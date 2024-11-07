Тур: 4. Стадион: Йохан Кройф Арена.
3:0
Первый тайм: 45'
0'
1:0
14' ГолТраоре Бертран
26' Желтая карточкаКаничовски Габи
2:0
27' ГолТейлор Кеннет
3:0
39' ГолГодс Мика
Ход матча
14'
1:0
26'
27'
2:0
39'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
15
Бас
Юри
11
Годс
Мика
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
36
Шахар
Идо
19
Мадмон
Элад
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоНападающий
- Нападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
- Запасные игроки
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аддо ЭнриПолузащитник
- Нападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
17 Пинто УэслиНападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Кеннет
|3
|0.75
|Годс Мика
|2
|0.5
|Траоре Бертран
|1
|0.25
|Вегхорст Ваут
|1 (1)
|0.25
|Акпом Чуба
|1
|0.25
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.25
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.25
|Бробби Брайан
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давида Ошер
|1 (1)
|0.25
|Тургеман Дор
|1
|0.25
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юри
|1
|1
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Фитц-Джим Киян
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каничовски Габи
|2
|1
|Давида Ошер
|1
|1
|Асанте Тайриз
|1
|1
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Нахмиас Идан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Сиссоко Иссуф
|1
|0
|Пинто Уэсли
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3
Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0
Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0
Результаты матчей
Аякс
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аякс
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|16.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|17.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|36.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Аякс
|Годс Мика
|3 (1)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 3:0 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Аякс
100% (114)
Ничья
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.01% (61)
Меньше
42.99% (46)
Обе команды забьют
Да
38.32% (41)
Нет
61.68% (66)
Популярный счёт
2:0 Аякс
31.6% (36)
2:1 Аякс
20.2% (23)
3:0 Аякс
14.9% (17)
3:1 Аякс
13.2% (15)
1:0 Аякс
8.8% (10)
4:1 Аякс
2.6% (3)
4:0 Аякс
1.8% (2)
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