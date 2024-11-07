Тур: 3. Стадион: Парк Тайнкасл. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:2
Конец матча
Ход матча
42'
57'
0:1
83'
89'
0:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
16
Спиттал
Блэр
17
Форрест
Алан
20
Данда
Ян
21
Бек
Адриан
20
Кербер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Спиттал БлэрПолузащитник
-
17 Форрест АланНападающий
- Нападающий
-
20 Данда ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роулс КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тейт МаколейПолузащитник
-
10 Маккей БарриНападающий
-
27 Бойс ЛайамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Критчли Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Бомбардиры внутри турнира
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Спиттал Блэр
|1
|0.33
|Форрест Алан
|1
|0.33
|Данда Ян
|1
|0.33
|Варгас Кеннет
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конте Сирлорд
|1
|0.33
|Майнка Патрик
|1
|0.33
|Бек Адриан
|1
|0.33
|Шёппнер Ян
|1
|0.33
|Ваннер Пауль
|1
|0.33
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
|Хонсак Матиас
|0
|0
Карточки
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Крейг
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|Форрестер Адам
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майнка Патрик
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Шенца Лео
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Хартс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Хартс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сент-Джонстон - Хартс 1:2 Хартс - Килмарнок 1:2 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Омония Никосия 2:0
Хартс - Сент-Миррен 4:0 Абердин - Хартс 3:2 Динамо Минск - Хартс 1:2 Хартс - Росс Каунти 1:1 Сент-Миррен - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 2:0 Хартс - Данди Юнайтед 0:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Мотеруэлл - Хартс 3:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флитвуд - Хартс 3:0 Хартс - Тоттенхэм 1:5
Хайденхайм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1
Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0
Результаты матчей
Хартс
Хайденхайм
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хартс
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хартс 0:2 Хайденхайм
Исход игры
Хартс
16.5% (18)
Ничья
29.4% (32)
Хайденхайм
54.1% (59)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:2 Хайденхайм
37.6% (41)
1:1 Ничья
27.5% (30)
0:1 Хайденхайм
11.9% (13)
1:0 Хартс
7.3% (8)
2:1 Хартс
7.3% (8)
2:0 Хартс
1.8% (2)
0:2 Хайденхайм
1.8% (2)
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