничья
    41.3% (45)
    Панатинаикос
    44% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    76.64% (82)
    Нет
    23.36% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (35)
    1:2 Панатинаикос
    28.4% (31)
    0:1 Панатинаикос
    12.8% (14)
    2:1 Юргорден
    8.3% (9)
    2:2 Ничья
    5.5% (6)
    1:0 Юргорден
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    0:2 Панатинаикос
    1.8% (2)
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