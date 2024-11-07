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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Лацио
0:0
Первый тайм: 27'
Порту
0'
4' Желтая карточка
Жиго Самуэль
15' Желтая карточка
Лодер Дэнни

Ход матча

4'
Жиго Самуэль
 
15'
 
Лодер Дэнни

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 119
Лацио 48.7% (58)
X 37.8% (45)
Порту 13.4% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
77
Марушич
Адам
2
Жиго
Самуэль
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
8
Гендузи
Маттео
5
Весино
Матиас
20
Чауна
Лум
9
Педро
Родригес
10
Дзакканьи
Маттиа
11
Кастельянос
Валентин
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
24
Перес
Неуэн
3
Джало
Тьягу
74
Моура
Франсишку
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
10
Виейра
Фабиу
19
Лодер
Дэнни
13
Галено
Вандерсон
9
Омородион
Сэмюэль
Лацио
4-2-3-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Порту

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Родригес 2 0.5
Кастельянос Валентин 2 0.5
Диа Булайе 2 0.5
Деле-Баширу Фисайо 1 0.25
Исаксен Густав 1 0.25
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.25
Весино Матиас 0 0
Ровелла Николо 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 1
Пепе Акино 1 0.25
Джало Тьягу 1 0.25
Гюль Дениз 1 0.25
Мариу Жоау III 0 0
Нико Гонсалес 0 0
Моура Франсишку 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нослин Тейяни 0 1
Романьоли Алессио 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 2 0
Зе Педро 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Перес Неуэн 1 0
Варела Алан 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2
Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Эшторил 4:0 Порту - Морейренсе 2:0 АВС - Порту 0:5 Порту - Хоффенхайм 2:0
Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3

Результаты матчей

Лацио
Порту

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лацио
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Андерлехт
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Аякс
 1:0 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Лион
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
12.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Фенербахче
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15.
Виктория Пльзень
 1:0 4 1 3 0 6 - 5 6
16.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
17.
Порту
 0:0 4 1 2 1 7 - 6 5
18.
Хоффенхайм
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
19.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
20.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
21.
Реал Сосьедад
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
22.
Манчестер Юнайтед
 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
23.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
24.
Ференцварош
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
25.
АЗ Алкмаар
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
ПАОК
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
РФШ Рига
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Динамо Киев
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
36.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 4 0 0 4 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Аякс
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Лацио
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Фенербахче
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Порту
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Виктория Пльзень
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
16.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
18.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
19.
Лион
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Ференцварош
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
23.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
РФШ Рига
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Динамо Киев
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
32.
Реал Сосьедад
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Аякс
 1:0 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Лион
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Реал Сосьедад
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
15.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Фенербахче
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Виктория Пльзень
 1:0 2 0 2 0 5 - 5 2
20.
Манчестер Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Порту
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Хоффенхайм
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ференцварош
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
ПАОК
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
РФШ Рига
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
ФКСБ Бирлигея Даниэль 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Ницца Бомбито Мойзе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    "Лацио" также пока что не торопится идти в высокий прессинг, чтобы сильно не растягиваться по полю и не открывать зоны для атак соперника. 
  • 26'
    Игроки "Порту" пока что спокойно катают мяч в центре поля, никуда не торопятся футболисты в середине первого тайма. 
  • 25'
    Весино подкараулил отскок мяч на правой половине поля и в касание из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, вновь мяч полетел не очень сильно, Кошта спокойно сложился и поймал его. 
  • 24'
    Гендузи с дальней дистанции пробил в левый угол ворот на исполнение, Кошта без особого труда поймал мяч. 
  • Угловой
    23'
    Угловой у ворот "Порту". Футболисты "Лацио" разыграли корнер между собой, далее Чауна с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, началась суматоха, но в итоге футболисты португальского клуба всё же выбили мяч к центру поля. 
  • 22'
    Галено по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 21'
    Педро от линии штрафной площади на этот раз пробил по воротам, на этот раз Эуштакиу грамотно блокировал попытку. 
  • 20'
    Дзакканьи со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Чауна из центра штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Лодера. 
  • 19'
    Поднялся Гендузи после паузы, Маттео показал, что с ним всё нормально, полузащитник "орлов" готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Гендузи по итогам прошлого эпизода получил повреждение. Вышли на поле врачи "Лацио", небольшая пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    17'
    Полузащитник "Порту" Дэнни Лодер получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Гендузи. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Лодер в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Жиго. Игроки "Лацио" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 15'
    Романьоли из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Дзакканьи, Кошта прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Угловой
    14'
    Педро с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Порту" сыграли максимально внимательно и спокойно выбили мяч на левую половину поля. 
  • 13'
    Тавареш с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Весино и Кастельянос не смогли головой пробить по воротам, далее после отскока Эуштакиу не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
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    • Фол, нарушение
      12'
      Моура перестарался в борьбе за мяч на половине поля римского клуба, правила были нарушены против Кастельяноса. 
    • 11'
      Игроки "Порту" попытались разогнать атаку по центру, но Марушич очень хорошо сыграл в обороне и опередил Омородиона в борьбе за мяч. 
    • Офсайд
      10'
      Из центра поля последовал заброс на ход Моуре к левому углу штрафной площади, фланговый защитник "Порту" забрался в офсайд на этот раз. 
    • 9'
      Фернандеш попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Тавареш грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Офсайд
      8'
      Из центра поля последовал заброс на ход Кастельяносу по левому флангу, Валентин оказался в небольшом офсайде, а поэтому дальнейший гол в исполнении форварда римского клуба уже ожидаемо не был засчитан. 
    • Опасный момент
      7'
      Чауна перехватил мяч на бровке в центре поля, а затем Лум разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Кастельянос под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 6'
      Из центра поля последовал заброс на ход Саму к левому углу штрафной площади "Лацио", Марушич опередил форварда "Порту" и выбил мяч в аут. 
    • 5'
      Поднялся Эуштакиу после паузы, Стивен, что с ним всё нормально, полузащитник "Порту" готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Эуштакиу получил повреждение в борьбе за мяч в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Порту", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      3'
      Центральный защитник "Лацио" Самуэль Жиго получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эуштакиу. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Виейра в центре поля нарушил правила против Дзакканьи. Игроки "Лацио" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Риме за очки. Будем надеяться, что "Лацио" и"Порту" покажут хороший и атакующий футбол, который порадует всех болельщиков. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Порту

    Исход игры
    Лацио
    48.8% (60)
    Ничья
    38.2% (47)
    Порту
    13% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.21% (58)
    Меньше
    46.79% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    88.99% (97)
    Нет
    11.01% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    32.5% (40)
    1:1 Ничья
    31.7% (39)
    1:0 Лацио
    8.1% (10)
    1:2 Порту
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Лацио
    1.6% (2)
    1:3 Порту
    1.6% (2)
    2:0 Лацио
    1.6% (2)
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