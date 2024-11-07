Тур: 3. Стадион: Афонсу Энрикеш.
1:0
Перерыв
Ход матча
40'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
15
Ривас
Оскар
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
29
Трмал
Матоуш
14
Крал
Томас
17
Сухи
Марек
66
Выдра
Патрик
10
Ладра
Томаш
11
Фульнек
Якуб
23
Кушей
Васил
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
-
15 Ривас ОскарЗащитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
-
91 Рибейру ЖозеВратарь
- Защитник
-
22 Байю АлбертуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
-
79 Бика ЖозеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
-
14 Крал ТомасЗащитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Выдра ПатрикПолузащитник
-
10 Ладра ТомашПолузащитник
-
11 Фульнек ЯкубПолузащитник
-
23 Кушей ВасилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Флодер ИржиВратарь
-
99 Микулец ПетрВратарь
-
13 Донат ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Джаво ЛаминНападающий
-
70 Ян БурианНападающий
-
Главный тренер: Браннстрём Андреас
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Ману
|2 (1)
|0.67
|Gustavo Silva
|1
|0.33
|Силва Тьягу
|1
|0.33
|Гарсия Самуэль
|1
|0.33
|Сантуш Нуну III
|1
|0.33
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Кайо Сезар II
|0
|0
Млада-Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боревкович Тони
|1
|0
|Рамирес Хесус
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Силва Ману
|1
|0
|Кучис Армандас
|1
|0
Млада-Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланггамер Даниэл
|1
|0
|Выдра Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Млада-Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Млада-Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Млада-Болеслав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2
Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1
Млада-Болеслав
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дукла Прага - Млада-Болеслав 0:1 Полице-над-Метуйи - Млада-Болеслав 1:3 Млада-Болеслав - Карвина 1:1 Млада-Болеслав - Лугано 0:1
Богемианс-1905 - Млада-Болеслав 2:2 Млада-Болеслав - Баник Острава 0:0 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Млада-Болеслав - Пардубице 2:2 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Теплице - Млада-Болеслав 1:2 Пакш - Млада-Болеслав 0:3 Млада-Болеслав - Пакш 2:2 Сигма Оломоуц - Млада-Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада-Болеслав 2:4 Млада-Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада-Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Градец Кралове - Млада-Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада-Болеслав 0:1 Млада-Болеслав - Словацко 3:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Млада-Болеслав
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Млада-Болеслав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|19.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|20.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|22.
|0:6
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|27.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|29.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|30.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|32.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|33.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|0:6
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|6:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|22.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|0:6
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Челси
|Фелиш Жоау
|3
|Челси
|Мудрик Михаил
|2 (3)
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Лугано
|Боттани Маттиа
|1 1
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Млада-Болеслав
Исход игры
Витория Гимарайнш
94.5% (103)
Ничья
4.6% (5)
Млада-Болеслав
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
37.74% (40)
Нет
62.26% (66)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
43.1% (47)
2:1 Витория Гимарайнш
22.9% (25)
1:0 Витория Гимарайнш
15.6% (17)
3:1 Витория Гимарайнш
6.4% (7)
1:1 Ничья
4.6% (5)
3:0 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
3:2 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
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