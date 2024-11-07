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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Аякс
5:0
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
1:0
14' Гол
Траоре Бертран
26' Желтая карточка
Каничовски Габи
2:0
27' Гол
Тейлор Кеннет
3:0
39' Гол
Годс Мика
43' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
4:0
61' Гол
Бробби Брайан
5:0
69' Гол
Фитц-Джим Киян
82' Желтая карточка
Вейндал Оуэн
86' Желтая карточка
Аддо Энри
90' Желтая карточка
Хендерсон Джордан
90' Желтая карточка
Пинто Уэсли
90'+5

Ход матча

14'
Траоре Бертран
(Бробби Брайан)
1:0
26'
 
Каничовски Габи
27'
Тейлор Кеннет
(Бробби Брайан)
2:0
39'
Годс Мика
3:0
43'
Тейлор Кеннет
 
46'
Вейндал Оуэн
Хато Йоррель
 
61'
Бробби Брайан
(Тейлор Кеннет)
4:0
66'
Бергёйс Стивен
Тейлор Кеннет
 
66'
Акпом Чуба
Годс Мика
 
69'
Фитц-Джим Киян
(Бергёйс Стивен)
5:0
71'
 
Аддо Энри
Мадмон Элад
72'
 
Ван Оверем Йорис
Каничовски Габи
72'
 
Пинто Уэсли
Шахар Идо
72'
 
Давидзаде Офир
Джехезкель Сагив
73'
Расмуссен Кристиан
Траоре Бертран
 
73'
Хендерсон Джордан
Фитц-Джим Киян
 
82'
 
Захави Эран
Тургеман Дор
82'
Вейндал Оуэн
 
86'
 
Аддо Энри
90'
Хендерсон Джордан
 
90'
 
Пинто Уэсли

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 115
Аякс 100% (115)
X 0% (0)
Маккаби Тель-Авив 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
24
Ругани
Даниэле
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
28
Фитц-Джим
Киян
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
11
Годс
Мика
90
Машпати
Рои
6
Асанте
Тайриз
18
Неманья
Стойич
13
Шломо
Раз
11
Джехезкель
Сагив
28
Сиссоко
Иссуф
42
Перец
Дор
16
Каничовски
Габи
36
Шахар
Идо
9
Тургеман
Дор
19
Мадмон
Элад
Аякс
4-1-2-3
Маккаби Тель-Авив
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Кеннет 3 0.75
Годс Мика 3 0.75
Фитц-Джим Киян 2 0.5
Бробби Брайан 1 0.25
Траоре Бертран 1 0.25
Вегхорст Ваут 1 (1) 0.25
Акпом Чуба 1 0.25
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.25
Бергёйс Стивен 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давида Ошер 1 (1) 0.25
Тургеман Дор 1 0.25

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 3 0
Бас Юри 1 1
Вейндал Оуэн 2 0
Фитц-Джим Киян 2 0
Хато Йоррель 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Гааей Антон 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каничовски Габи 2 1
Давида Ошер 1 1
Асанте Тайриз 1 1
Пинто Уэсли 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Нахмиас Идан 1 0
Шломо Раз 1 0
Сиссоко Иссуф 1 0
Аддо Энри 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
2
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3
Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0
Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0

Результаты матчей

Аякс
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аякс
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
3.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Лион
 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
15.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
16.
Виктория Пльзень
 4 1 3 0 7 - 6 6
17.
АЗ Алкмаар
 4 2 0 2 6 - 6 6
18.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 4 1 1 2 8 - 8 4
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
32.
РФШ Рига
 4 0 2 2 4 - 8 2
33.
ПАОК
 4 0 1 3 3 - 8 1
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 4 0 0 4 2 - 11 0
36.
Динамо Киев
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
АЗ Алкмаар
 2 2 0 0 6 - 3 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
17.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Порту
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Аякс Тейлор Кеннет 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Тейлор Кеннет получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Г О О О О Л - Годс Мика бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Аякс 100% (115)
    X 0% (0)
    Маккаби Тель-Авив 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 5:0 Маккаби Тель-Авив онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 5:0 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Аякс
    100% (115)
    Ничья
    0% (0)
    Маккаби Тель-Авив
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (42)
    Нет
    61.11% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Аякс
    31.3% (36)
    2:1 Аякс
    20% (23)
    3:0 Аякс
    14.8% (17)
    3:1 Аякс
    13% (15)
    1:0 Аякс
    8.7% (10)
    4:1 Аякс
    3.5% (4)
    4:0 Аякс
    1.7% (2)
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