Тур: 4. Стадион: Стадио Олимпико.
Ход матча
4'
15'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
30
Тавареш
Нуну
20
Чауна
Лум
99
Кошта
Диогу
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
10
Виейра
Фабиу
19
Лодер
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Виейра ФабиуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Нападающий
-
27 Гюль ДенизНападающий
- Нападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
Главный тренер: Бруну Витор
История личных встреч
Лацио
Порту
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Родригес
|2
|0.5
|Кастельянос Валентин
|2
|0.5
|Диа Булайе
|2
|0.5
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|0.25
|Исаксен Густав
|1
|0.25
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.25
|Весино Матиас
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|1
|Пепе Акино
|1
|0.25
|Джало Тьягу
|1
|0.25
|Гюль Дениз
|1
|0.25
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Нико Гонсалес
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нослин Тейяни
|0
|1
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2
Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Эшторил 4:0 Порту - Морейренсе 2:0 АВС - Порту 0:5 Порту - Хоффенхайм 2:0
Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3
Результаты матчей
Лацио
Порту
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лацио
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|21.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|22.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|29.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|30.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|32.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|33.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|34.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|36.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|21.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|ФКСБ
|Бирлигея Даниэль
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Порту
Исход игры
Лацио
48.8% (60)
Ничья
38.2% (47)
Порту
13% (16)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (58)
Меньше
46.79% (51)
Обе команды забьют
Да
88.99% (97)
Нет
11.01% (12)
Популярный счёт
2:1 Лацио
32.5% (40)
1:1 Ничья
31.7% (39)
1:0 Лацио
8.1% (10)
1:2 Порту
7.3% (9)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:2 Лацио
1.6% (2)
1:3 Порту
1.6% (2)
2:0 Лацио
1.6% (2)
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