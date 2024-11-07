Тур: 3. Стадион: Райффайзен Арена.
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаДенкей Кевин
35' Желтая карточкаДиаките Ибрахим
45' Вторая желтая карточкаДенкей Кевин
68' Желтая карточкаДеланге Максим
74' Желтая карточкаХорват Саша
90'+6
Ход матча
32'
35'
45'
68'
74'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
10
Жуль
Роберт
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
15
Манье
Гари
17
Фрэнсис
Абу
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
-
14 Бериша ВалонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
-
38 Armin Haider
-
46 Armin Midzic
-
Главный тренер: Шопп Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Манье ГариЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муслич Мирон
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Валон
|1
|0.33
|Флеккер Флориан
|1
|0.33
|Любичич Марин
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|3 (1)
|1
|Манье Гари
|2
|0.67
|Минда Алан
|1
|0.33
|Олайгбе Казим
|1
|0.33
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Богард Мелайро
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денкей Кевин
|3
|1
|Деланге Максим
|1
|0
|Фрэнсис Абу
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0
Результаты матчей
ЛАСК
Серкль Брюгге
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЛАСК 0:0 Серкль Брюгге
Исход игры
ЛАСК
51.4% (56)
Ничья
31.2% (34)
Серкль Брюгге
17.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
55.66% (59)
Меньше
44.34% (47)
Обе команды забьют
Да
84.91% (90)
Нет
15.09% (16)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
33% (36)
1:1 Ничья
28.4% (31)
1:2 Серкль Брюгге
11.9% (13)
1:0 ЛАСК
10.1% (11)
3:1 ЛАСК
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:0 ЛАСК
1.8% (2)
0:1 Серкль Брюгге
1.8% (2)
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