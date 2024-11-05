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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Челси
 
Позже
Ноа Ереван
Прогнозы 43
Челси 90.7% (39)
X 2.3% (1)
Ноа Ереван 7% (3)
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Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ноа Ереван
1.05
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17.00
37.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 2 1
Нкунку Кристофер 2 (1) 1
Мудрик Михаил 1 0.5
Нету Педру 1 0.5
Вейга Ренату 1 0.5
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.5
Дисаси Аксель 0 0
Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинсон Виргиль 1 0.5
Айяс Матеус 1 0.5
Гонсало Грегори 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дисаси Аксель 2 0
Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Густаво 2 0
Айяс Матеус 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4
Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноа Ереван - Урарту 2:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - Ван 5:0
Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1 Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0

Результаты матчей

Челси
Ноа Ереван

Точный счет

4:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Челси
Ноа Ереван

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
11.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
17.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
19.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
22.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
23.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
11.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
12.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
20.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ноа Ереван от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Челси 90.7% (39)
    X 2.3% (1)
    Ноа Ереван 7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ноа Ереван
    1.05
    Реклама, betboom.ru
    17.00
    37.00
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    Прогнозы на матч Челси - Ноа Ереван

    Исход игры
    Челси
    90.7% (39)
    Ничья
    2.3% (1)
    Ноа Ереван
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    19.44% (7)
    Нет
    80.56% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    32.6% (14)
    3:0 Челси
    20.9% (9)
    4:0 Челси
    11.6% (5)
    2:1 Челси
    4.7% (2)
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    Челси
    Ноа Ереван
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