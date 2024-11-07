Тур: 4. Стадион: Йохан Кройф Арена.
5:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолТраоре Бертран
26' Желтая карточкаКаничовски Габи
2:0
27' ГолТейлор Кеннет
3:0
39' ГолГодс Мика
43' Желтая карточкаТейлор Кеннет
4:0
61' ГолБробби Брайан
5:0
69' ГолФитц-Джим Киян
82' Желтая карточкаВейндал Оуэн
86' Желтая карточкаАддо Энри
90' Желтая карточкаХендерсон Джордан
90' Желтая карточкаПинто Уэсли
90'+5
Ход матча
14'
1:0
26'
27'
2:0
39'
3:0
43'
61'
4:0
66'
69'
5:0
71'
72'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
15
Бас
Юри
11
Годс
Мика
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
36
Шахар
Идо
19
Мадмон
Элад
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоНападающий
- Нападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
- Запасные игроки
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аддо ЭнриПолузащитник
- Нападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
17 Пинто УэслиНападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Кеннет
|3
|0.75
|Годс Мика
|3
|0.75
|Фитц-Джим Киян
|2
|0.5
|Бробби Брайан
|1
|0.25
|Траоре Бертран
|1
|0.25
|Вегхорст Ваут
|1 (1)
|0.25
|Акпом Чуба
|1
|0.25
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.25
|Бергёйс Стивен
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давида Ошер
|1 (1)
|0.25
|Тургеман Дор
|1
|0.25
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Бас Юри
|1
|1
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Фитц-Джим Киян
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каничовски Габи
|2
|1
|Давида Ошер
|1
|1
|Асанте Тайриз
|1
|1
|Пинто Уэсли
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Нахмиас Идан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Сиссоко Иссуф
|1
|0
|Аддо Энри
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
2
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3
Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0
Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0
Результаты матчей
Аякс
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аякс
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3 (1)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 5:0 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Аякс
100% (115)
Ничья
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
38.89% (42)
Нет
61.11% (66)
Популярный счёт
2:0 Аякс
31.3% (36)
2:1 Аякс
20% (23)
3:0 Аякс
14.8% (17)
3:1 Аякс
13% (15)
1:0 Аякс
8.7% (10)
4:1 Аякс
3.5% (4)
4:0 Аякс
1.7% (2)
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