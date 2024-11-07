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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Витория Гимарайнш
1:0
Перерыв
Млада-Болеслав
0'
1:0
40' Пенальти
Силва Ману

Ход матча

40'
Силва Ману
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 106
Витория Гимарайнш 94.3% (100)
X 4.7% (5)
Млада-Болеслав 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Млада-Болеслав
1.32
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5.70
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5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
15
Ривас
Оскар
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
6
Силва
Ману
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
11
Кайо
Сезар
II
9
Рамирес
Хесус
18
Арканжу
Телму
29
Трмал
Матоуш
14
Крал
Томас
17
Сухи
Марек
3
Кралик
Мартин
31
Костка
Доминик
5
Сакала
Бенсон
66
Выдра
Патрик
10
Ладра
Томаш
11
Фульнек
Якуб
23
Кушей
Васил
30
Маречек
Даниэль
Витория Гимарайнш
4-3-3
Млада-Болеслав
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Ману 2 (1) 0.67
Gustavo Silva 1 0.33
Силва Тьягу 1 0.33
Гарсия Самуэль 1 0.33
Сантуш Нуну III 1 0.33
Мендеш Жоау 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Кайо Сезар II 0 0
Млада-Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боревкович Тони 1 0
Рамирес Хесус 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Силва Ману 1 0
Кучис Армандас 1 0
Млада-Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланггамер Даниэл 1 0
Выдра Патрик 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Млада-Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Млада-Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Млада-Болеслав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2
Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1
Млада-Болеслав
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дукла Прага - Млада-Болеслав 0:1 Полице-над-Метуйи - Млада-Болеслав 1:3 Млада-Болеслав - Карвина 1:1 Млада-Болеслав - Лугано 0:1
Богемианс-1905 - Млада-Болеслав 2:2 Млада-Болеслав - Баник Острава 0:0 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Млада-Болеслав - Пардубице 2:2 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Теплице - Млада-Болеслав 1:2 Пакш - Млада-Болеслав 0:3 Млада-Болеслав - Пакш 2:2 Сигма Оломоуц - Млада-Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада-Болеслав 2:4 Млада-Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада-Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Градец Кралове - Млада-Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада-Болеслав 0:1 Млада-Болеслав - Словацко 3:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Млада-Болеслав

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Млада-Болеслав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хартс
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Хайденхайм
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
9.
Фиорентина
 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
12.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Серкль Брюгге
 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
17.
Целе
 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
18.
АПОЭЛ
 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
19.
Панатинаикос
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
20.
Мольде
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Ноа Ереван
 0:6 3 1 0 2 2 - 7 3
23.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
25.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
26.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
27.
Истанбул Башакшехир
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
28.
Бетис
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
29.
ЛАСК
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
30.
Юргорден
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
31.
Копенгаген
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 1:1 3 0 1 2 5 - 11 1
33.
Ларн
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Млада-Болеслав
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 6:0 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Хартс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фиорентина
 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Серкль Брюгге
 0:0 1 1 0 0 6 - 2 3
14.
Целе
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
16.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Ноа Ереван
 0:6 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
21.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
АПОЭЛ
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
24.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бетис
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
ЛАСК
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Ларн
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Юргорден
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Панатинаикос
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 1:1 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Панатинаикос
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Челси
 6:0 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 0:2 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хартс
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
14.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 2 1 0 1 2 - 5 3
16.
Серкль Брюгге
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Целе
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Юргорден
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Копенгаген
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
АПОЭЛ
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Санкт-Галлен
 1:1 2 0 1 1 3 - 7 1
22.
Мольде
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
23.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Ноа Ереван
 0:6 2 0 0 2 0 - 7 0
25.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Бетис
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
ЛАСК
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Ларн
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Челси Фелиш Жоау 3
Челси Мудрик Михаил 2 (3)
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Топ нарушителей
Бачка-Топола Радин Милан 3
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Лугано Боттани Маттиа 1 1
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Силва Ману из команды Витория Гимарайнш забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится победой Витория Гимарайнш.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.28. Новички получат приятный бонус!
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Прогнозы 106
Витория Гимарайнш 94.3% (100)
X 4.7% (5)
Млада-Болеслав 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Млада-Болеслав
1.32
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5.70
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5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Млада-Болеслав онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Млада-Болеслав

Исход игры
Витория Гимарайнш
94.5% (103)
Ничья
4.6% (5)
Млада-Болеслав
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
37.74% (40)
Нет
62.26% (66)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
43.1% (47)
2:1 Витория Гимарайнш
22.9% (25)
1:0 Витория Гимарайнш
15.6% (17)
3:1 Витория Гимарайнш
6.4% (7)
1:1 Ничья
4.6% (5)
3:0 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
3:2 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
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