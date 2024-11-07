Тур: 4. Стадион: Дусан Арена. Главный судья: Трейманис Андрис
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
24
Гавел
Милан
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
22
Каду
33
Ирка
Эрик
80
Аду
Принс
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
12
Хави
Лопеc
17
Гомес
Серхио
24
Сучич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гавел МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
22 КадуПолузащитник
-
33 Ирка ЭрикНападающий
-
80 Аду ПринсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 Копич ЯнЗащитник
-
19 Суаре ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Панош ИржиПолузащитник
-
29 Слончик ТомПолузащитник
-
11 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
-
24 Сучич ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
32 Фрага АйторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аду Принс
|1
|0.33
|Гавел Милан
|1
|0.33
|Емелка Вацлав
|1
|0.33
|Выдра Матей
|1
|0.33
|Шулц Павел
|1
|0.33
|Калвач Лукаш
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Серхио
|1
|0.33
|Барренечеа Андер
|1
|0.33
|Пачеко Хон
|1
|0.33
|Марин Пабло
|1
|0.33
|Браис Мендес
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Сампсон
|1
|1
|Едличка Мартин
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Маркович Светозар
|1
|0
|Шулц Павел
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Лопеc
|1
|0
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Словацко - Виктория Пльзень 1:0 Усти-над-Лабем - Виктория Пльзень 3:4 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2
Баник Острава - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Пардубице 2:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Реал Сосьедад
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|16.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|36.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|ФКСБ
|Бирлигея Даниэль
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Виктория Пльзень
8.8% (10)
Ничья
21.9% (25)
Реал Сосьедад
69.3% (79)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (60)
Меньше
44.44% (48)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
45.6% (52)
1:1 Ничья
18.4% (21)
0:1 Реал Сосьедад
14.9% (17)
0:2 Реал Сосьедад
4.4% (5)
2:1 Виктория Пльзень
3.5% (4)
1:0 Виктория Пльзень
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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