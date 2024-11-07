Отдавал пас в штрафную соперника Манвелян на ход Гонсало, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Дисаси.

С центра поля забросил Фернандес в штрафную соперника на Фелиша, но тот не смог пробить в борьбе против Мурадяна.

Зацепился за мяч в центре поля Гонсало и сбросил головой на Элдера, но тому пробить по воротам так и не удалось.

С правого фланга покатил в центр штрафной Чинари под удар Манвеляну, но тот с ходу пробил точно в руки Йоргенсену.

Ушел от соперника Мудрик по флангу и навес исполнил на дальнюю штангу, где Гуи пробил головой, но мяч в падении смог на линии зафиксировать в руках Чанчаревич.

Отдавал с левого фланга Элдер в штрафную на Гонсало, но тому пробить по воротам так и не удалось.

Накрутил соперника Элдер на фланге и навесил в центр штрафной, но мяч Бадьяшиль спокойно вынес за пределы поля.

Сместился Гонсало от левого фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.

После поперечного паса от Джорджа пробил с линии штрафной Нкунку, но в падении Чанчаревич перевел на угловой.

Мудрик забросил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес снаряд за пределы поля Силва. Будет угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Аксель Дисаси! Снова смогли отличиться лондонцы. Головой пробил после навеса с угла поля от Фернандеса пробивал головой с линии вратарской Дисаси, отправив сферу точно в нижний угол ворот соперника.

С дальней дистанции пробивал по воротам после сольного прохода Мудрик, но не попал в створ ворот.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-0! Жоау Фелиш! Удалось снова подловить соперника на ошибке. Силва обрезался на своей половине поля, подарив мяч Фелишу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол ворот, без шансов для Чанчаревича.

Ушел от соперника по флангу Нкунку, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.

В центре поля получил по ногам Сангаре в борьбе против Фернандеса. Штрафной удар исполнять будут гости.

14' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Марк Гиу! И сразу же удвоили свое преимущество лондонцы. После обрезки защитника перехватил мяч Гиу, ворвался в штрафную соперника и пробил точно под опорной ногой голкипера в нижний ближний угол ворот.

13' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Олуватосин Адарабиойо! Быстро смогли открыть счёт в матче лондонцы. С углового навесил на линию вратарской Нкунку. Здесь был совсем один Адарабиойо и без сопротивления головой пробил немного неточно.

12' Продавил соперника по флангу Джордж и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел от ноги защитника на угловой.

11' Отдавал пас в штрафную соперника Манвелян на ход Гонсало, но тот не смог пробить по воротам.

10' Перехватил мяч на чужой половине поля Гиу и сбросил поперек на Нкунку, но мяч полетел в спину защитнику.

9' Мог убегать на ворота соперника Гиу после паса от Фернандеса, но вышел за пределы штрафной Чанчаревич и вынес мяч в аут.

8' Забросил с левого фланга в штрафную Вейга на ход Мудрику, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

7' Зацепился за мяч в чужой штрафной Гиу и сбросил поперек на Нкунку, но тот пробить не смог в борьбе с защитником.

6' От лицевой линии прострелил вдоль ворот Гиу в центр штрафной, где пробил Фелиш, но мяч полетел немного неточно.