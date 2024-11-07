  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Челси
4:0
Первый тайм: 33'
Ноа Ереван
0'
1:0
12' Гол
Адарабиойо Олуватосин
2:0
13' Гол
Гиу Марк
3:0
18' Гол
Дисаси Аксель
4:0
21' Гол
Фелиш Жоау

Ход матча

12'
Адарабиойо Олуватосин
(Фернандес Энцо)
1:0
13'
Гиу Марк
2:0
18'
Дисаси Аксель
(Фернандес Энцо)
3:0
21'
Фелиш Жоау
(Фернандес Энцо)
4:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 126
Челси 89.7% (113)
X 0.8% (1)
Ноа Ереван 9.5% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Ноа Ереван
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Йоргенсен
Филип
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
4
Адарабиойо
Олуватосин
40
Вейга
Ренату
8
Фернандес
Энцо
32
Джордж
Тирик
18
Нкунку
Кристофер
14
Фелиш
Жоау
10
Мудрик
Михаил
38
Гиу
Марк
22
Чанчаревич
Огньен
26
Милькович
Александар
37
Силва
Гонсалу
3
Мурадян
Сергей
19
Амбарцумян
Оганес
88
Этеки
Ян
17
Сангаре
Густаво
11
Чинари
Эральдо
27
Манвелян
Гор
7
Элдер
Феррейра
8
Гонсало
Грегори
Челси
4-1-4-1
Ноа Ереван
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 1
Нкунку Кристофер 2 (1) 0.67
Мудрик Михаил 1 0.33
Дисаси Аксель 1 0.33
Нету Педру 1 0.33
Вейга Ренату 1 0.33
Адарабиойо Олуватосин 1 0.33
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.33
Гиу Марк 1 0.33
Фернандес Энцо 0 0
Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинсон Виргиль 1 0.33
Айяс Матеус 1 0.33
Гонсало Грегори 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дисаси Аксель 2 0
Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Густаво 2 0
Айяс Матеус 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4
Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноа Ереван - Урарту 2:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - Ван 5:0
Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1 Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0

Результаты матчей

Челси
Ноа Ереван

Точный счет

4:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Челси
Ноа Ереван

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:0 3 3 0 0 12 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Фиорентина
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хартс
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Хайденхайм
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
9.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
10.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
12.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Серкль Брюгге
 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
17.
Целе
 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
18.
Панатинаикос
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
19.
Мольде
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
20.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
21.
Ноа Ереван
 0:4 3 1 0 2 2 - 5 3
22.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
23.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
24.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
25.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Истанбул Башакшехир
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
27.
АПОЭЛ
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
28.
Бетис
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
29.
ЛАСК
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
30.
Юргорден
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
31.
Копенгаген
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
32.
Млада-Болеслав
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
33.
Санкт-Галлен
 1:1 3 0 1 2 5 - 11 1
34.
Ларн
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
35.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:0 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Хартс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фиорентина
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 0:0 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
16.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ноа Ереван
 0:4 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
21.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
Бетис
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
ЛАСК
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
26.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
АПОЭЛ
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
28.
Ларн
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Юргорден
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Панатинаикос
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 1:1 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Фиорентина
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Хайденхайм
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Панатинаикос
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Челси
 4:0 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Витория Гимарайнш
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хартс
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
14.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 2 1 0 1 2 - 5 3
16.
Серкль Брюгге
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Целе
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Юргорден
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Копенгаген
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
АПОЭЛ
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Млада-Болеслав
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
22.
Санкт-Галлен
 1:1 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Мольде
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
24.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Ноа Ереван
 0:4 2 0 0 2 0 - 5 0
26.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
27.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Бетис
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
ЛАСК
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
34.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Ларн
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бачка-Топола Радин Милан 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Лугано Боттани Маттиа 1 1
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Накрутил соперника Элдер на фланге и навесил в центр штрафной, но мяч Бадьяшиль спокойно вынес за пределы поля.
  • 31'
    Отдавал с левого фланга Элдер в штрафную на Гонсало, но тому пробить по воротам так и не удалось.
  • Опасный момент
    29'
    Ушел от соперника Мудрик по флангу и навес исполнил на дальнюю штангу, где Гуи пробил головой, но мяч в падении смог на линии зафиксировать в руках Чанчаревич.
  • 28'
    С правого фланга покатил в центр штрафной Чинари под удар Манвеляну, но тот с ходу пробил точно в руки Йоргенсену.
  • 27'
    Зацепился за мяч в центре поля Гонсало и сбросил головой на Элдера, но тому пробить по воротам так и не удалось.
  • 26'
    С центра поля забросил Фернандес в штрафную соперника на Фелиша, но тот не смог пробить в борьбе против Мурадяна.
  • 25'
    Отдавал пас в штрафную соперника Манвелян на ход Гонсало, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Дисаси.
  • 24'
    В центре поля получил по ногам Сангаре в борьбе против Фернандеса. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 23'
    Ушел от соперника по флангу Нкунку, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-0! Жоау Фелиш! Удалось снова подловить соперника на ошибке. Силва обрезался на своей половине поля, подарив мяч Фелишу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол ворот, без шансов для Чанчаревича.
  • 20'
    С дальней дистанции пробивал по воротам после сольного прохода Мудрик, но не попал в створ ворот.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Аксель Дисаси! Снова смогли отличиться лондонцы. Головой пробил после навеса с угла поля от Фернандеса пробивал головой с линии вратарской Дисаси, отправив сферу точно в нижний угол ворот соперника.
  • Угловой
    17'
    Мудрик забросил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес снаряд за пределы поля Силва. Будет угловой.
  • 16'
    После поперечного паса от Джорджа пробил с линии штрафной Нкунку, но в падении Чанчаревич перевел на угловой.
  • 15'
    Сместился Гонсало от левого фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.
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    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Марк Гиу! И сразу же удвоили свое преимущество лондонцы. После обрезки защитника перехватил мяч Гиу, ворвался в штрафную соперника и пробил точно под опорной ногой голкипера в нижний ближний угол ворот.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Олуватосин Адарабиойо! Быстро смогли открыть счёт в матче лондонцы. С углового навесил на линию вратарской Нкунку. Здесь был совсем один Адарабиойо и без сопротивления головой пробил немного неточно.
    • Угловой
      12'
      Продавил соперника по флангу Джордж и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел от ноги защитника на угловой.
    • 11'
      Отдавал пас в штрафную соперника Манвелян на ход Гонсало, но тот не смог пробить по воротам.
    • 10'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Гиу и сбросил поперек на Нкунку, но мяч полетел в спину защитнику.
    • 9'
      Мог убегать на ворота соперника Гиу после паса от Фернандеса, но вышел за пределы штрафной Чанчаревич и вынес мяч в аут.
    • 8'
      Забросил с левого фланга в штрафную Вейга на ход Мудрику, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 7'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Гиу и сбросил поперек на Нкунку, но тот пробить не смог в борьбе с защитником.
    • 6'
      От лицевой линии прострелил вдоль ворот Гиу в центр штрафной, где пробил Фелиш, но мяч полетел немного неточно.
    • 5'
      Ворвался в штрафную соперника Элдер на скорости и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
    • 4'
      Продавил соперника по флангу Элдер и отдал в центр на Гонсало, но тот пробил точно в руки голкиперу.
    • 3'
      Получил повреждение в столкновении с соперником Чанчаревич. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 4:0 Ноа Ереван

    Исход игры
    Челси
    88.7% (118)
    Ничья
    1.5% (2)
    Ноа Ереван
    9.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.03% (76)
    Меньше
    28.97% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    14.02% (15)
    Нет
    85.98% (92)
    Популярный счёт
    3:0 Челси
    32.3% (43)
    2:0 Челси
    22.6% (30)
    4:0 Челси
    9.8% (13)
    3:1 Челси
    4.5% (6)
    5:0 Челси
    3.8% (5)
    2:1 Челси
    3% (4)
    4:1 Челси
    1.5% (2)
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