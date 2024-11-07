  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ЛАСК
0:0
Перерыв
Серкль Брюгге
0'
32' Желтая карточка
Денкей Кевин
35' Желтая карточка
Диаките Ибрахим
45' Вторая желтая карточка
Денкей Кевин

Ход матча

32'
 
Денкей Кевин
35'
 
Диаките Ибрахим
45'
 
Денкей Кевин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 106
ЛАСК 51.9% (55)
X 31.1% (33)
Серкль Брюгге 17% (18)
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ЛАСК
Ничья
Серкль Брюгге
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
18
Йовичич
Бранко
10
Жуль
Роберт
6
Богард
Мелайро
30
Хорват
Саша
9
Любичич
Марин
14
Бериша
Валон
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
66
Равич
Христиан
3
Уткус
Эдгарас
7
Эфекеле
Маламин
15
Манье
Гари
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Фрэнсис
Абу
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
ЛАСК
4-3-3
Серкль Брюгге
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Валон 1 0.33
Флеккер Флориан 1 0.33
Любичич Марин 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 3 (1) 1
Манье Гари 2 0.67
Минда Алан 1 0.33
Олайгбе Казим 1 0.33
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Богард Мелайро 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денкей Кевин 3 1
Фрэнсис Абу 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0

Результаты матчей

ЛАСК
Серкль Брюгге

Точный счет

2:2
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хартс
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Хайденхайм
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
9.
Фиорентина
 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
12.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Серкль Брюгге
 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
17.
Целе
 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
18.
АПОЭЛ
 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
19.
Панатинаикос
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
20.
Мольде
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Ноа Ереван
 0:6 3 1 0 2 2 - 7 3
23.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
25.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
26.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
27.
Истанбул Башакшехир
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
28.
Бетис
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
29.
ЛАСК
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
30.
Юргорден
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
31.
Копенгаген
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 1:1 3 0 1 2 5 - 11 1
33.
Ларн
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Млада-Болеслав
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Хартс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фиорентина
 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 0:0 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
16.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ноа Ереван
 0:6 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
21.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
АПОЭЛ
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бетис
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
ЛАСК
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Ларн
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Юргорден
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Панатинаикос
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 1:1 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Панатинаикос
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Челси
 6:0 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 0:2 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хартс
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
14.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 2 1 0 1 2 - 5 3
16.
Серкль Брюгге
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Целе
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Юргорден
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Копенгаген
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
АПОЭЛ
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Санкт-Галлен
 1:1 2 0 1 1 3 - 7 1
22.
Мольде
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
23.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Ноа Ереван
 0:6 2 0 0 2 0 - 7 0
25.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Бетис
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
ЛАСК
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Ларн
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Челси Фелиш Жоау 3
Челси Мудрик Михаил 2 (3)
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Топ нарушителей
Бачка-Топола Радин Милан 3
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Лугано Боттани Маттиа 1 1
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Денкей Кевин получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 35'
    Диаките Ибрахим получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Денкей Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33% пользователей.
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Прогнозы 106
ЛАСК 51.9% (55)
X 31.1% (33)
Серкль Брюгге 17% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Серкль Брюгге
1.99
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3.90
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4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Серкль Брюгге онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЛАСК 0:0 Серкль Брюгге

Исход игры
ЛАСК
51.4% (56)
Ничья
31.2% (34)
Серкль Брюгге
17.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
55.66% (59)
Меньше
44.34% (47)
Обе команды забьют
Да
84.91% (90)
Нет
15.09% (16)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
33% (36)
1:1 Ничья
28.4% (31)
1:2 Серкль Брюгге
11.9% (13)
1:0 ЛАСК
10.1% (11)
3:1 ЛАСК
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:0 ЛАСК
1.8% (2)
0:1 Серкль Брюгге
1.8% (2)
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