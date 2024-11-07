  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Аякс
3:0
Первый тайм: 45'
Маккаби Тель-Авив
0'
1:0
14' Гол
Траоре Бертран
26' Желтая карточка
Каничовски Габи
2:0
27' Гол
Тейлор Кеннет
3:0
39' Гол
Годс Мика

Ход матча

14'
Траоре Бертран
(Бробби Брайан)
1:0
26'
 
Каничовски Габи
27'
Тейлор Кеннет
(Бробби Брайан)
2:0
39'
Годс Мика
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 113
Аякс 100% (113)
X 0% (0)
Маккаби Тель-Авив 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аякс
Ничья
Маккаби Тель-Авив
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
24
Ругани
Даниэле
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
28
Фитц-Джим
Киян
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
11
Годс
Мика
90
Машпати
Рои
6
Асанте
Тайриз
18
Неманья
Стойич
13
Шломо
Раз
11
Джехезкель
Сагив
28
Сиссоко
Иссуф
42
Перец
Дор
16
Каничовски
Габи
36
Шахар
Идо
9
Тургеман
Дор
19
Мадмон
Элад
Аякс
4-1-2-3
Маккаби Тель-Авив
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Кеннет 3 0.75
Годс Мика 2 0.5
Траоре Бертран 1 0.25
Вегхорст Ваут 1 (1) 0.25
Акпом Чуба 1 0.25
Фитц-Джим Киян 1 0.25
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.25
Бробби Брайан 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давида Ошер 1 (1) 0.25
Тургеман Дор 1 0.25

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юри 1 1
Тейлор Кеннет 2 0
Фитц-Джим Киян 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Гааей Антон 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каничовски Габи 2 1
Давида Ошер 1 1
Асанте Тайриз 1 1
Ван Оверем Йорис 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Нахмиас Идан 1 0
Шломо Раз 1 0
Сиссоко Иссуф 1 0
Пинто Уэсли 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3
Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0
Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0

Результаты матчей

Аякс
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аякс
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Аякс
 3:0 4 3 1 0 11 - 1 10
4.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
16.
Порту
 0:0 4 1 2 1 7 - 6 5
17.
Реал Сосьедад
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
18.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Виктория Пльзень
 1:1 4 0 4 0 6 - 6 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
36.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Аякс
 3:0 2 2 0 0 7 - 0 6
6.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Лацио
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
18.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
20.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Реал Сосьедад
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аякс
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 1:1 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Порту
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Аякс Годс Мика 3 (1)
Аякс Тейлор Кеннет 3
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 113
Аякс 100% (113)
X 0% (0)
Маккаби Тель-Авив 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Маккаби Тель-Авив
1.37
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9.80
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9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аякс 3:0 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Аякс
100% (114)
Ничья
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.01% (61)
Меньше
42.99% (46)
Обе команды забьют
Да
38.32% (41)
Нет
61.68% (66)
Популярный счёт
2:0 Аякс
31.6% (36)
2:1 Аякс
20.2% (23)
3:0 Аякс
14.9% (17)
3:1 Аякс
13.2% (15)
1:0 Аякс
8.8% (10)
4:1 Аякс
2.6% (3)
4:0 Аякс
1.8% (2)
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