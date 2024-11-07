Педро от линии штрафной площади на этот раз пробил по воротам, на этот раз Эуштакиу грамотно блокировал попытку.

Галено по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Угловой у ворот "Порту". Футболисты "Лацио" разыграли корнер между собой, далее Чауна с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, началась суматоха, но в итоге футболисты португальского клуба всё же выбили мяч к центру поля.

Гендузи с дальней дистанции пробил в левый угол ворот на исполнение, Кошта без особого труда поймал мяч.

Весино подкараулил отскок мяч на правой половине поля и в касание из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, вновь мяч полетел не очень сильно, Кошта спокойно сложился и поймал его.

Игроки "Порту" пока что спокойно катают мяч в центре поля, никуда не торопятся футболисты в середине первого тайма.

"Лацио" также пока что не торопится идти в высокий прессинг, чтобы сильно не растягиваться по полю и не открывать зоны для атак соперника.

Тавареш с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Весино и Кастельянос не смогли головой пробить по воротам, далее после отскока Эуштакиу не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Педро с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Порту" сыграли максимально внимательно и спокойно выбили мяч на левую половину поля.

Романьоли из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Дзакканьи, Кошта прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

Лодер в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Жиго. Игроки "Лацио" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Полузащитник "Порту" Дэнни Лодер получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Гендузи.

Гендузи по итогам прошлого эпизода получил повреждение. Вышли на поле врачи "Лацио", небольшая пауза в игре.

Поднялся Гендузи после паузы, Маттео показал, что с ним всё нормально, полузащитник "орлов" готов играть дальше.

Дзакканьи со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Чауна из центра штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Лодера.

12' Моура перестарался в борьбе за мяч на половине поля римского клуба, правила были нарушены против Кастельяноса.

11' Игроки "Порту" попытались разогнать атаку по центру, но Марушич очень хорошо сыграл в обороне и опередил Омородиона в борьбе за мяч.

10' Из центра поля последовал заброс на ход Моуре к левому углу штрафной площади, фланговый защитник "Порту" забрался в офсайд на этот раз.

9' Фернандеш попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Тавареш грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

8' Из центра поля последовал заброс на ход Кастельяносу по левому флангу, Валентин оказался в небольшом офсайде, а поэтому дальнейший гол в исполнении форварда римского клуба уже ожидаемо не был засчитан.

7' Чауна перехватил мяч на бровке в центре поля, а затем Лум разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Кастельянос под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

6' Из центра поля последовал заброс на ход Саму к левому углу штрафной площади "Лацио", Марушич опередил форварда "Порту" и выбил мяч в аут.

5' Поднялся Эуштакиу после паузы, Стивен, что с ним всё нормально, полузащитник "Порту" готов играть дальше.

4' Эуштакиу получил повреждение в борьбе за мяч в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Порту", пауза в игре.