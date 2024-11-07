Тур: 3. Стадион: Парк Тайнкасл.
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
16
Спиттал
Блэр
17
Форрест
Алан
20
Данда
Ян
21
Бек
Адриан
20
Кербер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Спиттал БлэрПолузащитник
-
17 Форрест АланНападающий
- Нападающий
-
20 Данда ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роулс КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тейт МаколейПолузащитник
-
10 Маккей БарриНападающий
-
27 Бойс ЛайамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Критчли Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Бомбардиры внутри турнира
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Спиттал Блэр
|1
|0.33
|Форрест Алан
|1
|0.33
|Данда Ян
|1
|0.33
|Варгас Кеннет
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майнка Патрик
|1
|0.33
|Бек Адриан
|1
|0.33
|Ваннер Пауль
|1
|0.33
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Карточки
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Крейг
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|Форрестер Адам
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майнка Патрик
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Шенца Лео
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Хартс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сент-Джонстон - Хартс 1:2 Хартс - Килмарнок 1:2 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Омония Никосия 2:0
Хартс - Сент-Миррен 4:0 Абердин - Хартс 3:2 Динамо Минск - Хартс 1:2 Хартс - Росс Каунти 1:1 Сент-Миррен - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 2:0 Хартс - Данди Юнайтед 0:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Мотеруэлл - Хартс 3:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флитвуд - Хартс 3:0 Хартс - Тоттенхэм 1:5
Хайденхайм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1
Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0
Результаты матчей
Хартс
Хайденхайм
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хартс
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|19.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|20.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|22.
|0:6
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|27.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|29.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|30.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|32.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|33.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:6
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|6:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|22.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|0:6
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Челси
|Фелиш Жоау
|3
|Челси
|Мудрик Михаил
|2 (3)
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Лугано
|Боттани Маттиа
|1 1
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хартс 0:0 Хайденхайм
Исход игры
Хартс
16.5% (18)
Ничья
29.4% (32)
Хайденхайм
54.1% (59)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:2 Хайденхайм
37.6% (41)
1:1 Ничья
27.5% (30)
0:1 Хайденхайм
11.9% (13)
1:0 Хартс
7.3% (8)
2:1 Хартс
7.3% (8)
2:0 Хартс
1.8% (2)
0:2 Хайденхайм
1.8% (2)
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