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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Трейманис Андрис
Виктория Пльзень
0:0
Первый тайм: 14'
Реал Сосьедад
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 110
Виктория Пльзень 9.1% (10)
X 22.7% (25)
Реал Сосьедад 68.2% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Реал Сосьедад
4.60
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3.55
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3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Едличка
Мартин
5
Палуска
Ян
3
Маркович
Светозар
21
Емелка
Вацлав
24
Гавел
Милан
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
22
Каду
33
Ирка
Эрик
80
Аду
Принс
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
12
Хави
Лопеc
14
Кубо
Такефуса
4
Субименди
Мартин
17
Гомес
Серхио
24
Сучич
Лука
9
Оскарссон
Орри
10
Оярсабаль
Микель
Виктория Пльзень
3-5-2
Реал Сосьедад
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аду Принс 1 0.33
Гавел Милан 1 0.33
Емелка Вацлав 1 0.33
Выдра Матей 1 0.33
Шулц Павел 1 0.33
Калвач Лукаш 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 1 0.33
Барренечеа Андер 1 0.33
Пачеко Хон 1 0.33
Марин Пабло 1 0.33
Браис Мендес 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Умар Садик 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Сампсон 1 1
Едличка Мартин 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Маркович Светозар 1 0
Шулц Павел 1 0
Аду Принс 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Лопеc 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Словацко - Виктория Пльзень 1:0 Усти-над-Лабем - Виктория Пльзень 3:4 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2
Баник Острава - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Пардубице 2:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Аякс
 0:0 4 2 2 0 8 - 1 8
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
16.
Порту
 0:0 4 1 2 1 7 - 6 5
17.
Реал Сосьедад
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
18.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Виктория Пльзень
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
36.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Лацио
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Аякс
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
18.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
20.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Реал Сосьедад
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аякс
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Порту
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
31.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
32.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
ФКСБ Бирлигея Даниэль 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Ницца Бомбито Мойзе 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 110
Виктория Пльзень 9.1% (10)
X 22.7% (25)
Реал Сосьедад 68.2% (75)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Реал Сосьедад
4.60
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3.55
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3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Виктория Пльзень
8.8% (10)
Ничья
21.9% (25)
Реал Сосьедад
69.3% (79)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (60)
Меньше
44.44% (48)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
45.6% (52)
1:1 Ничья
18.4% (21)
0:1 Реал Сосьедад
14.9% (17)
0:2 Реал Сосьедад
4.4% (5)
2:1 Виктория Пльзень
3.5% (4)
1:0 Виктория Пльзень
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Реал Сосьедад
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