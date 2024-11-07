Тур: 3. Стадион: Стэмфорд Бридж.
4:0
Первый тайм: 33'
0'
1:0
12' ГолАдарабиойо Олуватосин
2:0
13' ГолГиу Марк
3:0
18' ГолДисаси Аксель
4:0
21' ГолФелиш Жоау
Ход матча
12'
13'
2:0
18'
3:0
21'
4:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
40
Вейга
Ренату
32
Джордж
Тирик
14
Фелиш
Жоау
38
Гиу
Марк
88
Этеки
Ян
27
Манвелян
Гор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Полузащитник
-
32 Джордж ТирикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Гиу МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Меррик МаксВратарь
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Манвелян ГорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
-
10 Дашян АртакПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Омар ИмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мота Руи
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелиш Жоау
|3
|1
|Нкунку Кристофер
|2 (1)
|0.67
|Мудрик Михаил
|1
|0.33
|Дисаси Аксель
|1
|0.33
|Нету Педру
|1
|0.33
|Вейга Ренату
|1
|0.33
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.33
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.33
|Гиу Марк
|1
|0.33
|Фернандес Энцо
|0
|0
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинсон Виргиль
|1
|0.33
|Айяс Матеус
|1
|0.33
|Гонсало Грегори
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дисаси Аксель
|2
|0
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Густаво
|2
|0
|Айяс Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4
Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноа Ереван - Урарту 2:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - Ван 5:0
Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1 Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0
Результаты матчей
Челси
Ноа Ереван
Точный счет
4:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Челси
Ноа Ереван
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|18.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|19.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|20.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|21.
|0:4
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|29.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|30.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|33.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|34.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:4
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|28.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|22.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Лугано
|Боттани Маттиа
|1 1
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 4:0 Ноа Ереван
Исход игры
Челси
88.7% (118)
Ничья
1.5% (2)
Ноа Ереван
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
71.03% (76)
Меньше
28.97% (31)
Обе команды забьют
Да
14.02% (15)
Нет
85.98% (92)
Популярный счёт
3:0 Челси
32.3% (43)
2:0 Челси
22.6% (30)
4:0 Челси
9.8% (13)
3:1 Челси
4.5% (6)
5:0 Челси
3.8% (5)
2:1 Челси
3% (4)
4:1 Челси
1.5% (2)
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